Megjött a tél: Magyarország hóba burkolódzott

Időjárás: valahol már a hólapátra is szükség lesz!
Átalakulóban van az időjárásunk, ami a télimádóknak jelent igazán jó hírt.
Egy éjszaka alatt történt mindent, itt az igazi téli időjárás.
Ahogy az már jó előre tudható volt, egy mediterrán ciklon miatt téli fordulatot vett az időjárás: bár sok helyen eső esik, a hegyek egyértelműen havat kapnak. Az Időkép szerint észak-északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő betorlódása, amely először az ország nyugati és északi felén, valamint a hegyekben fog télies időt eredményezni.
A legtöbb hóra egészen biztosan a hegyekben számíthatunk, ott lokálisan akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Síkvidéken pénteken kora estig elsősorban a Dunántúlon találkozhatunk fehér tájakkal, de legfeljebb lepellel – néhány centi között fog mozogni a hó vastagsága.
Esőből viszont máshol is bőven jut majd, szombat délutánig helyenként az átlagos novemberi csapadékmennyiség kétharmada is lehullhat.
Az első téli győztes Dobogókő lett, ahol péntek reggelre egészen mesébe illő látvány fogadja a kilátogatókat. „Dobogókő már most szép fehér ruhát öltött! De többfelé is havazik” – írja az Időkép.
Nyitókép: Facebook