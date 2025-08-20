Itt az újabb botrány, minden eddiginél nagyobb bajban van Ruszin-Szendi Romulusz

Mint írta, általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is.
Ruszin-Szendit pedig felesége is elkísérte, ám ezt nem mindig tehette volna meg ingyen. A volt vezérkari főnök neje tizenhét alkalommal kísérte el Ruszin-Szendit külföldi programjaira, azonban hat közös utazás esetében hivatalos meghívólevelet nem kapott, így utóbbi utazások „költségeinek megtérítéséhez szükséges jogosultság nem igazolható“.
Budai Gyula a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy mindezek miatt
szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz.
Ahogy a lap emlékeztet, Ruszin-Szendi Romulusz másik botrányával, a zsírleszívási üggyel kapcsolatban ugyancsak szolgálati visszaélés miatt már eljárás van folyamatban. Ez a volt vezérkari főnök zsírleszívási ügye: a Ruszin-Szendi 2022. április 14-én esett át a szépészeti beavatkozáson a Honvédkórházban, ám annak milliós költségeit a magyar adófizetők állták, ami nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Magyar Péter bizalmasa az erről szóló KEHI-jelentés ellénere a mai napig nem fizette meg a kórháznak a beavatkozás költségeit.