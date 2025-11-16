Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
csapadék időjárás zivatar zápor

Figyelmeztettek a meteorológusok: hétfőn brutális változás várható az időjárásban

2025. november 16. 15:24

Az egész országban heves széllökésekre és csapadékra lehet számítani.

2025. november 16. 15:24
null

Hétfőn markáns időjárás-változás várható az országban egy nyugat felől érkező erős hidegfront következtében – számolt be a HungaroMet.

A front többfelé zivatarokat, viharos széllökéseket és helyenként jelentős mennyiségű csapadékot hozhat magával, és a a következő napokban sarkvidéki eredetű levegő zúdul be térségünkbe. A déli országrészben elszórtan zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig több helyen 60–80 km/h-s északnyugati széllökésekre kell készülni. Északnyugaton a napi csapadékmennyiség elérheti vagy meg is haladhatja a 20 millimétert.

Kora reggel 5-12 fok közötti átlaghőmérsékletre számíthatunk, ami napközben 9-21 fok közé melegedhet fel.

Délen, délkeleten várható a legmelegebb idő.

Kedden észak felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de keleten, délkeleten még sok felhő lesz az égen. Kezdetben helyenként még kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat, délután említésre méltó csapadék már sehol sem várható. Napközben 5-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet – írja az Időkép.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. november 16. 16:26
Kora reggel 5-12 fok közötti átlaghőmérsékletre számíthatunk, ami napközben 9-21 fok közé melegedhet fel. 9-21 fok pluszban = brutál hideg. Idióták.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. november 16. 15:53
Na már megint a "BRUTÁLIS" jelző az időjárásra, az árak növekedésére, az életszinvonal emelkedésére, a szülétések számának csökkenésére. A Szinonima Szótárban kapthat a szerkesztó segitséget, h. változatosabb legyen a szókincse.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!