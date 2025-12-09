Nagy kétségbeesés lehet a Tiszában, ha már a törvényes határokat is készek feszegetni

Az, hogy a Tisza Párt néhány ezer potenciális külföldi szavazat megszerzéséért már kész jogi határvonalakat feszegetni, politikai bizonytalanságot tükröz – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, akit a lap Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése kapcsán kérdezett.

A Századvég tudományos igazgatója kifejtette: a választópolgárok repülőjeggyel vagy vonatjeggyel történő hazautaztatása a törvény szigorúbb értelmezése szerint anyagi juttatásnak minősülhet, amiért szabadságvesztés is járhat.