Megjött a tél: Magyarország hóba burkolódzott

Ahogy az már jó előre tudható volt, egy mediterrán ciklon miatt téli fordulatot vett az időjárás: bár sok helyen eső esik, a hegyek egyértelműen havat kapnak. Az Időkép szerint észak-északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő betorlódása, amely először az ország nyugati és északi felén, valamint a hegyekben fog télies időt eredményezni.

A legtöbb hóra egészen biztosan a hegyekben számíthatunk, ott lokálisan akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Síkvidéken pénteken kora estig elsősorban a Dunántúlon találkozhatunk fehér tájakkal, de legfeljebb lepellel – néhány centi között fog mozogni a hó vastagsága.