Kovács Zoltán: Reggel 7 órakor megkezdte működését az operatív törzs

Kovács Zoltán, Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, melyben közölte, hogy

reggel 7 órakor megkezdte ülését az augusztus 20-ai ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, amelyben több állami és fővárosi szervezet is részt vesz.

Az ünnep előkészületei már napok óta tartanak, hiszen augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi programok, amelyek eddig több tízezer látogatót vonzottak. A mai események a Kossuth téren kezdődnek a zászlófelvonással és a tisztavatással, majd a Duna felett légi parádé színesíti a programot. A Parlamentben délelőtt és délután ingyenesen megtekinthető a Szent Korona, a Bazilikánál ünnepi szentmisét és a Szent Jobb körmenetet tartanak. Az estét tűzijáték és drónshow zárja.

Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!

– tette hozzá Kovács Zoltán.

Mint írta, a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a közlekedési vállalatok és a kormányhivatal összehangolt munkája biztosítja, hogy az államalapítás ünnepe zavartalanul és méltóságteljesen teljen.

Nyitókép forrása: Kovács Zoltán Facebook-oldala

