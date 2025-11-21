A drogliberalizáció alig érdekelt valakit, mielőtt Soros György százmilliókat ölt a népszerűsítésébe – amerikai szakértő a Mandinernek

Mi a helyzet Kína szerepével, hogyan kapcsolódik a marihuánaiparhoz a távol-keleti ország?

A kereskedelem — különösen a drogkereskedelem — valójában egy hírszerzési művelet. Egy módszer arra, hogy olyan dolgokat ültess el más társadalmakban, amelyekre normális esetben nem is gondolnának. A drogkereskedelemnek rengeteg lehetősége van destabilizálni gazdaságokat, országokat, politikai intézményeket, rendszereket. Latin-Amerika nagy részét például már destabilizálta is. És hogy mit csinál Kína?

Például a Kínai Kommunista Párt által támogatott szereplők vidéki amerikai földterületeket pénzelnek és vásárolnak fel, mindezt a legalizáció leple alatt, a »legalizált kannabisz« termesztésére. A valóságban pedig jó eséllyel hírszerzési tevékenységet folytatnak, illetve mindenféle olyan dolgot csinálnak, amiről nem is tudunk, de közben beágyazódnak.”

A kínai kriptovaluta pedig lehetővé teszi számukra és a drogkereskedők számára, hogy elrejtsék a profitot. Nagyon szorosan együttműködnek a mexikói drogkartellekkel a pénzek eltüntetésében. Ugyanez igaz az orosz maffiára is.

Ha mindezt összerakjuk, egy sor kétes szereplőt látunk, akik egész gazdaságokat próbálnak destabilizálni, részben a saját országuk érdekében, részben hírszerzési célból, részben pedig a profit érdekében. Ez egyszerre politikai-ideológiai, gazdasági és alvilági tevékenység.”

De az sem véletlen, hogy például a kokaincsempészek olyan legális iparágakba fektettek, mint a bányászat vagy a fakitermelés.

A legalizáció támogatói gyakran érvelnek azzal, hogy a liberalizált marihuána-piac felszámolná az illegális árusítást. A gyakorlatban ez működik?

Régebben ez csak egy elméleti vita, érdekes gondolatkísérlet volt, amiben én mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy nem fog működni.

Hiszen, ha lejjebb visszük az árat, a feketepiac még tovább tudja csökkenteni a maga termékeinek az árát, a legalizált, megadóztatott ár alá.”

Mert, ha valamit legalizálunk, az után adózni kell. Ez része is a legalizációs érvelésnek. A feketepiac viszont nem adózik, így még alacsonyabbra viheti az árat, hiszen akkora profitot termel, hogy simán benyeli a nagyobb veszteségeket is.

A feketepiacon ráadásul gond nélkül kijátszható bármilyen szabály:

bármikor árusíthatnak fiataloknak,

nem kell engedélyeket kiváltaniuk és

nem csak marihuánával kereskedhetnek, hiszen a többi drog nem tűnik el.

Rengeteg oka és előnye van annak, hogy valaki a feketepiacon maradjon. Sőt, a legális piac kiváló fedősztori az illegális tevékenységekhez, ugyanúgy, ahogy ez más iparágaknál is megfigyelhető.

Forrás: MCC / Gyurkovits Tamás

Mára a gyakorlatban is látjuk, hogy igazunk volt. Kaliforniában és Coloradóban a drogpiac túlnyomó része továbbra is feketepiac, az emberek többsége pedig még mindig onnan vásárol. A feketepiac tehát nem tűnt el, sőt, virágzik.”

Ha a legalizáció valóban megszüntette volna ezt, akkor Kalifornia — a világ ötödik legnagyobb gazdasága — esetében drámai visszaesést kellene látnunk a drogkereskedelemben. Ehhez képest épp növekedés tapasztalható. De ott van Hollandia, ahol kvázi legalizálták a marihuánát, és bizonyos más drogoknak is nagyobb mozgásteret engedtek.

„Ennek eredményeként mára Európa egyik maffiaközpontjává váltak.”

Hollandia kiinduló- és belépési pont az európai kokain számára. Nagyon jól látszik tehát, hogy a drogpolitika igenis számít.