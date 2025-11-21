Félreérthetetlen üzenetet kapott Ukrajna: személyesen Soros György fia öntött lelket a katonákba

Megkapta a végső ultimátumot Zelenszkij: néhány napja maradt hátra az ukrán elnöknek
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
„Ma tisztelem azokat az embereket, akik ezekben a veszélyes időkben továbbra is védik a hazájukat” – fogalmazott Alex Soros.
Egyértelmű üzenetet küldött Alex Soros Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára az X-oldalán. „21 évvel ezelőtt Ukrajna megmutatta a világnak, hogy egy olyan ország, amely hajlandó kiállni a saját szabadságáért és nemzeti szuverenitásáért, a nehézségektől függetlenül.
Ma tisztelem ezt a bátorságot és azokat az embereket, akik ezekben a veszélyes időkben továbbra is védik a hazájukat”
– fogalmazott Soros György fia.
Nyitókép: Alexander Soros Facebook-oldala
