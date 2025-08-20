Kovács Zoltán: Reggel 7 órakor megkezdte működését az operatív törzs

Harckocsi gurult végig Budapest utcáin (VIDEÓ)
Az Instagramon terjedni kezdett el terjedni a nem mindennapi videófelvétel.
Az operatív törzs azért felel, hogy a zászlófelvonástól a tűzijátékig minden esemény zavartalanul és méltósággal teljen az államalapítás ünnepén.
Kovács Zoltán, Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, melyben közölte, hogy
reggel 7 órakor megkezdte ülését az augusztus 20-ai ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, amelyben több állami és fővárosi szervezet is részt vesz.
Az ünnep előkészületei már napok óta tartanak, hiszen augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi programok, amelyek eddig több tízezer látogatót vonzottak. A mai események a Kossuth téren kezdődnek a zászlófelvonással és a tisztavatással, majd a Duna felett légi parádé színesíti a programot. A Parlamentben délelőtt és délután ingyenesen megtekinthető a Szent Korona, a Bazilikánál ünnepi szentmisét és a Szent Jobb körmenetet tartanak. Az estét tűzijáték és drónshow zárja.
Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!
– tette hozzá Kovács Zoltán.
Mint írta, a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a közlekedési vállalatok és a kormányhivatal összehangolt munkája biztosítja, hogy az államalapítás ünnepe zavartalanul és méltóságteljesen teljen.
Nyitókép forrása: Kovács Zoltán Facebook-oldala
