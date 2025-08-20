Soros György egyik leghűségesebb szervezetével fogott közös kampányba a Dorko

A Dorko, azaz DRK nevezetű ruhamárka Instagram-oldalán bukkantunk arra, hogy a cég szerdától dobja piacra legújabb ruháit a Soros György által támogatott Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevezetű szervezettel közösen. A ruhadarabokon „Szabad” felirat lesz olvasható. Az erről szóló képeket alább nézhetik meg:

A Dorko és a Soros által támogatott TASZ együttműködése sok kérdést vet fel.

Forrás: Dorko Instagram-oldal

A Dorko egyébként csupán történetben osztotta meg a TASZ-al való együttműködését, külön posztban nem. A TASZ közösségi oldalán pedig nem találtuk semmi nyomát a Dorkóval való kollaborációnak.

Mi állhat a háttérben a Sorossal való együttműködésben?

A Dorko korábban nem exponálta magát közéleti kérdésekben, és politikai szervezetekkel sem kötött együttműködési megállapodást. Éppen ezért az alábbi kérdésekkel fordultunk a Dorkohóz, hogy megtudjuk, miért kezdtek együttműködésbe a TASZ-al?

Milyen típusú együttműködést kötöttek a TASZ-al? Az eladott termékekből mekkora jutalékot kap majd a TASZ?

Korábban is működtek együtt a TASZ-al, vagy ez egy teljesen új megállapodás?

A TASZ vezetői korábban élesen bírálták a kormány drogellenes intézkedéseit. A Dorko egyetért a TASZ álláspontjával? Önök is túlságosan szigorúnak tartják a kormány drog elleni fellépéseit? Támogatják a kábítószerek szabadabb használatát?

A TASZ egyik partnere szerint „Magyarország állapota annyira leromlott, hogy ma nem vennék fel az Unióba”! Az Önök cége egyetért ezzel az állítással, hogy Magyarországot nem vennék most fel asz EU-ba?

A TASZ korábban kiállt amellett, hogy lehessen szabadon tüntetni a terrorszervezetként működő Hamász mellett? Önök egyetértenek azzal, hogy terrorpárti szervezetek mellett lehessen tüntetést tartani Magyarországon?

A TASZ a kisgyermekek érzékenyítésére is kiemelt figyelmet szentel. Korábban részt vettek a pécsi Nyitott szabad boldog nap – Gyermeknap az Amnestyvel és barátainkkal című, szivárványos tematikát is megjelenítő eseményen, amelyen óvodásoktól és iskoláskorú gyermekektől vártak olyan pályaműveket, amelyek „nyitott, szabad és boldog környezetet” jelenítenek meg. Önök egyetértenek-e azzal, hogy a TASZ 18 éven aluli gyermekek genderpropagandára való érzékenyítését végzi? Önök szerint helyes, ha kisgyerekeket szexuálisan érzékenyítenek?

A TASZ még 2015-ben felhívást tett közzé, hogy mindenki álljon ki a szigorú migrációs törvények ellen! Önök egyetértenek-e ezzel a felhívással? Támogatják-e hogy Magyarország területére illegális migránsokat telepítsenek? Támogatják-e a déli határzár lebontását, amit egyébként a TASZ is sürgetett többször?

A TASZ többször is kiállt Soros György mellett, aki többek között a nyílt társadalmak megálmodója és legfőbb propagátora. Önök egyetértenek-e Soros György nézeteivel, és a nyílt társadalom ideájával?

Amint a cég válaszol nekünk, akkor cikkünket frissítjük!

De mit is kell tudni a Dorkóról, és kicsoda Gém Péter, a vállalat vezetője?

Az 1920-as években a Dorogi Gumigyár elindította az akkoriban még luxuscikknek számító cipők előállítását magyar tervezők terveit felhasználva és külföldről átvett technológiát és szabadalmakat alkalmazva. A „dorogi” szó idővel a „dorgo” elnevezéssé rövidült, amelyet később a hétköznapi nyelvben „dorkó”-ként kezdtek emlegetni. Az 1970-es években ez a vászonból készült tornacipő nagyon népszerű volt, ám a rendszerváltás után a külföldi márkák térnyerése háttérbe szorította a magyar divatipart, ami eltüntette a dorkót a köztudatból. 2003-ban azonban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen egy kreatív csoport felfedezte a márkában rejlő lehetőségeket, és célul tűzték ki annak újraélesztését. Miután Gém Péter lemondott karrierjéről teniszjátékosként, a vállalkozói területen próbálkozott, s végül 2014-ben megalapította a Dorko márkát.

Kavarás a teniszszövetségben

Gém Péter a 2010-es években meglehetősen szoros kapcsolatot ápolt a Szűcs Lajos által irányított teniszszövetséggel. Még 2018 szeptember 12-én jelent meg az a hír a HVG-n, miszerint hétvégi Davis-kupa-meccsen már azokat a Dorko-melegítőket és mezeket viselik a magyar teniszezők, amelyeket a következő öt évben is fognak.

