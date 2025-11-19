Alex Berenson: A drogliberalizáció súlyos veszélyeket rejt – az MCC konferenciáján cáfolta a marihuánáról terjedő mítoszokat

„Rengeteg dezinformáció és hazugság származik azoktól, akik a teljes drogliberalizációt sürgetik az Amerikai Egyesült Államokban” – közölte az MCC drogügyi konferenciáján Alex Berenson. Az amerikai újságíró és író néhány legendát meg is osztott hallgatóságával. Az egyik hazugság, hogy a „betépett” sofőrök lassabban és óvatosabban vezetnek. A statisztikák ugyanakkor ezt az állítást nem támasztják alá. Sőt! Colorado államban a 2012-es drogliberalizáció óta megháromszorozódott a közúti balesetek száma. A másik népszerű legenda, hogy a marihuána nem tesz rosszat az emberi szervezetnek, sem a szívnek, sem a tüdőnek.

Ezzel szemben az igazság, hogy a THC rossz, mert szív és érrendszeri betegségekhez vezethet!”

– jelentette ki a new yorki szerző, aki hozzátette: hamisnak bizonyult az az érvelés is, hogy a drogliberalizáció visszaszorítja a szervezett bűnözést, mert ellenőrzött viszonyok között árusítják a kábítószert.