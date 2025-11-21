Ezt mindenkinek látnia kell: fehérbe borult Dobogókő, egyre több helyen havazik az országban (FOTÓK)

Havazás, viharos szél és hófúvás is lehet szombaton – mutatjuk, hol
Idén korán érkezik meg a tél ezekre a területekre Magyarországon.
Gyönyörű fényképek érkeztek.
A HungaroMet pénteki előrejelzése szerint az egész napos eső mellett egyes területeken akár havazhat is. Reggelre pedig el is lepte a hó Dobogókőt.
A HungaroMet Facebook-posztja szerint a lassan északkelet felé tevődő kiterjedt csapadékzónát egy újabb követi majd, így összességében sokfelé számíthatunk csapadékra. Általában eső lesz a jellemző, ám eleinte a Dunántúl és az Északi-középhegység magasabb területein, majd később nyugat felől síkvidéken is havas eső, tapadó hó várható, késő délutántól, estétől pedig a középső országrészben is elkezdődik a halmazállapot-váltás.
Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A csúcsérték döntően 0 és +7 fok között alakul, a délkeleti, keleti határszélen lehet pár fokkal melegebb.
A fotókat itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI / Kocsis Zoltán