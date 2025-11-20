Ft
11. 21.
péntek
tél időjárás szél zápor hőmérséklet havazás

Időjárás: valahol már a hólapátra is szükség lesz!

2025. november 20. 07:43

Átalakulóban van az időjárásunk, ami a télimádóknak jelent igazán jó hírt.

2025. november 20. 07:43
Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a Dunántúlon reggelig helyenként köd is lehet. A déli, délkeleti országrészben ugyanakkor vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró, arrafelé több órára a nap is kisüthet, írja időjárás-előrejelzésében a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Estére mindenhol összezár a felhőzet.

A délnyugatról északkelet felé vonuló csapadékzónákból többfelé számíthatunk esőre, záporokra, nyugaton estétől már halmazállapot-váltás is előfordulhat, vagyis akár havazás is várható.

A déli, délkeleti szél, majd a délután folyamán az északira forduló légmozgás helyenként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északnyugati és északi térségekben ennél is hűvösebb lehet az idő. Késő estére 1 és 7 fok közötti értékekre csökken a hőmérséklet.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

tikkadt-szocske
2025. november 20. 09:32
" Kedves nézőink! Mielőtt felolvasnám a holnapi idöjárás elörejelzést, szeretném helyesbíteni a mait és bocsánatot kérni a tegnapiért."
tikkadt-szocske
2025. november 20. 09:28
"A déli, délkeleti szél, majd a délután folyamán az északira forduló légmozgás helyenként megélénkülhet." De ez csak a helyenként lakókat érinti.
Jerry52
2025. november 20. 09:05
Nem "valahol", drága fogalmazók, hanem "van, ahol". Mert a "valahol"-nak itt NINCS értelme. Teccik érteni??? A nagy kérdés az, van-e a béka alfelénél lejjebb.
Obsitos Technikus
2025. november 20. 08:33
Főleg ha majd jönnek a tiszarosok és a humanoidok kopogtatni!
