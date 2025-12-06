Ft
12. 06.
szombat
12. 06.
szombat
Modor

2025. december 06. 15:53

Pillantás a kilencedikről.

2025. december 06. 15:53
Németh Péter
Németh Péter
Népszava

„Értem én, hogyne érteném Takács Pétert, és értem Menczer Tamást, meg Kocsis Mátét, Pintér Sándort, aztán Lázár Jánost, de még Orbán Viktort is. Harc van, ütéseket kapunk és ütéseket adunk, itt vannak ezek az imperialisták, akarom mondani tiszások, a nyakunkon lihegnek, szörnyű a stílusuk, alpári a stílusuk és itt vagyunk mi, akik kizárólag a sportszerű küzdelemhez szoktunk hozzá, tizenöt éve simogatjuk az aktuális ellenzéket, nem bántottuk se Gyurcsányt, se Márki-Zayt, erre most jön ez a Magyar Péter, aki veri és lehallgatja a feleségét, az európai mentelmi joga mögé bújik el a felelősségre vonások elől… Szóval, ismétlem, értem én a fent megnevezett urakat: eljön az a pont, amikor már képtelenség úriemberként viselkedni. Eljön az a pont, amikor a beteg gyerek édesapjának zaklatása elviselhetetlenné válik, menjen a durva anyjába, tekerje meg, tör ki az egészségügyért felelős államtitkár, és az vesse rá az első követ, aki nem így tenne, ha a pályán valahol ott mozog Magyar Péter is.

Persze felvetődik a kérdés, hogy miként kerül ide, hogy kerül a csizma az asztalra, Magyar Péter, mi köze neki ahhoz, hogy a János Kórházban nincs fűtés és ez nem tesz jót a beteg gyereknek, de ez a szűklátókörű megítélés; manapság, kampányban, Magyar Péternek mindenhez köze van. Köze van ahhoz is, amihez nincs, például Menczer Tamás kutyájához, illetve feleségéhez, mégpedig logikusan, tehát igaza van Menczernek: ha adót kell fizetni a kutya után, ezt szeretné Magyar, akkor adót kell fizetni a feleség után, hiszen ő is hűséges társ.

Jó, tudom, ez abszurd megközelítés, Menczer-féle humor, és értetnünk kell ezt a humort, ha nem is szeretjük. És értenünk kell Lázárt is; ő még két ciklust kér, hogy rendbe tegye a MÁV-ot, amelyet 2010 előtt tettek tönkre, és lássuk be, tizenöt év nem elég, nem volt elég a rendbetételre. És értenünk kell azt is, hogy milyen hatalmas élmény volt számára a Putyin-látogatás, amelybe hirtelen csöppentette bele őt a miniszterelnök. Így tanulhatta meg, hogy már nem is akar miniszterelnök lenni, mert hát az orosz elnök nagyon kemény és komoly jellem, amiből – számára – egyenesen következik, hogy áprilisban a Fideszre kell szavazni, különben Európa és Magyarország elveszett.”

Nyitókép: Képernyőfotó


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

kispufi-2
2025. december 06. 16:57
Putyin szemlőhegyi látogatását most miért hozza fel? ;) Ja, hogy... Hát akkor miért nem kussolt inkább?
august
2025. december 06. 16:48
Ha már fölhozta a kórház fűtését ez a vén komcsi is, azt nem értem, hogy vajon miért nem a kórház vezetőjénél reklamált a kedves szülő? Ugyanis ő lenne az elsődlegesen felelős, és a hiba elhárításáért illetékes személy. Amúgy értem én, hogy minden baleset, és az állami intézményben történő meghibásodás felelőse az Orbán, és a Tóni, esetleg a Lázár, de vegyük már komolyan magunkat, és a kritikákat is.
hlaci83
2025. december 06. 16:46
Értem én, hogyne érteném …. …. aki veri és lehallgatja a feleségé….. Apád faszát érted, majd ha lehallgat a saját feleséged és feljelent az ügyészségen!!!! Akkor…. Talán…. Higy képesek lennétek egy ilyen emberre bízni az országot!!!! Most én jövök: Értem én, hogy Orbán lop es hogy nem telik harmadik autóra, de a jó édes rongyba tekert kurva anyátokat, hogy semmi nem számít nektek. SEMMI!!!! Nem mellesleg, meg is érdemelnétek a szarosgyatyát, csak mi is szopnánk vele. Egy hasonló írás róla és rögtön ÉRTENÉD, gondolkodásra képtelen büdös szájú…
kapor tyütyü
•••
2025. december 06. 16:38 Szerkesztve
Én meg azt nem értem, ez a kommunista metélt agyú Németh miért nem csukja magára a kukafedelet és vonul el Bolgár úr pornóirodalmát olvasgatni. Tényleg! Emberek! Ki ez a díszfasz Népszavás? Miért kell Adventkor káromkodva elkattintanom a Mandinerről?! Nincs sehol felüdülésként valami horror-videótok Prohászka Borókáról? Esetleg Pottyondy szakértése? Vagy már csak Perintfalvi a mérce?
