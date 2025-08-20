Ft
rendezvény Kós Károly sétány harckocsi jármű utca

Harckocsi gurult végig Budapest utcáin (VIDEÓ)

2025. augusztus 20. 07:18

Az Instagramon terjedni kezdett el terjedni a nem mindennapi videófelvétel.

2025. augusztus 20. 07:18
null

Az Instagramon felröppent egy videó, amelyen katonai járművek láthatók, amint áthaladnak Budapest utcáin. A Magyar Honvédség augusztus 19-20-án kétnapos haditechnikai élménydömpinggel várja az érdeklődőket a Városligetben, ahol modern katonai járművek, többek között Leopard 2A4HU harckocsi, Gidrán páncélozott járművek, Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegek lesznek kiállítva.

A látvány sokakat meglepett.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: A full_kretenben Instagram-oldala

***

gyzoltan-2
2025. augusztus 20. 07:56
-még szerencse, hogy általános pánik nem tört ki... A történelem, az események kényszerítő ereje, katonanemzetté edzette a magyarságot, melynek emléke, nyoma, ma már, igencsak nehezen lelhető fel.., erről a magyarság ellenségei gondosan gondoskodtak... Sajnálatosan, az a színvonalú képzettség, ismeret, amellyel az izraelita honfitársaink rendelkezhetnek, melyben részesülhetnek izraeli látogatásaik során, a magyarság részére nem biztosított... -nem felejthetjük azt a nemtelen eljárást, melynek keretében, az ez irányú hiányosságot felszámolni törekvő Magyar Nemzeti Arcvonalat felszámolták..! Megjegyzem, az üggyel kapcsolatos "baleset" borítékolva volt! -bizton lehetett rá számítani..! Ez felvetheti a felelősség kérdését..! -de legalább is a felelősség megosztottságának kérdését! Elvárhatónak tekintem a köztársaság elnökünknek kegyelmi beavatkozását... -akár éppen ma is lehet, lehetne aktuális... Biztos többre értékelmém, mint az esti tűzijátékot...
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 20. 07:45 Szerkesztve
Már hallani a ballib prostimédiát: Orbán fél. Harckocsik kerekei Budapest utcáján. Orbán rendelte a páncélosokat a fővárosba. ------Mindeközben a bal-libek tele vannak a "Hadházy: Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni" Ezzel van tele az Internet, de a Mandineren, a kormányoldali sajtóban ez nem hír. Nincs reakció, így szabadon tombolhat a bal-lib Hadházy-s őrület, beterítve a közösségi médiát. Remek, így kell készülni 2026-ra.
Himiko
2025. augusztus 20. 07:44
Alaszkai tárgyalások idején készült a felvételt melyet itt bejátszanak, elfoglalt nyugati szállító járművel mennek bevetésre, Orosz és Amerikai zászlót lobogtatva .tiktok.com/@govori_devochka_/video/7540374901400571159 - szintén bejátszásra kerül egy kisebb videó, busszal 40 fő kényszer sorozott katonát visznek a frontra, egy megállásnál szétszaladtak az emberek (dezertáltak). 10 fővel ment tovább a busz. .tiktok.com/@govori_devochka_/video/7540231538605083926
chief Bromden
2025. augusztus 20. 07:31
Maradjunk a tényeknél, legalább most. Egy harckocsit szállító tréler gurult végig Budapest utcáin. Szívesen.
