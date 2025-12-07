Kitört a pánik: a Tisza-hívek nem értik a zuhanást, saját közvélemény-kutatóikat vádolják csalással
Mi már csak egy kávét kérünk.
A másfél éve tartó kritikátlan ajnározással, a hazug cikkekkel, „kutatásokkal”, „elemzésekkel” halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van, itt már nem történhet más, mint az eszelős bohóckirály megkoronázása.
„Akaratlanul is végzetes csapdát állított Magyar Péternek az ellenzéki propagandamédia és véleményformáló kaszt. A másfél éve tartó kritikátlan ajnározással, a hazug cikkekkel, »kutatásokkal«, »elemzésekkel« halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van, itt már nem történhet más, mint az eszelős bohóckirály megkoronázása, és a revans megindítása azokkal szemben, akik kipenderítették a jól fizető ingyenélő pozícióiból a bosszúszomjas NER-ficsúrt.
Másfél éve ezt a pszichózist masszírozza az ellenzéki tábor agyába a tiszás propagandaüzemmódra átállt Telex, 444, HVG, 24, RTL, Népszava, Klubrádió, a végtelen mennyiségű »kutató«, »újságíró«, »influenszer«, műsorvezető. A Szily Lászlók, Herczeg Márkok, Ónody-Molnár Dórák, Egri Viktorok, Ruff Bálintok, Schulz Nórák, Bruck Andrások, Puzsér Róbertek, Mérő Verák, Pottyondy Edinák, Noárok, Somogyi Andrások, Tibi Atyák, Fókuszcsoport Ádámok.
Aztán ahogy vége a gyereknapnak és kezdenek visszarendeződni az erőviszonyok, kezdenek beérni a kormány kampányintézkedései, úgy jönnek a baljós hírek a Tisza tájáról: az immár trendszerűen romló számok, a pár száz fős »nagygyűlésekről« készült drónfelvételek, a botrányok és a szembeötlő kompetenciahiány a Tisza applikációtól a jelöltállításon át a programalkotásig.
És ez az, amit egy nárcisztikus pszichopata sosem képes asszertíven kezelni, helyette jön a tombolás, a rombolás, a tények el nem fogadása, a fél évvel ezelőtti »aranykor« dühös visszakövetelése. A lába alól kicsúszó talaj nem higgadt újratervezésre sarkallja, hanem a radikalizálódás irányába löki a pácienst. Jönnek a sértett, ugató stílusú kommentcsaták mindenkivel, a maradék alkalmassági imidzs lerombolása.
Eközben az ellenfél azt teszi, amit a politika tankönyvek tanácsolnak: az utolsó hónapokban konszolidál, húzódik be középre, felelősséget és higgadt bölcsességet igyekszik reprezentálni, mert tudja, hogy a választásokat középről lehet megnyerni.
Ez az, amire Magyar Péter habituálisan alkalmatlan, és az ellenzéki közeg még súlyosbította is a mentális állapotát, amikor másfél éven keresztül elhitették vele, hogy az ő seggéből világít a napsugár, és az ő NER-ből való kipenderítésével kezdődött a történelem.
Magyar Péter ezekben a hetekben veszíti el a választást, és ezt csak önmagának és a végtelenül beteg közegének köszönheti.”
Ezt is ajánljuk a témában
Mi már csak egy kávét kérünk.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala