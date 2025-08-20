Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
TASZ Dorko Soros György

Soros György egyik leghűségesebb szervezetével fogott közös kampányba a Dorko

2025. augusztus 20. 05:40

A Dorko ruhamárka a TASZ-al közösen új, „Szabad” feliratú kollekciót dob piacra, bár korábban nem vállalt politikai együttműködéseket. A Soros György által támogatott TASZ múltbeli kormánykritikus állásfoglalásai miatt több kérdés merül fel a partnerség hátteréről. A cég alapítója, Gém Péter korábban a teniszszövetségben is vezető szerepet vállalt.

2025. augusztus 20. 05:40
null
Kovács András
Kovács András

A Dorko, azaz DRK nevezetű ruhamárka Instagram-oldalán bukkantunk arra, hogy a cég szerdától dobja piacra legújabb ruháit a Soros György által támogatott Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevezetű szervezettel közösen. A ruhadarabokon „Szabad” felirat lesz olvasható. Az erről szóló képeket alább nézhetik meg: 

Soros
A Dorko és a Soros által támogatott TASZ együttműködése sok kérdést vet fel.
Forrás: Dorko Instagram-oldal
Forrás: Dorko Instagram-oldal
Forrás: Dorko Instagram-oldal

 

A Dorko egyébként csupán történetben osztotta meg a TASZ-al való együttműködését, külön posztban nem. A TASZ közösségi oldalán pedig nem találtuk semmi nyomát a Dorkóval való kollaborációnak. 

Mi állhat a háttérben a Sorossal való együttműködésben?

A Dorko korábban nem exponálta magát közéleti kérdésekben, és politikai szervezetekkel sem kötött együttműködési megállapodást. Éppen ezért az alábbi kérdésekkel fordultunk a Dorkohóz, hogy megtudjuk, miért kezdtek együttműködésbe a TASZ-al? 

  • Milyen típusú együttműködést kötöttek a TASZ-al? Az eladott termékekből mekkora jutalékot kap majd a TASZ? 
  • Korábban is működtek együtt a TASZ-al, vagy ez egy teljesen új megállapodás? 
  • A TASZ vezetői korábban élesen bírálták a kormány drogellenes intézkedéseit. A Dorko egyetért a TASZ álláspontjával? Önök is túlságosan szigorúnak tartják a kormány drog elleni fellépéseit? Támogatják a kábítószerek szabadabb használatát? 
  • A TASZ egyik partnere szerint „Magyarország állapota annyira leromlott, hogy ma nem vennék fel az Unióba”! Az Önök cége egyetért ezzel az állítással, hogy Magyarországot nem vennék most fel asz EU-ba? 
  • A TASZ korábban kiállt amellett, hogy lehessen szabadon tüntetni a terrorszervezetként működő Hamász mellett? Önök egyetértenek azzal, hogy terrorpárti szervezetek mellett lehessen tüntetést tartani Magyarországon? 
  • A TASZ a kisgyermekek érzékenyítésére is kiemelt figyelmet szentel. Korábban részt vettek a pécsi Nyitott szabad boldog nap – Gyermeknap az Amnestyvel és barátainkkal című, szivárványos tematikát is megjelenítő eseményen, amelyen óvodásoktól és iskoláskorú gyermekektől vártak olyan pályaműveket, amelyek „nyitott, szabad és boldog környezetet” jelenítenek meg. Önök egyetértenek-e azzal, hogy a TASZ 18 éven aluli gyermekek genderpropagandára való érzékenyítését végzi? Önök szerint helyes, ha kisgyerekeket szexuálisan érzékenyítenek? 
  • A TASZ még 2015-ben felhívást tett közzé, hogy mindenki álljon ki a szigorú migrációs törvények ellen! Önök egyetértenek-e ezzel a felhívással? Támogatják-e hogy Magyarország területére illegális migránsokat telepítsenek? Támogatják-e a déli határzár lebontását, amit egyébként a TASZ is sürgetett többször? 
  • A TASZ többször is kiállt Soros György mellett, aki többek között a nyílt társadalmak megálmodója és legfőbb propagátora. Önök egyetértenek-e Soros György nézeteivel, és a nyílt társadalom ideájával? 

Amint a cég válaszol nekünk, akkor cikkünket frissítjük! 

De mit is kell tudni a Dorkóról, és kicsoda Gém Péter, a vállalat vezetője? 

Az 1920-as években a Dorogi Gumigyár elindította az akkoriban még luxuscikknek számító cipők előállítását magyar tervezők terveit felhasználva és külföldről átvett technológiát és szabadalmakat alkalmazva. A „dorogi” szó idővel a „dorgo” elnevezéssé rövidült, amelyet később a hétköznapi nyelvben „dorkó”-ként kezdtek emlegetni. Az 1970-es években ez a vászonból készült tornacipő nagyon népszerű volt, ám a rendszerváltás után a külföldi márkák térnyerése háttérbe szorította a magyar divatipart, ami eltüntette a dorkót a köztudatból. 2003-ban azonban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen egy kreatív csoport felfedezte a márkában rejlő lehetőségeket, és célul tűzték ki annak újraélesztését. Miután Gém Péter lemondott karrierjéről teniszjátékosként, a vállalkozói területen próbálkozott, s végül 2014-ben megalapította a Dorko márkát.

