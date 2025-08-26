Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Budai Gyula legfőbb ügyész

A legfőbb ügyész elé került Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos ügye

2025. augusztus 26. 18:17

Mint ismert, a volt vezérkari főnök ellen szolgálati visszaélés gyanújával a Központi Nyomozó Főügyészségnél indult feljelentés.

2025. augusztus 26. 18:17
Ruszin-Szendi Romulusz

Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő Nagy Gábor legfőbb ügyészhez fordult Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívásának finanszírozása ügyében – írja a Magyar Nemzet.

 Levelében arra volt kíváncsi, hol tart jelenleg a nyomozás, és van-e már gyanúsítottja az eljárásnak.

Budai emlékeztetett: szolgálati visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a volt vezérkari főnök ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Hozzátette, hogy írásbeli kérdéssel kereste meg a Belügyminisztériumot és a Honvédelmi Minisztériumot is a költségek megtérítésével kapcsolatban, ám tájékoztatásuk szerint augusztus 15-ig az összeget nem fizették vissza.

Ezért – mint fogalmazott – hivatalosan is tudni szeretné, hogy a feljelentés nyomán indult eljárás milyen szakaszban van, illetve kijelöltek-e már gyanúsítottat.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kakukk_madar
2025. augusztus 26. 19:37
Ha ilyen lángelmék és erkölcsi példaképek vezetik a honvédséget, akkor nagy a baj.
Válasz erre
0
0
Box Hill
2025. augusztus 26. 19:36
Csak a zsírleszívás? Mi van a többivel?
Válasz erre
0
0
vasvaril
2025. augusztus 26. 18:39
Szívás.
Válasz erre
1
0
csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
2025. augusztus 26. 18:30
A toka maradt.:(
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!