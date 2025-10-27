Ft
10. 27.
hétfő
Fázós rajt után hirtelen enyhülés jöhet szerdától – akár 20 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet

Fázós rajt után hirtelen enyhülés jöhet szerdától – akár 20 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet

2025. október 27. 06:42

A hétvégén tetőzik majd a jó idő.

2025. október 27. 06:42
A HungaroMet szerint klasszikus őszi idővel indul a hét, majd a közepétől melegedés érkezik és a csapadék mennyisége is mérséklődik. A szél továbbra is sokfelé élénk, helyenként erős lesz.

Hétfőn hajnalban a szélcsendes és derült tájakon köd képződik, amely feloszlás után többfelé kisüt a nap. Északon már délelőtt, délebbre a nap második felében ismét megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan eső és zápor alakulhat ki. A délnyugati és nyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik.

 A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között, a legmagasabb 9 és 15 fok között várható.

Kedden reggelig megszűnik a csapadék, napközben változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés ígérkezik. Már csak futó zápor fordulhat elő. Az északnyugati és nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik, estére gyengül a légmozgás. A minimum 2 és 9 fok, a maximum 11 és 17 fok között alakul.

Szerdán fátyol és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A délnyugati és déli szél helyenként élénk lehet. Hajnalban 1 és 9 fok, kora délután 14 és 20 fok várható.

Csütörtökön változó felhőzet valószínű legalább néhány órás napsütéssel, csapadék nélkül. A déli és délnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet

hajnalban 4 és 13 fok között, kora délután általában 17 és 22 fok között alakul, északkeleten 15 fok körüli értékekkel.

Pénteken közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A déli és délkeleti szelet élénk, a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 13 fok között, a legmagasabb 15 és 23 fok között várható.

Szombaton mindenszentek napján közepesen felhős idő valószínű, elszórtan kisebb eső és zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 4 és 13 fok, kora délután 16 és 22 fok ígérkezik.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, a csapadék esélye kicsi. A délies szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 4 és 13 fok, kora délután 15 és 21 fok között alakul.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

