Kitört a pánik: a Tisza-hívek nem értik a zuhanást, saját közvélemény-kutatóikat vádolják csalással

Tiszások értetlenkednek a szélsőbalos Redditen, hogy miért csökken folyamatosan a népszerűségük, szúrta ki a kollégánk. Az aktivisták egyik megoldása, hogy a balos közvéleménykutatók eddig megrendelésre felülmérték őket, vagyis a Fidesznek volt igaza.

A Wrong_Ask8917 fedőnevű tiszás hozzászóló bevezetésként például jelezte, hogy a tényekre szeretne hivatkozni, miközben ilyeneket ír: „Október 23-át nagyon megnyerte Magyar Péter.