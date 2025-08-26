A legfőbb ügyész elé került Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos ügye

Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő Nagy Gábor legfőbb ügyészhez fordult Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívásának finanszírozása ügyében – írja a Magyar Nemzet.

Levelében arra volt kíváncsi, hol tart jelenleg a nyomozás, és van-e már gyanúsítottja az eljárásnak.

Budai emlékeztetett: szolgálati visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a volt vezérkari főnök ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Hozzátette, hogy írásbeli kérdéssel kereste meg a Belügyminisztériumot és a Honvédelmi Minisztériumot is a költségek megtérítésével kapcsolatban, ám tájékoztatásuk szerint augusztus 15-ig az összeget nem fizették vissza.

Ezért – mint fogalmazott – hivatalosan is tudni szeretné, hogy a feljelentés nyomán indult eljárás milyen szakaszban van, illetve kijelöltek-e már gyanúsítottat.

