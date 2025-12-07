Kitört a pánik: a Tisza-hívek nem értik a zuhanást, saját közvélemény-kutatóikat vádolják csalással

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Tiszások értetlenkednek a szélsőbalos Redditen, hogy miért csökken folyamatosan a népszerűségük, szúrta ki a kollégánk. Az aktivisták egyik megoldása, hogy a balos közvéleménykutatók eddig megrendelésre felülmérték őket, vagyis a Fidesznek volt igaza.
A Wrong_Ask8917 fedőnevű tiszás hozzászóló bevezetésként például jelezte, hogy a tényekre szeretne hivatkozni, miközben ilyeneket ír: „Október 23-át nagyon megnyerte Magyar Péter.
A birkamenet egy vicc volt a Nemzeti Menethez képest, ez tényszerűen igazolt.
Magyar országjárásán még mindig rohadt sokan vannak, kistelepüléseken is komoly helyi tömeg össze tud gyűlni.”
Később megállapítja:
„A független közvéleménykutatók nem is annyira függetlenek, és hónapokig felülmérték a Tiszát, és most kezdenek visszatáncolni a reális számokhoz.”
Ha a Tisza-hívő nehezen értelmezhető gondolatfolyamáról lefejtjük a szektás ideológia és a propaganda mázát, ennyi marad: „Igen, kimondom:
Abban igaza volt a fidesznek, hogy a Medián és társai megrendelésre mérték felül a Tiszát,
és most közelítenek a valósághoz.”
Aztán jön a szürreális magyarázat: „Egy gond van ezzel:
Azt látja az átlagember, hogy most gyengül a Tisza, amikor a leginkább erősödik.
És ezzel valóban beláthatatlan károkat okoznak a kormányváltásnak, mert elbizonytalanítják az embereket.
Félek, hogy ami igazán keresztbe fog tenni most a Tiszának, az pont ezek a közvélemény-kutatások. Inkább mérték volna szándékosan (!!! – a szerk.) alul, vagy lassabban növekedő ívben őket
tavaly meg idén év elején, mint ami most van.”
Igen, vannak Magyarországon, akik így „gondolkodnak”. Nem az számít, mi a valóság, hanem hogy ők győzzenek minden áron.
Nyitókép: a Debreceni Fidelitas légifotója (Forrás Debreceni Fidelitas Facebook oldal)