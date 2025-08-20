Kubatov Gábor: Az a kérdés, hogy mit gondolok?

Ahogyan korábban is írtuk, a Ferencváros elhalasztotta a hétvégi, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokiját, így kipihenve várhatja a Qarabag elleni jövő szerdai, 18.45-ös kezdésű visszavágót. Ezzel szemben az azeri csapat előtte még pályára lép, péntek kora este egy hazai bajnoki vár rá.

Ha a Fradi meg tudja fordítani a párharcot, akkor bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába, viszont ha nem, akkor az Európa-liga főtáblájára kerül.

BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri) 1–3 (1–0)

Gól: Varga B. (29.) ill. Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)

FTC: Dibusz – Gartenmann (I. Cissé 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi 77.), Ötvös (Zachariassen a szünetben), O'Dowda – Joseph (Gruber, 70.), Varga B. (Pesics 70.) Vezetőedző: Robbie Keane

QARABAG: Kochalski – M. Silva (Bolt 90+2,), Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai 58.), Kady, Zoubir (Kouakou 90+2.) – Akhundzade (Gurbanli, 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA