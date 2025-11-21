Ft
Megjött a tél: Magyarország hóba burkolódzott

2025. november 21. 06:37

Egy éjszaka alatt történt mindent, itt az igazi téli időjárás.

2025. november 21. 06:37
null

Ahogy az már jó előre tudható volt, egy mediterrán ciklon miatt téli fordulatot vett az időjárás: bár sok helyen eső esik, a hegyek egyértelműen havat kapnak. Az Időkép szerint észak-északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő betorlódása, amely először az ország nyugati és északi felén, valamint a hegyekben fog télies időt eredményezni.

A legtöbb hóra egészen biztosan a hegyekben számíthatunk, ott lokálisan akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Síkvidéken pénteken kora estig elsősorban a Dunántúlon találkozhatunk fehér tájakkal, de legfeljebb lepellel – néhány centi között fog mozogni a hó vastagsága.

Esőből viszont máshol is bőven jut majd, szombat délutánig helyenként az átlagos novemberi csapadékmennyiség kétharmada is lehullhat.

Az első téli győztes Dobogókő lett, ahol péntek reggelre egészen mesébe illő látvány fogadja a kilátogatókat. „Dobogókő már most szép fehér ruhát öltött! De többfelé is havazik” – írja az Időkép.

Nyitókép: Facebook

 

Obsitos Technikus
2025. november 21. 07:19
Szép :-) Itt külpest szélén csak az eső szakad tegnap óta, hála Istennek, hogy végre esik. A parkosok kinn hagyták a füvön a leveleket, most majd jól megkorhadnak, és tavasszal szebb lesz a gyep. Kis hó is jó lenne rá.
counter-revolution
2025. november 21. 06:50 Szerkesztve
Nem burkolódzott hóba. "Egy éjszaka alatt történt mindent" Aztatatat ottand.
