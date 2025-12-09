Nagy kétségbeesés lehet a Tiszában, ha már a törvényes határokat is készek feszegetni

Magyar Péter újabb ígéretét törte derékba Ruszin-Szendi locsogása (VIDEÓ)
Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról a választás napjára.
Az alkotmányjogász szerint akár szabadságvesztés is járhat azért, amiről Ruszin-Szendi Romulusz beszélt a minap.
Az, hogy a Tisza Párt néhány ezer potenciális külföldi szavazat megszerzéséért már kész jogi határvonalakat feszegetni, politikai bizonytalanságot tükröz – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, akit a lap Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése kapcsán kérdezett.
A Századvég tudományos igazgatója kifejtette: a választópolgárok repülőjeggyel vagy vonatjeggyel történő hazautaztatása a törvény szigorúbb értelmezése szerint anyagi juttatásnak minősülhet, amiért szabadságvesztés is járhat.
Az alkotmányjogász tájékoztatott,
a büntetőtörvénykönyv szerint ha valaki ilyet tesz, azt akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. De bírságot is kiszabhatnak.
A legmagasabb összeg ebben az esetben természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.
Az alkotmányjogász kifejtette,
nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a jogrendszerek rendkívül szigorúan kezelik az ilyen típusú „ösztönző” juttatásokat.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról a választás napjára.
A Kocsis Máté által is közzétett felvételeken szó esik buszok indításáról és repülőjegyek finanszírozásáról, ami akár a választási törvény megsértésének gyanúját is felvetheti.
