Figyelmeztettek a meteorológusok: hétfőn brutális változás várható az időjárásban

Hétfőn markáns időjárás-változás várható az országban egy nyugat felől érkező erős hidegfront következtében – számolt be a HungaroMet.

A front többfelé zivatarokat, viharos széllökéseket és helyenként jelentős mennyiségű csapadékot hozhat magával, és a a következő napokban sarkvidéki eredetű levegő zúdul be térségünkbe. A déli országrészben elszórtan zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig több helyen 60–80 km/h-s északnyugati széllökésekre kell készülni. Északnyugaton a napi csapadékmennyiség elérheti vagy meg is haladhatja a 20 millimétert.

Kora reggel 5-12 fok közötti átlaghőmérsékletre számíthatunk, ami napközben 9-21 fok közé melegedhet fel.

Délen, délkeleten várható a legmelegebb idő.

Kedden észak felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de keleten, délkeleten még sok felhő lesz az égen. Kezdetben helyenként még kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat, délután említésre méltó csapadék már sehol sem várható. Napközben 5-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet – írja az Időkép.