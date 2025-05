Zsírleszívás, luxusvilla, kémbotrány – Magyar Péter nagyon fél, hogy büntetőeljárás indulhat bizalmasa ellen

Ezért csúfolják „zsírtábornoknak”

Mint ismert, még márciusban a Borsonline számolt be arról, hogy zsírleszívást rendelt magának TB-kártyára Ruszin-Szendi. A lap rávilágított, hogy ez a szokatlan igény nagy vitát váltott ki az orvosok körében, hiszen nem egészségügyi indok, hanem kizárólag

a tábornok hiúsága miatt kellett eltávolítani róla, a szakszerű megfogalmazás szerint „nagy mennyiségű zsírt”.

Az ilyen beavatkozások ára egyébként 6-700 ezer forint.

Ruszin-Szendi erre az értesülésre egy Facebook-oldalára feltöltött videóban is reagált : „ha egy vezérkarfőnök bemegy a Honvédkórházba, hogy ellássák a problémáit, ez azt gondolom, nem tartozik senki másra, csak rá és az orvosára”. Majd egy „miniszter úr” által indított vizsgálatra is utal, és bízik benne, hogy az ki fog terjedni arra is, miként kerültek nyilvánosságra a személyes adatai.

Luxusvilla családi címerrel

Még az év elején pedig arra is fény derült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz Dunakeszin egy majd’ egymilliárd forintos, pontosabban

928 millió forintos szolgálati villát építtetett magának az állam pénzén.

Szolgálati villa jár a Honvédség vezetőinek, ám a korábbi vezetők ilyen villái hatodába kerültek Ruszin-Szendiének.

Ruszin-Szendi ugyanakkor a Telexnek azt nyilatkozta: ő sem megrendelő, sem tulajdonos, az ingatlan megvásárlását és kezelését a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye végezte, és az a mindenkori vezérkari főnök szolgálati rezidenciájaként funkcionált. Ruszin-Szendi szerint a kivitelezési munkálatokkal, a megbízásokkal és a konkrét költségekkel kapcsolatban csak az ingatlankezelő tud érdemi tájékoztatást adni. Ugyanakkor

nem adott magyarázatot arra, hogy miként kerülhetett az épület üvegfelületeire a monogramja és a családi címere, valamint hogyan kerülhetett a lakásba egy személyre szabott tükrös berendezés.

A honvédelmi miniszter vizsgálatot indított a villaügyben.

