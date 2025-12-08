Magyar Péter újabb ígéretét törte derékba Ruszin-Szendi locsogása (VIDEÓ)

Ennek felmerülése különösen problémás annak fényében, hogy Magyar Péter korábban rendszeresen bírálta a „fideszes buszoztatást”, és a Tisza-vezér saját Facebook-oldalán is hangsúlyozta, hogy pártja nem fog ehhez a módszerhez folyamodni. Magyar például október 22-én azt írta: „a TISZA nem fenyeget, nem zsarol, nem fizet buszokat, nem ajánl élelmiszercsomagot”.

Ruszin-Szendi az elmúlt hónapokban több vitatott ügyben is szerepet kapott. Komoly közéleti visszhangot váltott ki erős kiállása a sorkatonaság visszaállítása mellett és országos botrányt okozott, amikor több Tisza Párt-rendezvényen fegyverrel jelent meg.