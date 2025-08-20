Itt az újabb botrány, minden eddiginél nagyobb bajban van Ruszin-Szendi Romulusz

Újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának – írta meg a Magyar Nemzet.

A miniszteri biztos korábban azt valószínűsítette, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak utazásaikor.

A minisztérium válaszából az derült ki, hogy Magyar Péter honvédelmi tanácsadója a HM utasítása alapján, utazásai során kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el.

A volt vezérkari főnök azonban mintegy 28 vendégéjszaka esetében

a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe

– írta Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.