Ezt mindenkinek látnia kell: fehérbe borult Dobogókő, egyre több helyen havazik az országban (FOTÓK)

A HungaroMet pénteki előrejelzése szerint az egész napos eső mellett egyes területeken akár havazhat is. Reggelre pedig el is lepte a hó Dobogókőt.

A HungaroMet Facebook-posztja szerint a lassan északkelet felé tevődő kiterjedt csapadékzónát egy újabb követi majd, így összességében sokfelé számíthatunk csapadékra. Általában eső lesz a jellemző, ám eleinte a Dunántúl és az Északi-középhegység magasabb területein, majd később nyugat felől síkvidéken is havas eső, tapadó hó várható, késő délutántól, estétől pedig a középső országrészben is elkezdődik a halmazállapot-váltás.