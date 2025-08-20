Hivatalos: nem Róma lesz a helyszíne az orosz–amerikai–ukrán csúcstalálkozónak

Egy, a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozó forrás nem tartja valószínűnek, hogy a diplomáciai találkozóra Rómában kerüljön sor. Hozzátette, ennek logisztikai és politikai okai egyaránt vannak.

A forrás szerint Moszkva barátságtalan országként tekint Olaszországra, és több alkalommal is bírálta annak lépéseit.

Rómát korábban a Sky News említette lehetséges találkozóhelyként, jelezve, hogy ez az opció megfelelne Washingtonnak és Kijevnek is. Ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta alternatív helyszínként.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy Moszkva nem zár ki egyetlen tárgyalási formát sem az ukrán rendezés kapcsán, beleértve a két- és háromoldalú egyeztetéseket is.

Egyre több hír érkezik arról is közben, hogy Budapest adhat otthont a csúcstalálkozónak.