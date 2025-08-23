Ft
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz botrány Magyar Péter tábornok testőr stáb riporter luxusutazás védelem Hír TV

Válaszadás helyett elmenekült Ruszin-Szendi Romulusz, testőrei is a védelmére keltek (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 21:24

Budai Gyula felhívta arra a figyelmet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz legújabb ügye kimerítheti a szolgálati visszaélés gyanúját.

2025. augusztus 23. 21:24
null

Luxusutazásai részleteiről szerette volna kérdezni a Hír TV riportere Magyar Péter szakértőjét, de Ruszin-Szendi Romulusz testőrök segítségével menekült a válaszadás elől.

 A csatorna Híradójában emlékeztettek, 

a közelmúltban derült fény arra, hogy a volt vezérkari főnök bűncselekményt követhetett el a luxusutazásaival.

A riportban elhangzott, hogy Magyar Péter szakértője Balkányban rendezett fórumot, ahol a Hír TV stábja szerette volna tőle megtudni többek között, hogy miért volt arra szükség, hogy a felesége is elkísérje őt hivatali útjai során.

A kérdések elől elmenekült, de üzenni tudott a Hír TV-nek

Válaszokat nem kaptak, viszont az kiderült, hogy a tiszás tábornok egy vidéki fórumon is gorillák segítségére szorul. Majd miután a kérdések elől elmenekült, a színpadról üzent a csatorna munkatársainak.

Az összeállításban emlékeztettek arra, hogy Ruszin-Szendi ügyei még Hadházy Ákos független parlamenti képviselő érdeklődését is felkeltették. 

Arról besszélt, hogy a többi baloldali párthoz hasonlóan Magyar Péterék sem foglalkoznak saját, korrupciógyanús ügyeikkel. 

Február óta dagad a botrány

A riportban felidézték, hogy még februárban derült ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája közel egymilliárd forintba került közpénzen. De az is kiderült, hogy hasi zsírleszívást és tokaplasztikát végeztetett magán a TB terhére.

Legutóbb pedig arról hullt le a lepel, hogy a neki járó négycsillagos szálloda helyett többször ötcsillagosban szállt meg. Erre pedig nem volt engedélye, sőt, többször állami pénzen utazott vele a felesége is, meghívó nélkül.

Újabb feljelentés érik

A Fidesz országgyűlési képviselője, Budai Gyula szerint több kérdés is felmerül az ügyben. Mekkora többletköltséget jelentett a tárcának, hogy a magasabb árkategóriájú szállát vett igénybe, illetve mekkora többletköltséget jelentett az, hogy a volt vezérkari főnöket ezekre az utakra a felesége is elkísérte időnként. 

Budai Gyula felhívta arra a figyelmet, hogy 

Ruszin-Szendi Romulusz legújabb ügye kimerítheti a szolgálati visszaélés gyanúját. 

Az országgyűlési képviseli azt tervezi, hogy feljelentést tesz az ügyben.

A teljes összeállítást alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
blancoagilon
2025. augusztus 23. 22:40
Még ugatni se bír ez a dagadt köcsög.
Válasz erre
0
0
blancoagilon
2025. augusztus 23. 22:21
Kár, hogy nincs halálbüntetés.
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2025. augusztus 23. 22:15 Szerkesztve
Na mi történt Tábornok úr!? Nem segítenek a fekvőtámaszok?! A "nagy katona" össze fossa magát egy riportertől?! Gyáva szar vagy te gyökér készülj a börtönre a vezéreddel együtt mert te meg fogod járni te csótány Ott nem fog segíteni a dicsőség ukrajnának kiálltás te pondró. Majd a segglyukadat plasztikáztathatod a börtön kórházban megint TB re, te sötét paraszt. Mert az vagy te nyomorult egy feláldozható nagyra vágyó zsírleszívott sötét paraszt!🖕😁🖕
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 23. 22:06
Fut a nyúl a mezőn és énekel...🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!