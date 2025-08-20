Ft
feljelentés külföldi utazás Honvédelmi Minisztérium (HM) Ruszin-Szendi Romolusz Budai Gyula Magyar Péter visszaélés

Itt az újabb botrány, minden eddiginél nagyobb bajban van Ruszin-Szendi Romulusz

2025. augusztus 20. 19:42

Most a volt vezérkari főnök külföldi útjairól derültek ki érdekes dolgok.

2025. augusztus 20. 19:42
Ruszin-Szendi Romulusz

Újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának – írta meg a Magyar Nemzet

A miniszteri biztos korábban azt valószínűsítette, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak utazásaikor.

A minisztérium válaszából az derült ki, hogy Magyar Péter honvédelmi tanácsadója a HM utasítása alapján, utazásai során kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el.

A volt vezérkari főnök azonban mintegy 28 vendégéjszaka esetében

a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe 

– írta Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.

Mint írta, általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is.

Ruszin-Szendit pedig felesége is elkísérte, ám ezt nem mindig tehette volna meg ingyen. A volt vezérkari főnök neje tizenhét alkalommal kísérte el Ruszin-Szendit külföldi programjaira, azonban hat közös utazás esetében hivatalos meghívólevelet nem kapott, így utóbbi utazások „költségeinek megtérítéséhez szükséges jogosultság nem igazolható“.

Budai Gyula a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy mindezek miatt 

szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz.

Ahogy a lap emlékeztet, Ruszin-Szendi Romulusz másik botrányával, a zsírleszívási üggyel kapcsolatban ugyancsak szolgálati visszaélés miatt már eljárás van folyamatban. Ez a volt vezérkari főnök zsírleszívási ügye: a Ruszin-Szendi 2022. április 14-én esett át a szépészeti beavatkozáson a Honvédkórházban, ám annak milliós költségeit a magyar adófizetők állták, ami nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Magyar Péter bizalmasa az erről szóló KEHI-jelentés ellénere a mai napig nem fizette meg a kórháznak a beavatkozás költségeit. 

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

