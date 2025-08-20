Ft
esemény Kovács Zoltán szolgálat államtitkár kormányhivatal

Kovács Zoltán: Reggel 7 órakor megkezdte működését az operatív törzs

2025. augusztus 20. 08:16

Az operatív törzs azért felel, hogy a zászlófelvonástól a tűzijátékig minden esemény zavartalanul és méltósággal teljen az államalapítás ünnepén.

2025. augusztus 20. 08:16
null

Kovács Zoltán, Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, melyben közölte, hogy

reggel 7 órakor megkezdte ülését az augusztus 20-ai ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, amelyben több állami és fővárosi szervezet is részt vesz.

Az ünnep előkészületei már napok óta tartanak, hiszen augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi programok, amelyek eddig több tízezer látogatót vonzottak. A mai események a Kossuth téren kezdődnek a zászlófelvonással és a tisztavatással, majd a Duna felett légi parádé színesíti a programot. A Parlamentben délelőtt és délután ingyenesen megtekinthető a Szent Korona, a Bazilikánál ünnepi szentmisét és a Szent Jobb körmenetet tartanak. Az estét tűzijáték és drónshow zárja.

Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!

– tette hozzá Kovács Zoltán.

Mint írta, a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a közlekedési vállalatok és a kormányhivatal összehangolt munkája biztosítja, hogy az államalapítás ünnepe zavartalanul és méltóságteljesen teljen.

Nyitókép forrása: Kovács Zoltán Facebook-oldala

***

JohnnyBeGood
2025. augusztus 20. 10:28
Üdvözlünk a KÁD(E)ÁR rendszerben !!! A bukott bölcsész újra managert játszhat, Kádár Viktor engedélyével. Szavazás indul : lesz Tüzijáték, vagy újra leállítja a CEU-s zseni manager?
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. augusztus 20. 08:27
Ki tartja az ünnepi beszédet? Pityinger?
Válasz erre
1
1
kimirszen
2025. augusztus 20. 08:20
Kovács Zoltán: Reggel 7 órakor megkezdte működését az operatív törzs Mint egy falat kenyér.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!