A legfőbb ügyész elé került Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos ügye

Válaszadás helyett elmenekült Ruszin-Szendi Romulusz, testőrei is a védelmére keltek (VIDEÓ)
Budai Gyula felhívta arra a figyelmet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz legújabb ügye kimerítheti a szolgálati visszaélés gyanúját.
Mint ismert, a volt vezérkari főnök ellen szolgálati visszaélés gyanújával a Központi Nyomozó Főügyészségnél indult feljelentés.
Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő Nagy Gábor legfőbb ügyészhez fordult Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívásának finanszírozása ügyében – írja a Magyar Nemzet.
Levelében arra volt kíváncsi, hol tart jelenleg a nyomozás, és van-e már gyanúsítottja az eljárásnak.
Budai emlékeztetett: szolgálati visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a volt vezérkari főnök ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen.
Hozzátette, hogy írásbeli kérdéssel kereste meg a Belügyminisztériumot és a Honvédelmi Minisztériumot is a költségek megtérítésével kapcsolatban, ám tájékoztatásuk szerint augusztus 15-ig az összeget nem fizették vissza.
Ezért – mint fogalmazott – hivatalosan is tudni szeretné, hogy a feljelentés nyomán indult eljárás milyen szakaszban van, illetve kijelöltek-e már gyanúsítottat.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton
Ezt is ajánljuk a témában
Budai Gyula felhívta arra a figyelmet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz legújabb ügye kimerítheti a szolgálati visszaélés gyanúját.