Kavarás a teniszszövetségben

Gém Péter a 2010-es években meglehetősen szoros kapcsolatot ápolt a Szűcs Lajos által irányított teniszszövetséggel. Még 2018 szeptember 12-én jelent meg az a hír a HVG-n, miszerint hétvégi Davis-kupa-meccsen már azokat a Dorko-melegítőket és mezeket viselik a magyar teniszezők, amelyeket a következő öt évben is fognak. 

Az erről szóló megállapodást a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Szűcs Lajos és a Dorko képviselője, Gém Péter írta alá. 

A sportszermárka a ruhákon túl 50 millió forinttal is támogatja a hazai szövetséget. A Dorko célja mindezek mellett az volt, hogy kiszorítsa a magyar nemzeti csapatok öltöztetési piacáról Mészáros Lőrinc cégeit. 

2018. szeptember 26-án a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) rendkívüli közgyűlésén négy új elnökségi tagot választottak. Bekerült a vezető testületbe Gém Péter is. A Dorko vezetője nagy sikereket nem tudott felmutatni az MTSZ-ben, mivel 2020. május 13-án már arról jelent meg hír, hogy Gém lemondott a pozíciójáról. Ebben az időszakban egy gazdasági átvilágítás alapján 3,792 milliárd forintos hiányt találtak a szövetségnél, aminek nettó költségvetési hatása 2,410 milliárd forint volt. Gém ennek nyilvánosságra kerülése után távozott. 

Gém akkor azt nyilatkozta, hogy „a WTA-torna megrendezése körüli január végi, február eleji botrányig kell visszakanyarodnunk a dolgok jobb megértéséhez. Akkor az elnökség tudta és jóváhagyása nélkül születtek fontos, és igen rossz döntések a szövetségben, aminek az lett a következménye, hogy lemondattuk a főtitkárt, Richter Attilát. Ezt követően indult meg a pénzügyi átvilágítás, amelynek most tudtuk meg az eredményét”.

 Akkoriban ő egy kisebb, szerinte még elfogadható és megoldható deficitről beszélt. Ezzel szemben a hiány valós összege többszöröse annak, amiről nekünk tudomásunk volt. Az új és hivatalos adatokkal szembesülve nem lehetett más választásom, mint a lemondás. Ez a helyzet egyszerűen vállalhatatlan a számomra. Voltak személyes okaim is a távozásra, de annak semmi köze a magyar teniszben történtekhez.

A Dorko cég alapítója ugyanakkor azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a sportág iránti elkötelezettségén semmit sem változtat, hogy mostantól nem tagja a legfelsőbb irányító grémiumnak. A Dorko, vagy a Babolat által támogatott játékosok – mint például Balázs Attila, Fucsovics Márton, vagy Makk Péter −, egyesületek és rendezvények változatlanul számíthatnak a két cég eddigi szponzorációs segítségére, mint ahogy a teljes magyar tenisztársadalom is.

Egy éve még nagy tervekről beszélt Gém

2024. április 10-én magyar olimpikonok és sportolók részvételével mutatták be a Dorko új, Hungary nevű kollekcióját. Gém Péter akkor arról beszélt, hogy a Hungary kollekció az eddigi legfontosabb mérföldkövet jelenti a hazai sportolók bevonásával évről évre fejlesztett termékvonal történetében. „Miért ne lehetne egyszer a magyar olimpiai csapat is magyar márkában? Ez ugyan idén még nem sikerült, de legközelebb újra megpróbáljuk.” A cégalapító kiemelte, Célunk, hogy tíz éven belül a magyar olimpiai csapat, a magyar futballválogatott, az összes jelentős magyar sportági szövetség és a szurkolók bizalmát kiérdemeljük. Ezt hazafias kötelességünknek tekintjük.

A következő négy évben is a népszerű, magyar sportruházati márka öltözteti a válogatott játékosokat, a Davis-kupa csapattól a Billie Jean King-kupa együttesen át az utánpótlásig, valamint kerekesszékes szakágunkig – olvashattuk 2025. január 10-én az MTSZ honlapján. „Mindig öröm egy kölcsönösen sikeres együttműködést meghosszabbítani. A Dorko vezetésével példaértékű partnerségben dolgozunk, mindig számíthatunk egymásra” – mondta a megállapodás aláírását követően Schmitt Petra főtitkár.

Üzletbezárás

Közel két évtized után lezárul egy meghatározó fejezet a hazai sneaker és utcai divat világában: a Playersroom üzletlánc – szintén Gém alapította – hivatalosan bejelentette, hogy 2025. szeptember 1-jén bezárja utolsó üzletét, és végleg lekapcsolja weboldalát is – derült ki egy 2025. július 1-i hírből. 

Rengeteg fantasztikus kolléga, cipő, stílus, találkozás, barátság, esemény, nevetés és emlék köt össze bennünket Veletek. Ez egy korszak volt – számunkra, és sokatok számára is, köszönjük a bizalmat mindenkinek

– írta Gém Péter az üzlet Facebook-oldalán.

Ezt követően pedig már a Magyarországot folyamatosan külföldön lejárató TASZ-al kötött együttműködést Gém Péter cége. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!