Magyar Péter újabb ígéretét törte derékba Ruszin-Szendi locsogása (VIDEÓ)

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról a választás napjára.
Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már folynak egyeztetések vállalkozókkal a külföldön élő magyarok választás napi hazaszállításáról.
A Kocsis Máté által is közzétett felvételeken szó esik buszok indításáról és repülőjegyek finanszírozásáról, ami akár a választási törvény megsértésének gyanúját is felvetheti.
A hazautaztatás pénzügyi biztosítása ugyanis ellenszolgáltatásnak minősülhet, ami tilos a választási eljárás során és akár a választás rendjét sértő bűncselekmény lehetőségét is felveti.
Ennek felmerülése különösen problémás annak fényében, hogy Magyar Péter korábban rendszeresen bírálta a „fideszes buszoztatást”, és a Tisza-vezér saját Facebook-oldalán is hangsúlyozta, hogy pártja nem fog ehhez a módszerhez folyamodni. Magyar például október 22-én azt írta: „a TISZA nem fenyeget, nem zsarol, nem fizet buszokat, nem ajánl élelmiszercsomagot”.
Ruszin-Szendi az elmúlt hónapokban több vitatott ügyben is szerepet kapott. Komoly közéleti visszhangot váltott ki erős kiállása a sorkatonaság visszaállítása mellett és országos botrányt okozott, amikor több Tisza Párt-rendezvényen fegyverrel jelent meg.
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
