Tisza Párt pszichológiai kísérlet pszichózis kommunikáció társadalom Magyar Péter bosszú személy választás

Magyar Péter nemcsak egy politikai projekt, hanem egy pszichológiai kísérlet is

2025. október 27. 05:36

Az ellenzék vezére lassan két éve folyamatosan projektál, manipulál, ezzel pedig indulatokat gerjeszt, melyek sokszor életveszélyes fenyegetések formájában csapódnak le. A kérdés, hogy meddig mehet el ez a pszichológiai kísérlet.

Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Ahogy közelebb kerülünk az éles kampányrajthoz, egyre inkább egyetértek azokkal, akik politikai-pszichológiai kísérletet kiáltanak a Magyar Péter-jelenség kapcsán. Mert itt jelenségről beszélhetünk. Négy éve Márki-Zay Péternél már tapasztaltunk hasonlót. De a hódmezővásárhelyi polgármester karizmája gyengébbnek bizonyult Magyarénál, és hamar megmutatkozott, hogy 

MZP-re túl nagy volt a kabát, nem volt alkalmas arra, hogy hosszútávon elhitesse magáról, hogy személye garancia arra, hogy itt bekövetkezzen a sokak által régóta remélt „rendszerváltás”

Így bedőlt a Fideszből kiábrándult, konzervatív családapa mítosza. Ami „kicsiben”, egy dél-alföldi megyei jogú városban működött – hiszen meg tudták vele szólítani a változást akarókat, és azokat is, akik bosszút akartak így vagy úgy állni a térség országgyűlési képviselőjén, Lázár Jánoson –, az országos szinten hamar kifulladt. Az eredményt pedig ismerjük: 2022. április 3-án este 10 órakor MZP valóban politikai hulla volt, ahogy azt a későbbi építési és közlekedési miniszter megjósolta, és megmaradt a Fidesz kétharmada.

Lassan két éve egy társdalmi/pszichológiai kísérlet zajlik Magyarországon.
Lassan két éve egy társdalmi/pszichológiai kísérlet zajlik Magyarországon. Fotó: Facebook

Hazánk pedig továbbra is útjában állt-áll bizonyos nagy szereplőknek, akik egy darabig törhették a fejüket politikai boszorkánykonyhájukban, hogy miként ejtsenek sebet a stabil társadalmi felhatalmazással bíró Orbán-kabineten. Aztán úgy 2023 környékén kezdtek célt érni, ugyanis rábukkantak egy másik olyan családapára, aki a Fidesz berkeiből jött, és a válásával sokat veszített. Viszont a személyisége (és annak árnyoldalai) alkalmassá teszik arra, hogy meg tudja mindazokat szólítani, akik 15 éve várnak a csodára, azaz arra, hogy egyszer csak jön egy olyan ember, egy olyan „vezető”, aki az általuk gyűlölt és megvetett kormányt el tudja mozdítani a helyéről, hiszen azért „a víz az úr”. (Valami azért velünk maradt a Mindenki Magyarországa Mozgalomból, még, hogyha annak támogatottságát nagyítóval is kell keresni). 

Aztán 2024 elején rákapcsoltak az új projektre, és azóta jócskán fortyog az üstjük, kénes, sötét gőzt eregetve.

Mentálhigiénés segítőként időről-időre más szemüveggel figyelem a közbeszéd alakulását, és azt látom, hogy egyes körök tudatosan kihasználják azt, hogy a világ alaposan kifordult a négy sarkából. Bár a Közel-Keleten most béke honol, a szomszédban még mindig szólnak a fegyverek, és a szláv nyakasság miatt egyik fél sem akar engedni a ’48-ból. 

Egy új világrend születik, ahol most a progresszív liberális és a konzervatív patrióta tábor küzd egymás ellen.

Közben idehaza az online térben harapódzott el soha nem látott mértékben a verbális agresszió. Sokan valós, arc nélküli, mások pedig sokszor kamuprofilok mögé bújva élik ki frusztrációjukat, és esnek neki kegyetlenmód azoknak, akik nem értenek egyet velük. Sokáig ezt a kormánypárti felhasználók csendben tűrték, de most már felveszik a kesztyűt, és egymást támogatva képesek lenyomni a trollhadseregeket.

Ez cseppet sem könnyű feladat, hiszen az ellenzék vezére folyamatosan projektál, illetve manipulál, ezzel pedig indulatokat gerjeszt követőiben, melyek sokszor életveszélyes fenyegetések formájában csapódnak le mind az ismert közéleti szereplőknél, mind a hétköznapi felhasználóknál. 

A projekció lényege, hogy a nehéz érzéseinket teljes egészében egy másik ember viselkedésének tulajdonítjuk, meg vagyunk győződve arról, hogy azokat ő okozta. 

Ez tulajdonképpen egy önvédelmi mechanizmus, amivel saját belső, nehezen elviselhető indulatainkat próbáljuk elkerülni, távol tartani. S vannak, akik ezt mesteri módon manipulatív fegyverré tudják kovácsolni. Miközben arról írnak, hogy pánikhangulat uralkodik a Karmelitában vagy egy vezető politikus „rettegve félti a hatalmát”, a valóság sokszor az, hogy pont az remeg és pánikol, aki e sorokat bepötyögi a mobiltelefonján vagy a klaviatúrán. 
 

De arról is érdemes szót ejteni, hogy az álhírek és a napnál is világosabb megtévesztések miért tudnak célt érni a kormánykritikusoknál. Ez részben a megváltozott hírfogyasztási szokásokkal is összefüggésbe hozható: sietünk, kapkodunk, tartunk attól, hogy valami fontosról lemaradunk, közben sokszor felszínesen olvasunk el egy hírt, tájékoztatást, így fals módon tudunk arról véleményt is formálni. Ezért történhetett meg az,

hogy a Kerek István AI-szakértő által generált mackós, trambulinos videót nagy amerikai médiaügynökségek is meg akarták vásárolni, mivel nem nézték meg alaposan, és azt gondolták, hogy a felvétel igazi.

Közben a valóság az, hogy a mesterséges intelligencia alkotta meg.

A másik fontos fogalom, amit még érdemes kicsit megrágnunk az online és offline közéleti kommunikációt illetően, az a pszichózis. A pszichózis egy olyan állapot, amikor 

  • egy személy valóságérzékelése torzul,
  • téveszmékkel küzd,
  • sőt, akár teljesen elveszítheti a realitásérzékét. 

Pszichózis akkor is jelentkezhet, ha valaki túlságosan egy eszme vagy egy ideológia hatása alá kerül, és nem hajlandó elfogadni, ha valaki az elképzeléseivel ellentétes módon nyilvánul meg. A tények sem tudják kizökkenteni sokszor ebből az állapotából. Azaz valahol az is pszichózis volt, hogy végigszáguldott a tiszás csoportokon az a tény, hogy csak lézengtek az október 23-i békemeneten, hiába mutattak a képek és a videók mást.

A soron következő országgyűlési választásig még kicsit több mint öt hónap van hátra.

Csak rajtunk múlik, hogy mennyire hagyjuk magunkat befolyásolni és megvezetni az online tér által.

Mennyire hagyjuk, hogy az arctalan tömeg belénk rúgjon, ha nem úgy gondolkodunk, mint ők. Mert ideig, óráig elviselhető az, hogy átvernek és megvezetnek minket, de a valóság kijózanító pofonja már fájdalmas lehet.

Nyitókép: MARKOVSZKI


 

