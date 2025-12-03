Ft
Takács Péter riporter államtitkár 444

Ezt látni kell: Takács Péter szabadította ki a 444 riporterét egy rácsavarodott kutyától (VIDEÓ)

2025. december 03. 22:49

Életmentés interjú közben.

2025. december 03. 22:49
Életmentés 444 interjú közben – ezzel a címmel tett közzé egy videót Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán. A videón jól látszik, hogy miközben a 444 riportere próbál kérdést feltenni az államtitkárnak, addig egy kutya szabályszerűen rátekeredett a riporter lábára és csak Takács Péter segítségével sikerült kiszabadulnia. 

Velünk az is jobban jár, aki nem ránk szavaz!”

 – írta a videó alá az államtitkár. Takács Péter szerint a helyi Tiszás aktivista kutyája kishíján magával ragadta a 444 újságíróját. 

Lehet, hogy így tiltakozott az ebadó miatt?”

 – tette fel a kérdést az államtitkár, szintén a videó alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

shicta
2025. december 03. 23:07
Egy újabb cím, minden értelmezhetőség nélkül ...
Válasz erre
0
0
