11. 17.
hétfő
hidegfront csapadék Magyarország jég zivatar narancs

Fel kell készülnünk a legrosszabbra: magas szintű riasztás van érvényben Magyarországon

2025. november 17. 15:46

Kiadták a narancs riasztást.

2025. november 17. 15:46
null

Kiadták a narancs riasztást a zivatarokra és továbbra is változékony időjárás várható az ország nagy részén, helyenként viharos széllökésekkel és jelentős csapadékkal – számolt be a HungaroMet Zrt által közzétett adatokra hivatkozva a Portfolio.

A délutáni órákban egy átvonuló hidegfront és annak előtere miatt többfelé kialakulhatnak zivatarok, kivéve az északi és északnyugati térségeket, ahol ennek kisebb az esélye. 

A meteorológusok szerint a zivatarokat 65–80 km/h-s széllökések, apró szemű jég és 10–20 milliméteres intenzív csapadék kísérheti.

Az erősebb cellák környezetében a széllökések akár a 90 km/h-t is meghaladhatják. A szakemberek úgy vélik azonban, hogy a zivataros idő késő estére fokozatosan lecseng majd az ország egész területén.

Az Időkép arról számolt be, hogy a Kalocsán üzemelő magassági szélmérő 113 km/h-s széllökést mért, ami már csak kevéssel marad el az orkán erejű széltől.

A meteorológiai szolgálat hozzátette: kedden nem várható kritériumokat elérő veszélyes időjárás.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

***

kiss.istvan770
2025. november 17. 17:25
"Fel kell készülnünk a legrosszabbra:" Ismét egy idióta bulvárcím. Rossz hír, de hol van ez a legrosszabbtól?
Csubszi
2025. november 17. 17:20
Miféle legrosszabb??? Ciklon lesz, viszi a házakat??? Könyörgöm, hagyjuk már az ilyen gagyi bulváros címeket! Mandi- nagyobb színvonalat várunk! Ez a balfosok színvonala!!!
jetilovag
•••
2025. november 17. 16:49 Szerkesztve
má átment erre......lebaszott vagy 2x a villám..szegény macskám úgy megijjedt..hogy még most jött elő.....amúgy meg kell az eső, mer tenyérnyi repedések vannak a földbe.....
