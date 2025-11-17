Fel kell készülnünk a legrosszabbra: magas szintű riasztás van érvényben Magyarországon

Kiadták a narancs riasztást a zivatarokra és továbbra is változékony időjárás várható az ország nagy részén, helyenként viharos széllökésekkel és jelentős csapadékkal – számolt be a HungaroMet Zrt által közzétett adatokra hivatkozva a Portfolio.

A délutáni órákban egy átvonuló hidegfront és annak előtere miatt többfelé kialakulhatnak zivatarok, kivéve az északi és északnyugati térségeket, ahol ennek kisebb az esélye.

A meteorológusok szerint a zivatarokat 65–80 km/h-s széllökések, apró szemű jég és 10–20 milliméteres intenzív csapadék kísérheti.

Az erősebb cellák környezetében a széllökések akár a 90 km/h-t is meghaladhatják. A szakemberek úgy vélik azonban, hogy a zivataros idő késő estére fokozatosan lecseng majd az ország egész területén.