12. 09.
kedd
Ruszin-Szendi Romulusz alkotmányjogász Ifj Lomnici Zoltán Tisza Párt

Nagy kétségbeesés lehet a Tiszában, ha már a törvényes határokat is készek feszegetni

2025. december 09. 10:56

Az alkotmányjogász szerint akár szabadságvesztés is járhat azért, amiről Ruszin-Szendi Romulusz beszélt a minap.

2025. december 09. 10:56
null

Az, hogy a Tisza Párt néhány ezer potenciális külföldi szavazat megszerzéséért már kész jogi határvonalakat feszegetni, politikai bizonytalanságot tükröz – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, akit a lap Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése kapcsán kérdezett. 

A Századvég tudományos igazgatója kifejtette: a választópolgárok repülőjeggyel vagy vonatjeggyel történő hazautaztatása a törvény szigorúbb értelmezése szerint anyagi juttatásnak minősülhet, amiért szabadságvesztés is járhat.

Az alkotmányjogász tájékoztatott, 

a büntetőtörvénykönyv szerint ha valaki ilyet tesz, azt akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. De bírságot is kiszabhatnak. 

A legmagasabb összeg ebben az esetben természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.

Az alkotmányjogász kifejtette, 

nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a jogrendszerek rendkívül szigorúan kezelik az ilyen típusú „ösztönző” juttatásokat.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról a választás napjára.

A Kocsis Máté által is közzétett felvételeken szó esik buszok indításáról és repülőjegyek finanszírozásáról, ami akár a választási törvény megsértésének gyanúját is felvetheti.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 5 komment

nyafika
2025. december 09. 11:30
Zsírdisznó még nincs előzetesben?
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 09. 11:27
Láncszavazásos választási csalás újratöltve , csak más formában! A bal-libsi moslék ehhez értett!
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2025. december 09. 11:17 Szerkesztve
Addig álljak féllábon, míg ezek közül elítélnek valakit! Gondolom ott gübbennék meg! Színház az egész! Beszélt ez a szardarab már arról is, hogyha nem tesszük jó helyre az X-et, akkor puccsot fognak elkövetni és az rossz lesz nekünk! Ilyen ellen azonnal eljárást kéne indítani, de nem, most még buszoztatja a szavazókat, ami törvénytelen!
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. december 09. 11:12
Pöti oda tapsol ahonnan a pénz jön . Először elsősorban Orbánnak , aztán meg Ursulának tapsol most meg onnan jön a pénz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!