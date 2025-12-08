Ft
Ruszin-Szendi Romulusz tisza botrány Magyar Péter buszoztatás

Magyar Péter újabb ígéretét törte derékba Ruszin-Szendi locsogása (VIDEÓ)

2025. december 08. 13:30

Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról a választás napjára.

2025. december 08. 13:30
null

Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már folynak egyeztetések vállalkozókkal a külföldön élő magyarok választás napi hazaszállításáról.

A Kocsis Máté által is közzétett felvételeken szó esik buszok indításáról és repülőjegyek finanszírozásáról, ami akár a választási törvény megsértésének gyanúját is felvetheti.

A hazautaztatás pénzügyi biztosítása ugyanis ellenszolgáltatásnak minősülhet, ami tilos a választási eljárás során és akár a választás rendjét sértő bűncselekmény lehetőségét is felveti.

Ennek felmerülése különösen problémás annak fényében, hogy Magyar Péter korábban rendszeresen bírálta a „fideszes buszoztatást”, és a Tisza-vezér saját Facebook-oldalán is hangsúlyozta, hogy pártja nem fog ehhez a módszerhez folyamodni. Magyar például október 22-én azt írta: „a TISZA nem fenyeget, nem zsarol, nem fizet buszokat, nem ajánl élelmiszercsomagot”.

Ruszin-Szendi az elmúlt hónapokban több vitatott ügyben is szerepet kapott. Komoly közéleti visszhangot váltott ki erős kiállása a sorkatonaság visszaállítása mellett és országos botrányt okozott, amikor több Tisza Párt-rendezvényen fegyverrel jelent meg.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

***

