FTC–Qarabag: az azeri játékosok a lefújás után felidegesítették a fradistákat (VIDEÓ)

A mérkőzés után már nem volt csend, mert egyrészt az azeri játékosok és szurkolók úgy ünnepeltek, mintha már tovább is jutottak volna – ehhez persze valóban nagyon közel kerültek –, a ferencvárosi B-közép pedig hangosan biztatta a szomorkodó játékosokat: „Mindent bele!”.

Ki kell mondani: a Qarabag ilyen arányban is megérdemelten nyert, igazából az első félidő második fele volt az, amikor a Fradi ellenfele fölé tudott kerekedni, ekkor jött Varga Barnabás klasszis gólja is, egyébként a vendégekről szólt a mérkőzés.

Az FTC ifjú középpályása, Tóth Alex szerint nem lepte meg őket a vendégcsapat bátor játéka, illetve nem is érezte úgy, hogy sok nagy lehetősége lett volna az ellenfélnek.

„Viszont, amik adódtak, azokat kíméletlenül kihasználták” – mondta az újságíróknak a találkozó után. – „Lehet, ez a mi hülyeségünkből is adódott, hogy ilyen nagy lehetőségeket adtunk nekik erre a három gólra. Láttunk ennél már nagyobb hátrányból is fordítást, úgyhogy abszolút van esélyünk a visszavágón. Én bízom a csapatban, bízok mindenkiben körülöttünk, úgyhogy együtt sikerülhet szerintem.”

Robbie Keane vezetőedző a mérkőzés utáni nyilatkozatában elárulta: azt mondta az öltözőben, merítsenek erőt abból, hogy a Qarabag játékosai már gyakorlatilag továbbjutást ünnepeltek. A Mandiner arról kérdezte a középpályást, hogy ez valóban adhat-e nekik plusz löketet.

„Abszolút! Én is mondtam magamban egyből, ahogy lefújták a meccset, hogy úgy ünnepeltek, mintha vége lett volna a párharcnak.

Ez nem volt túl szimpatikus, úgyhogy tényleg szeretnénk borsot törni az orruk alá.

Nem lenne semmi, ha egy ilyet után a végén a mi örülhetnénk. Meg is fogunk ezért mindent tenni!”

Az elmúlt hetekben parádés formát mutató, a mérkőzésen csereként szerepet kapó Gruber Zsombor szerint a kezdés rendben volt, aztán az egyenlítéstől megjött a vendégek kedve.

„Igazából a szünet után nagyon jól játszott az ellenfél. A harmadik gól elkerülhető lett volna, de hát hajtottunk még kettő kettőért, hogy vissza tudjunk jönni, és ilyenkor ez benne van sajnos. Így most nincs egyszerű dolgunk, tényleg mindent bele kell tennünk. A kinti mérkőzésen azon leszünk, hogy az elején gyorsan gólt tudjunk szerezni, onnantól pedig még nyílt lesz a párharc. Persze tudjuk, hogy vissza fognak állni, úgyhogy ez nagy feladat lesz.”

Gruber bő 20 percet kapott ezen a mérkőzésen, és volt egy lehetősége is a gólszerzésre, mondjuk nem akkora, mint Jonathan Levinek, aki hét méterről lőtte az égbe a labdát.

„Nem tudom, mostanában nem úgy jönnek ki ezek a helyzetek nekünk. Ott volt az enyém is, kicsit passzolhatták volna korábban is, mert már készültem, hogy lőhetek, és így vissza kellett volna nyúlnom érte. És igen, ott volt Levié is. Megvoltak a helyzeteink, be kell rúgni őket, hátul meg nem szabad ilyen gólt kapni.”

Neki is felvetettük, hogy az azeriek látszólag már biztosra veszik a továbbjutást.

Ez mindenkit idegesít! Láttuk, hogy nagyon ünnepelnek, de nincs még vége. Azért megyünk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Mindenki éhes a sikerre, és meg kell mutatnunk, hogy jobbak vagyunk.”

A 20 éves játékos remekelt az elmúlt hetekben, már 3-3 gólnál és gólpassznál jár ebben a szezonban – miközben volt, hogy a BL-keretből is kikerült, de aztán a teljesítményével helyet követelt magának.

„Igazából csinálom a dolgomat” – mondta erre a Mandinernek. – „Most ez az utóbbi két meccs nem úgy sikerült, ahogy terveztem, szóval van hiányérzetem. Mindig jobb szeretnék lenni. Az elején jól indult a szezon, azt szeretném folytatni, mert magasra tettem magamnak a lécet.”

A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes szerint az első félidő rendben volt, de a másodikban már nem sikerült kontrollálni a középpályás védekezést.

„Olyan szituációkból tudtak ugye gólt szerezni, amik gyakorlatilag nem voltak kidolgozott helyzetek. Az első egy bedobás után lövésre tett labda, ott többen álltak előttem, sajnos nem nagyon láttam belőle semmit. A másodiknál meg Barni megcsúsztatta a szögletet, így pont az ellenfél játékosához került labda. A harmadik is egy olyan szituáció volt, hogy mi végeztünk el szabadrúgást, utána a labda hozzájuk került, abból tudtak gyakorlatilag kontrát vezetni, és sajnos ki is tudták használni a helyzetet. Ezek a kis nüánszok most az ő oldalukra dőltek el, mi pedig, amikor három egy után odakerültünk kétszer a kapu elé, nem tudtunk újabb gólt szerezni, pedig nagyon fontos lett volna azért a lelkiállapotunk miatt.”

Ettől függetlenül úgy érzi, bármi benne lehet ebben a párharcban.

„Igaz, hogy nagyon nehéz lesz.

Igaz, hogy nem mi vagyunk a favoritok, de van vissza még kilencven perc, és ha tudunk szerezni egy gólt, akkor utána már csak egyet kell, és kezdődik elölről a párharc.

Én azt gondolom, hogy ma is megvoltak a lehetőségeink, ha azok a pici dolgok, amik ma nem stimmeltek és nem a mi oldalunkra döntöttek, a visszavágón megfordulnak, amiért természetesen tenni kell, akkor lehet ez egy nyílt párharc újra.”

A visszavágót jövő szerdán 18.45-kor rendezik Bakuban.

