Hírek
Vélemények
Hetilap
TASS hírügynökség Róma elnök találkozó

Hivatalos: nem Róma lesz a helyszíne az orosz–amerikai–ukrán csúcstalálkozónak

2025. augusztus 20. 06:35

Diplomáciai források szerint Moszkva nem támogatja, hogy az olasz főváros adjon otthont a tervezett találkozónak.

2025. augusztus 20. 06:35
null

Egy, a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozó forrás nem tartja valószínűnek, hogy a diplomáciai találkozóra Rómában kerüljön sor. Hozzátette, ennek logisztikai és politikai okai egyaránt vannak.

A forrás szerint Moszkva barátságtalan országként tekint Olaszországra, és több alkalommal is bírálta annak lépéseit.

Rómát korábban a Sky News említette lehetséges találkozóhelyként, jelezve, hogy ez az opció megfelelne Washingtonnak és Kijevnek is. Ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta alternatív helyszínként.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy Moszkva nem zár ki egyetlen tárgyalási formát sem az ukrán rendezés kapcsán, beleértve a két- és háromoldalú egyeztetéseket is.

Egyre több hír érkezik arról is közben, hogy Budapest adhat otthont a csúcstalálkozónak. 

Nyitókép: Marie-Laure MESSANA / AFP

***

 

europész
2025. augusztus 20. 08:21
Minden esely meglenne,hogy Magyarorszag legyen a kovetkezo targyalasok helyszine. Csak halvany remeny van ra.De ha ugy alakul,hogy itt lesz a targyalas akkor meg nagyobb duhrohamot kapnak a szeretett unios tisztsegviselok.Talan a guta is megutne oket. Csak drukkolni tudunk.
baronet
2025. augusztus 20. 08:08
Akkor eggyel kevesebb potenciális helyszín, már csak 191 lehetőség maradt.
Chekke-Faint
2025. augusztus 20. 07:52
Olaszország ipara 90% orosz gázra épült. Most ott van Meloni is azok között akik mindent felrúgnának az oroszokkal. Vajon mire számít négyszeres áron máshonnan vett gázzal?
Chekke-Faint
2025. augusztus 20. 07:45 Szerkesztve
Meloni két kapura játszik, most is ott van a hívatlan vendégek között a Fehér Hárzban.
