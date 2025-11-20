Időjárás: valahol már a hólapátra is szükség lesz!

Megjött a tél: Magyarország hóba burkolódzott
Egy éjszaka alatt történt mindent, itt az igazi téli időjárás.
Átalakulóban van az időjárásunk, ami a télimádóknak jelent igazán jó hírt.
Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a Dunántúlon reggelig helyenként köd is lehet. A déli, délkeleti országrészben ugyanakkor vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró, arrafelé több órára a nap is kisüthet, írja időjárás-előrejelzésében a Hungaromet Nonprofit Zrt.
Estére mindenhol összezár a felhőzet.
A délnyugatról északkelet felé vonuló csapadékzónákból többfelé számíthatunk esőre, záporokra, nyugaton estétől már halmazállapot-váltás is előfordulhat, vagyis akár havazás is várható.
A déli, délkeleti szél, majd a délután folyamán az északira forduló légmozgás helyenként megélénkülhet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északnyugati és északi térségekben ennél is hűvösebb lehet az idő. Késő estére 1 és 7 fok közötti értékekre csökken a hőmérséklet.
Nyitókép forrása: Facebook