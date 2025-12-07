Ft
12. 07.
vasárnap
tiszás bohóckirály Tisza 444

Magyar Péter épp most veszíti el a választásokat

2025. december 07. 13:31

A másfél éve tartó kritikátlan ajnározással, a hazug cikkekkel, „kutatásokkal”, „elemzésekkel” halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van, itt már nem történhet más, mint az eszelős bohóckirály megkoronázása.

2025. december 07. 13:31
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Akaratlanul is végzetes csapdát állított Magyar Péternek az ellenzéki propagandamédia és véleményformáló kaszt. A másfél éve tartó kritikátlan ajnározással, a hazug cikkekkel, »kutatásokkal«, »elemzésekkel« halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van, itt már nem történhet más, mint az eszelős bohóckirály megkoronázása, és a revans megindítása azokkal szemben, akik kipenderítették a jól fizető ingyenélő pozícióiból a bosszúszomjas NER-ficsúrt. 

Másfél éve ezt a pszichózist masszírozza az ellenzéki tábor agyába a tiszás propagandaüzemmódra átállt Telex, 444, HVG, 24, RTL, Népszava, Klubrádió, a végtelen mennyiségű »kutató«, »újságíró«, »influenszer«, műsorvezető. A Szily Lászlók, Herczeg Márkok, Ónody-Molnár Dórák, Egri Viktorok, Ruff Bálintok, Schulz Nórák, Bruck Andrások, Puzsér Róbertek, Mérő Verák, Pottyondy Edinák, Noárok, Somogyi Andrások, Tibi Atyák, Fókuszcsoport Ádámok. 

Aztán ahogy vége a gyereknapnak és kezdenek visszarendeződni az erőviszonyok, kezdenek beérni a kormány kampányintézkedései, úgy jönnek a baljós hírek a Tisza tájáról: az immár trendszerűen romló számok, a pár száz fős »nagygyűlésekről« készült drónfelvételek, a botrányok és a szembeötlő kompetenciahiány a Tisza applikációtól a jelöltállításon át a programalkotásig. 

És ez az, amit egy nárcisztikus pszichopata sosem képes asszertíven kezelni, helyette jön a tombolás, a rombolás, a tények el nem fogadása, a fél évvel ezelőtti »aranykor« dühös visszakövetelése. A lába alól kicsúszó talaj nem higgadt újratervezésre sarkallja, hanem a radikalizálódás irányába löki a pácienst. Jönnek a sértett, ugató stílusú kommentcsaták mindenkivel, a maradék alkalmassági imidzs lerombolása. 

Eközben az ellenfél azt teszi, amit a politika tankönyvek tanácsolnak: az utolsó hónapokban konszolidál, húzódik be középre, felelősséget és higgadt bölcsességet igyekszik reprezentálni, mert tudja, hogy a választásokat középről lehet megnyerni. 

Ez az, amire Magyar Péter habituálisan alkalmatlan, és az ellenzéki közeg még súlyosbította is a mentális állapotát, amikor másfél éven keresztül elhitették vele, hogy az ő seggéből világít a napsugár, és az ő NER-ből való kipenderítésével kezdődött a történelem. 

Magyar Péter ezekben a hetekben veszíti el a választást, és ezt csak önmagának és a végtelenül beteg közegének köszönheti.” 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

pollip
2025. december 07. 13:57
Egyetértek. A ballib mediumok és közvéleménykutatók szerepet vállaltak MP és a Tisza párt amortizálásaban. Nem szándékosan, jó szándékból, rosszul felmért helyzetből, ezért kontraproduktívan. Brüsszel is pont így dolgozik:-)))))
tomnemis
2025. december 07. 13:49
Ez egy nagyon precíz és alapos leírás. Híven tükrözi a valóságot, a mindennapjainkat. Nincs benne egyetlen hazug mondat, egyetlen hazug szó. Sőt még egyetlen hazug írásjel sem:)...
jetilovag
2025. december 07. 13:48
már elveszítette....Békemenet 2025.10.23........buktak poloskáék........azóta folyamatos a tisza apadás....ki a büdös faszom akar meghalni a tetves fukrajnájé???????????..köcsögök!..ki afaszom akar adóemelést?.....köcsögök!....ki afaszom akar millió migráncsot?...köcsögök!...ki afaszom akar sorkatonaságot?...köcsögök!...ki a faszom akar 1300Ft/l benzinárat?...köccsögök!..ki afaszom akar 4szeres gázárat?..köcsögök!....ki a faszom akar 2000Ft/kg kenyérárat?..köcsögök!...lófaszt a pofátokba tetve tiszás hulladékok!...hótt köcsögök vagytok bazdmeg!...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
belbuda
2025. december 07. 13:34
Viktor,aktívabb vagy,mint a Nyugati Fénynél voltál… Ennyivel többet fizetnek? 😉
