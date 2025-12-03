Ezt látni kell: Takács Péter szabadította ki a 444 riporterét egy rácsavarodott kutyától (VIDEÓ)

Életmentés 444 interjú közben – ezzel a címmel tett közzé egy videót Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán. A videón jól látszik, hogy miközben a 444 riportere próbál kérdést feltenni az államtitkárnak, addig egy kutya szabályszerűen rátekeredett a riporter lábára és csak Takács Péter segítségével sikerült kiszabadulnia.

Velünk az is jobban jár, aki nem ránk szavaz!”

– írta a videó alá az államtitkár. Takács Péter szerint a helyi Tiszás aktivista kutyája kishíján magával ragadta a 444 újságíróját.