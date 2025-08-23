Válaszadás helyett elmenekült Ruszin-Szendi Romulusz, testőrei is a védelmére keltek (VIDEÓ)

Itt az újabb botrány, minden eddiginél nagyobb bajban van Ruszin-Szendi Romulusz
Budai Gyula felhívta arra a figyelmet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz legújabb ügye kimerítheti a szolgálati visszaélés gyanúját.
Luxusutazásai részleteiről szerette volna kérdezni a Hír TV riportere Magyar Péter szakértőjét, de Ruszin-Szendi Romulusz testőrök segítségével menekült a válaszadás elől.
A csatorna Híradójában emlékeztettek,
a közelmúltban derült fény arra, hogy a volt vezérkari főnök bűncselekményt követhetett el a luxusutazásaival.
A riportban elhangzott, hogy Magyar Péter szakértője Balkányban rendezett fórumot, ahol a Hír TV stábja szerette volna tőle megtudni többek között, hogy miért volt arra szükség, hogy a felesége is elkísérje őt hivatali útjai során.
Válaszokat nem kaptak, viszont az kiderült, hogy a tiszás tábornok egy vidéki fórumon is gorillák segítségére szorul. Majd miután a kérdések elől elmenekült, a színpadról üzent a csatorna munkatársainak.
Az összeállításban emlékeztettek arra, hogy Ruszin-Szendi ügyei még Hadházy Ákos független parlamenti képviselő érdeklődését is felkeltették.
Arról besszélt, hogy a többi baloldali párthoz hasonlóan Magyar Péterék sem foglalkoznak saját, korrupciógyanús ügyeikkel.
A riportban felidézték, hogy még februárban derült ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája közel egymilliárd forintba került közpénzen. De az is kiderült, hogy hasi zsírleszívást és tokaplasztikát végeztetett magán a TB terhére.
Legutóbb pedig arról hullt le a lepel, hogy a neki járó négycsillagos szálloda helyett többször ötcsillagosban szállt meg. Erre pedig nem volt engedélye, sőt, többször állami pénzen utazott vele a felesége is, meghívó nélkül.
A Fidesz országgyűlési képviselője, Budai Gyula szerint több kérdés is felmerül az ügyben. Mekkora többletköltséget jelentett a tárcának, hogy a magasabb árkategóriájú szállát vett igénybe, illetve mekkora többletköltséget jelentett az, hogy a volt vezérkari főnöket ezekre az utakra a felesége is elkísérte időnként.
Budai Gyula felhívta arra a figyelmet, hogy
Ruszin-Szendi Romulusz legújabb ügye kimerítheti a szolgálati visszaélés gyanúját.
Az országgyűlési képviseli azt tervezi, hogy feljelentést tesz az ügyben.
A teljes összeállítást alább tekintheti meg:
