Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kubatov Gábor Bajnokok Ligája-selejtező Qarabag videó Bajnokok Ligája Ferencváros

Kubatov Gábor: Az a kérdés, hogy mit gondolok?

2025. augusztus 20. 07:49

A Ferencváros elnöke rögtön a lefújás után üzent.

2025. augusztus 20. 07:49
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól a labdarúgó Bajnokok Ligája 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A mérkőzés után az FTC klubelnöke, Kubatov Gábor a Facebook-oldalán üzent.

Ezt is ajánljuk a témában

Gratulálunk a Qarabagnak, ma nekik minden bejött. De mi az a csapat vagyunk, amely sosem adja fel! Mindörökké Ferencváros!”

– írta az eredményes képhez, majd külön videóban is üzent:

Az a kérdés, hogy mit gondolok? Nincs még lefutva, mi sose adjuk fel! Hajrá, Fradi!”

Kapcsolódó cikkek

Ahogyan korábban is írtuk, a Ferencváros elhalasztotta a hétvégi, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokiját, így kipihenve várhatja a Qarabag elleni jövő szerdai, 18.45-ös kezdésű visszavágót. Ezzel szemben az azeri csapat előtte még pályára lép, péntek kora este egy hazai bajnoki vár rá.

Ha a Fradi meg tudja fordítani a párharcot, akkor bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába, viszont ha nem, akkor az Európa-liga főtáblájára kerül.

BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri) 1–3 (1–0)
Gól: Varga B. (29.) ill. Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)
FTC: Dibusz – Gartenmann (I. Cissé 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi 77.), Ötvös (Zachariassen a szünetben), O'Dowda – Joseph (Gruber, 70.), Varga B. (Pesics 70.) Vezetőedző: Robbie Keane
QARABAG: Kochalski – M. Silva (Bolt 90+2,), Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai 58.), Kady, Zoubir (Kouakou 90+2.) – Akhundzade (Gurbanli, 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 20. 08:23
Mindig Jónyer vagy Klampár.
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. augusztus 20. 08:13
Csakazértis Fradi!
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. augusztus 20. 07:54
Hajrá! Ha kiharcoljátok a továbbjutást, minden kritikámért elnézést kérek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!