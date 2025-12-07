Aztán ahogy vége a gyereknapnak és kezdenek visszarendeződni az erőviszonyok, kezdenek beérni a kormány kampányintézkedései, úgy jönnek a baljós hírek a Tisza tájáról: az immár trendszerűen romló számok, a pár száz fős »nagygyűlésekről« készült drónfelvételek, a botrányok és a szembeötlő kompetenciahiány a Tisza applikációtól a jelöltállításon át a programalkotásig.

És ez az, amit egy nárcisztikus pszichopata sosem képes asszertíven kezelni, helyette jön a tombolás, a rombolás, a tények el nem fogadása, a fél évvel ezelőtti »aranykor« dühös visszakövetelése. A lába alól kicsúszó talaj nem higgadt újratervezésre sarkallja, hanem a radikalizálódás irányába löki a pácienst. Jönnek a sértett, ugató stílusú kommentcsaták mindenkivel, a maradék alkalmassági imidzs lerombolása.

Eközben az ellenfél azt teszi, amit a politika tankönyvek tanácsolnak: az utolsó hónapokban konszolidál, húzódik be középre, felelősséget és higgadt bölcsességet igyekszik reprezentálni, mert tudja, hogy a választásokat középről lehet megnyerni.