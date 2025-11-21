Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Megkapta a végső ultimátumot Zelenszkij: néhány napja maradt hátra az ukrán elnöknek

2025. november 21. 21:11

Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.

2025. november 21. 21:11
null

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.

Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont”

– mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját. A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

Trump véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem törekszik újabb háborúra. Úgy vélekedett, hogy az oroszok nem jelentenek majd fenyegetést a balti államokra vagy más európai országokra.

Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik”

– mondta Trump. Kijelentette azt is, hogy nem tervezi feloldani az orosz olajra kivetett szankciókat. Sőt, hozzátette, hogy a közeljövőben új, „nagyon erős” büntetőintézkedéseket tervez bevezetni Oroszország ellen.

A 28 pontból álló amerikai béketervről Trump azt mondta, hogy „az Egyesült Államokat csak az az egyetlen dolog érdekli, hogy véget érjen az öldöklés”.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

evpus
2025. november 22. 11:21
A korrupcióról mindenki tudott, hiába próbálták titkolni, sok száz millióról van szó. Zelenszkijt miért nem vizsgálják, tudnivaló, hogy fejtől bűzlik a hal és a ripacs és családja nagyon meggazdagodott ezalatt a 3 év alatt.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 22. 10:06
Gyakorlatilag ez az egyetlen járható út. Az oroszok áttörtek elérték a védtelen sík terepet ahol csak a tankjaik sebessége dönti el az előrenyomulást, az ukrán nép elérte a tűrésküszöböt és forrong, tüntet, Ha az amerikai tűzvezetést leállítják akkor esélyük sincs az oroszok nyomulását leállítani. A tél kopogtat a középkori állapotokat az ukránok nem fogják kibírni. Európának meg nincs pénze, és amit küldenek azonnal ellopják azok, akik érzik vége a pünkösdi királyságnak.
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. november 22. 07:39
FeketeFehér 2025. november 22. 02:18 "Az még mindíg meglep, hogy a fidesz hívei mekkora ellenségei a demokráciának, és mekkora lelkes hívei a putyini autokráciának..." Engem egyáltalán nem lep meg, hogy mindig olyant lát, amit itt senki, és mindig olyant gondol bele, amit itt senki. Mégis itt van a legjobb helyen. Steril környezet.Károsabb lenne, ha az ostobaságaival balfenék oldalakon próbálkozna. Ott termékeny talajra hullana, állva bepisilnének a meghatódottságtól. Itt meg csak ..... nak/nek nézik.
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. november 22. 07:31
"Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik” ..és térdelnek már a sarokban?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!