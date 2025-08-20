Harckocsi gurult végig Budapest utcáin (VIDEÓ)

Hivatalos: nem Róma lesz a helyszíne az orosz–amerikai–ukrán csúcstalálkozónak
Diplomáciai források szerint Moszkva nem támogatja, hogy az olasz főváros adjon otthont a tervezett találkozónak.
Az Instagramon terjedni kezdett el terjedni a nem mindennapi videófelvétel.
Az Instagramon felröppent egy videó, amelyen katonai járművek láthatók, amint áthaladnak Budapest utcáin. A Magyar Honvédség augusztus 19-20-án kétnapos haditechnikai élménydömpinggel várja az érdeklődőket a Városligetben, ahol modern katonai járművek, többek között Leopard 2A4HU harckocsi, Gidrán páncélozott járművek, Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegek lesznek kiállítva.
A látvány sokakat meglepett.
A videót itt tekintheti meg:
