Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Soros György orosz-ukrán háború

Félreérthetetlen üzenetet kapott Ukrajna: személyesen Soros György fia öntött lelket a katonákba

2025. november 21. 21:43

„Ma tisztelem azokat az embereket, akik ezekben a veszélyes időkben továbbra is védik a hazájukat” – fogalmazott Alex Soros.

2025. november 21. 21:43
null

Egyértelmű üzenetet küldött Alex Soros Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára az X-oldalán. „21 évvel ezelőtt Ukrajna megmutatta a világnak, hogy egy olyan ország, amely hajlandó kiállni a saját szabadságáért és nemzeti szuverenitásáért, a nehézségektől függetlenül.

Ma tisztelem ezt a bátorságot és azokat az embereket, akik ezekben a veszélyes időkben továbbra is védik a hazájukat

fogalmazott Soros György fia.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexander Soros Facebook-oldala

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 22. 12:02
ez az alak tiszteletbol barkinek odatartja a segget, ennyit rola
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. november 22. 10:52
buzicsíra soros fattyú összetrombitálja a New York-i buzibárok törzsközönségét és bevonulnak ukiba. Legalább a fűtés meg lesz oldva.
Válasz erre
3
0
europész
2025. november 22. 10:15
Miert nem all kozejuk harcolni a Sanyika? Batoritse es lelkesitse oket a harcteren ne a barsanytronbol.Az ordogfioka,hogy a pokol tuze nyaldossa a segget.
Válasz erre
2
0
melybuvar
•••
2025. november 22. 09:55 Szerkesztve
Drága Gyuribá, kérem tegye már meg, hogy elkéri lelki társától Lendvai Ildikótól az egyik szemfedöt, neki több van belőle és induljon el a" lenini " úton. Üdvözöljük kunbélát, szamuellyt, kádárjanit,, üzenjük, hogy csinálják a helyet mert nemsokára jön a fostos, meg a haverja, fejenagy-ervin ,következik a pöcsvillantó zongorista és arája ukrajnavon-lájer. Mi meg siratjuk őket vagy hat percig.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!