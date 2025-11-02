Ft
11. 02.
vasárnap
csapadék Görögoroszág attika régió főváros Athén vízhiány

„Fel kell készülni a legrosszabb forgatókönyvre”: egy egész országot fenyeget a végzetes kiszáradás

2025. november 02. 16:33

A legnagyobb veszély a fővárost és a környező Attika régiót fenyegeti.

2025. november 02. 16:33
null

A vízhiány enyhítését célzó tízéves stratégiát mutatott be a görög kormány csütörtökön arra reagálva, hogy

az elmúlt évek aszályai és a romló éghajlati viszonyok miatt egyre növekvő vízhiánnyal kell szembenéznie a görög fővárosnak és a környező Attika régiónak, 

valamint több, jelentős turizmust vonzó szigetnek és az ország második legnagyobb városának, Szalonikinek.

A 2,5 milliárd euró (971 milliárd forint) értékű tízéves terv – amelyet Sztávrosz Papasztávru energiaügyi és környezetvédelmi miniszter tárcája dolgozott ki – az athéni hálózatot ellátó víztározók megerősítésével, valamint a szigetek sótalanító telepeinek kiépítésével biztosítaná a vízkészletek utánpótlását.

Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök a tervet ismertetve azt mondta, „fel kell készülni a lehető legrosszabb forgatókönyvekre mivel Attika régió komoly vízellátási problémával nézhet szembe, ha nem tesszük meg a szükséges és drasztikus intézkedéseket”. „Az adatok azt mutatják, hogy Ciprus után Görögország fog szembesülni Dél-Európa legsúlyosabb vízhiányával, amely a lakosság több mint felét érintheti” – tette hozzá.

Sztávrosz Papasztávru kijelentette, hogy az ország jelenleg 19. helyen áll a vízhiánynak leginkább kitett országok világranglistáján, mivel az utóbbi három évben az enyhe telek miatt 25 százalékkal csökkent a leesett csapadék mennyisége, a párolgás pedig évi 15 százalékkal emelkedett, miközben tavaly regisztrálták a legmelegebb nyarat. Így alakult ki különösen súlyos vízhiány a turisták látogatta Kikládok szigetcsoportján annak ellenére is, hogy ott sótalanító és fúrólétesítmények is működnek a nyáron rendszeresen megnövekedő népesség igényeinek kielégítésére. A miniszter ugyanakkor arra is panaszkodott, hogy az országos vízhálózatokban a veszteségek mértéke eléri az 50 százalékot, ami arra utal, hogy a görög lakosság vízfogyasztása nem elég tudatos, azaz jelentős vízveszteséget okoz a pazarlás az úszómedencék feltöltései és a kertöntözés területén egyaránt.

Kosztasz Laguvardosz, az Athéni Nemzeti Obszervatórium kutatási igazgatója az ERT közszolgálati médiának nyilatkozva azt mondta, hogy ha novemberben és decemberben nem lesz elegendő csapadék és havazás, tavasszal „komoly vízhiányra lehet számítani”.

(MTI)

Nyitókép: Angelos TZORTZINIS / AFP

 

Szuperszig
2025. november 02. 18:37
Ha a szükséges pénznek a tízszeresét az ukik tolvajainak adják, biztosan meg fog oldódni a vízhiányuk.
gullwing
2025. november 02. 17:55
Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan! ....... 🤣🤣🤣🤣
mandala-3
2025. november 02. 17:41
És mi hol tartunk:::::::::::::::::::??????????????????? Éppen most szivattyúzzuk ki az altalajvizet az oktalan erdőtelepítésekkel!!!! E miatt a homokhátságon már mg.termelést nem lehet folytatni. Az itt lévő erdőgazdaságok pedig milliárdos nagyságrendben termelik a veszteséget.Az viszont igaz hogy a piárjuk jó. Süket dumával etetik a lakosságot.
csulak
2025. november 02. 17:10
mar reg fel kellett volna keszulniuk, nem most...bar jobb keson mint soha