Az erről szóló megállapodást a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Szűcs Lajos és a Dorko képviselője, Gém Péter írta alá.

A sportszermárka a ruhákon túl 50 millió forinttal is támogatja a hazai szövetséget. A Dorko célja mindezek mellett az volt, hogy kiszorítsa a magyar nemzeti csapatok öltöztetési piacáról Mészáros Lőrinc cégeit.

2018. szeptember 26-án a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) rendkívüli közgyűlésén négy új elnökségi tagot választottak. Bekerült a vezető testületbe Gém Péter is. A Dorko vezetője nagy sikereket nem tudott felmutatni az MTSZ-ben, mivel 2020. május 13-án már arról jelent meg hír, hogy Gém lemondott a pozíciójáról. Ebben az időszakban egy gazdasági átvilágítás alapján 3,792 milliárd forintos hiányt találtak a szövetségnél, aminek nettó költségvetési hatása 2,410 milliárd forint volt. Gém ennek nyilvánosságra kerülése után távozott.

Gém akkor azt nyilatkozta, hogy „a WTA-torna megrendezése körüli január végi, február eleji botrányig kell visszakanyarodnunk a dolgok jobb megértéséhez. Akkor az elnökség tudta és jóváhagyása nélkül születtek fontos, és igen rossz döntések a szövetségben, aminek az lett a következménye, hogy lemondattuk a főtitkárt, Richter Attilát. Ezt követően indult meg a pénzügyi átvilágítás, amelynek most tudtuk meg az eredményét”.

Akkoriban ő egy kisebb, szerinte még elfogadható és megoldható deficitről beszélt. Ezzel szemben a hiány valós összege többszöröse annak, amiről nekünk tudomásunk volt. Az új és hivatalos adatokkal szembesülve nem lehetett más választásom, mint a lemondás. Ez a helyzet egyszerűen vállalhatatlan a számomra. Voltak személyes okaim is a távozásra, de annak semmi köze a magyar teniszben történtekhez.

A Dorko cég alapítója ugyanakkor azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a sportág iránti elkötelezettségén semmit sem változtat, hogy mostantól nem tagja a legfelsőbb irányító grémiumnak. A Dorko, vagy a Babolat által támogatott játékosok – mint például Balázs Attila, Fucsovics Márton, vagy Makk Péter −, egyesületek és rendezvények változatlanul számíthatnak a két cég eddigi szponzorációs segítségére, mint ahogy a teljes magyar tenisztársadalom is.

Egy éve még nagy tervekről beszélt Gém

2024. április 10-én magyar olimpikonok és sportolók részvételével mutatták be a Dorko új, Hungary nevű kollekcióját. Gém Péter akkor arról beszélt, hogy a Hungary kollekció az eddigi legfontosabb mérföldkövet jelenti a hazai sportolók bevonásával évről évre fejlesztett termékvonal történetében. „Miért ne lehetne egyszer a magyar olimpiai csapat is magyar márkában? Ez ugyan idén még nem sikerült, de legközelebb újra megpróbáljuk.” A cégalapító kiemelte, Célunk, hogy tíz éven belül a magyar olimpiai csapat, a magyar futballválogatott, az összes jelentős magyar sportági szövetség és a szurkolók bizalmát kiérdemeljük. Ezt hazafias kötelességünknek tekintjük.

A következő négy évben is a népszerű, magyar sportruházati márka öltözteti a válogatott játékosokat, a Davis-kupa csapattól a Billie Jean King-kupa együttesen át az utánpótlásig, valamint kerekesszékes szakágunkig – olvashattuk 2025. január 10-én az MTSZ honlapján. „Mindig öröm egy kölcsönösen sikeres együttműködést meghosszabbítani. A Dorko vezetésével példaértékű partnerségben dolgozunk, mindig számíthatunk egymásra” – mondta a megállapodás aláírását követően Schmitt Petra főtitkár.

Üzletbezárás

Közel két évtized után lezárul egy meghatározó fejezet a hazai sneaker és utcai divat világában: a Playersroom üzletlánc – szintén Gém alapította – hivatalosan bejelentette, hogy 2025. szeptember 1-jén bezárja utolsó üzletét, és végleg lekapcsolja weboldalát is – derült ki egy 2025. július 1-i hírből.

Rengeteg fantasztikus kolléga, cipő, stílus, találkozás, barátság, esemény, nevetés és emlék köt össze bennünket Veletek. Ez egy korszak volt – számunkra, és sokatok számára is, köszönjük a bizalmat mindenkinek

– írta Gém Péter az üzlet Facebook-oldalán.

Ezt követően pedig már a Magyarországot folyamatosan külföldön lejárató TASZ-al kötött együttműködést Gém Péter cége.