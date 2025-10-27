Magyar Péter nemcsak egy politikai projekt, hanem egy pszichológiai kísérlet is

Ahogy közelebb kerülünk az éles kampányrajthoz, egyre inkább egyetértek azokkal, akik politikai-pszichológiai kísérletet kiáltanak a Magyar Péter-jelenség kapcsán. Mert itt jelenségről beszélhetünk. Négy éve Márki-Zay Péternél már tapasztaltunk hasonlót. De a hódmezővásárhelyi polgármester karizmája gyengébbnek bizonyult Magyarénál, és hamar megmutatkozott, hogy

MZP-re túl nagy volt a kabát, nem volt alkalmas arra, hogy hosszútávon elhitesse magáról, hogy személye garancia arra, hogy itt bekövetkezzen a sokak által régóta remélt „rendszerváltás”.

Így bedőlt a Fideszből kiábrándult, konzervatív családapa mítosza. Ami „kicsiben”, egy dél-alföldi megyei jogú városban működött – hiszen meg tudták vele szólítani a változást akarókat, és azokat is, akik bosszút akartak így vagy úgy állni a térség országgyűlési képviselőjén, Lázár Jánoson –, az országos szinten hamar kifulladt. Az eredményt pedig ismerjük: 2022. április 3-án este 10 órakor MZP valóban politikai hulla volt, ahogy azt a későbbi építési és közlekedési miniszter megjósolta, és megmaradt a Fidesz kétharmada.

Lassan két éve egy társdalmi/pszichológiai kísérlet zajlik Magyarországon. Fotó: Facebook

Hazánk pedig továbbra is útjában állt-áll bizonyos nagy szereplőknek, akik egy darabig törhették a fejüket politikai boszorkánykonyhájukban, hogy miként ejtsenek sebet a stabil társadalmi felhatalmazással bíró Orbán-kabineten. Aztán úgy 2023 környékén kezdtek célt érni, ugyanis rábukkantak egy másik olyan családapára, aki a Fidesz berkeiből jött, és a válásával sokat veszített. Viszont a személyisége (és annak árnyoldalai) alkalmassá teszik arra, hogy meg tudja mindazokat szólítani, akik 15 éve várnak a csodára, azaz arra, hogy egyszer csak jön egy olyan ember, egy olyan „vezető”, aki az általuk gyűlölt és megvetett kormányt el tudja mozdítani a helyéről, hiszen azért „a víz az úr”. (Valami azért velünk maradt a Mindenki Magyarországa Mozgalomból, még, hogyha annak támogatottságát nagyítóval is kell keresni).