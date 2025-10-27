Fázós rajt után hirtelen enyhülés jöhet szerdától – akár 20 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet

A HungaroMet szerint klasszikus őszi idővel indul a hét, majd a közepétől melegedés érkezik és a csapadék mennyisége is mérséklődik. A szél továbbra is sokfelé élénk, helyenként erős lesz.

Hétfőn hajnalban a szélcsendes és derült tájakon köd képződik, amely feloszlás után többfelé kisüt a nap. Északon már délelőtt, délebbre a nap második felében ismét megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan eső és zápor alakulhat ki. A délnyugati és nyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik.

A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között, a legmagasabb 9 és 15 fok között várható.

Kedden reggelig megszűnik a csapadék, napközben változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés ígérkezik. Már csak futó zápor fordulhat elő. Az északnyugati és nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik, estére gyengül a légmozgás. A minimum 2 és 9 fok, a maximum 11 és 17 fok között alakul.

Szerdán fátyol és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A délnyugati és déli szél helyenként élénk lehet. Hajnalban 1 és 9 fok, kora délután 14 és 20 fok várható.