Időjárás: a tűzijátékra látogatóknak érdemes lehet esernyőt vinni

Általában napos, gomolyfelhős idő várható augusztus 20-án. A nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek majd – számol be a HungaroMet. Napközben nem várható csapadék, azonban az ország északnyugati felén kora estétől kezdődően záporra, zivatarra lehet számítani.

Az esőzések a késő esti órákra Budapestet is elérhetik, tehát a tűzijáték után a városban maradóknak, szórakozóknak érdemes lehet esernyővel készülni.

Ezen zivatarok intenzitása miatt 11 vármegyére figyelmeztetést adtak ki szerda éjfélig. Ez a következő vármegyékre vonatkozik: Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala

A figyelmeztetést a záporok helyenként előforduló intenzitása okozza, ugyanis azt intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) kísérheti.

