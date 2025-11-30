Havas advent helyett így indul a december

Csütörtökön jobbára felhős idő várható, emellett - legnagyobb eséllyel nyugaton, északnyugaton - tartósan párás, ködös tájak is előfordulhatnak. Szitálás, esetleg néhol kisebb eső kialakulhat. A délies szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul.

Pénteken is alapvetően a felhők lesznek túlsúlyban, a kevesebb felhőnek, illetve napsütésnek kelet, északkelet felé haladva lehet egyre nagyobb esélye. A nyugati, délnyugati országrészben fordulhat elő - akár nagyobb területen is - eső, zápor. A keleties szél néhol megélénkül. A minimum mínusz 2 és plusz 7, a csúcsérték 5 és 12 fok között valószínű, keleten, északkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton nagyrészt felhős maradhat az ég, és eső, zápor is előfordulhat. Kevesebb felhőre, illetve naposabb és szárazabb időre kelet, északkelet felé haladva lehet számítani egyre nagyobb eséllyel. A keleties szél néhol megélénkül. A minimum mínusz 3 és plusz 7, a maximum 5 és 11 fok között alakulhat.

Vasárnap a felhős időnek van nagyobb esélye, és további eső, zápor is lehet az ország egyes részein. A keleti, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakulhat.

(MTI)