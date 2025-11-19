Ft
Alex Berenson: A drogliberalizáció súlyos veszélyeket rejt – az MCC konferenciáján cáfolta a marihuánáról terjedő mítoszokat

2025. november 19. 22:42

A modern marihuána sokkal erősebb, mint a korábbi évtizedekben volt, mert a tetrahidrokannabinol (THC) tartalma jelentősen megnőtt – közölte az MCC konferenciáján Alex Berenson. A statisztikák szerint az amerikai lakosság fele már próbálta a cannabist, 20 millióan napi szinten szívnak marihuánát.

2025. november 19. 22:42
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

„Rengeteg dezinformáció és hazugság származik azoktól, akik a teljes drogliberalizációt sürgetik az Amerikai Egyesült Államokban” – közölte az MCC drogügyi konferenciáján Alex Berenson. Az amerikai újságíró és író néhány legendát meg is osztott hallgatóságával. Az egyik hazugság, hogy a „betépett” sofőrök lassabban és óvatosabban vezetnek. A statisztikák ugyanakkor ezt az állítást nem támasztják alá. Sőt! Colorado államban a 2012-es drogliberalizáció óta megháromszorozódott a közúti balesetek száma. A másik népszerű legenda, hogy a marihuána nem tesz rosszat az emberi szervezetnek, sem a szívnek, sem a tüdőnek.

Ezzel szemben az igazság, hogy a THC rossz, mert szív és érrendszeri betegségekhez vezethet!” 

– jelentette ki a new yorki szerző, aki hozzátette: hamisnak bizonyult az az érvelés is, hogy a drogliberalizáció visszaszorítja a szervezett bűnözést, mert ellenőrzött viszonyok között árusítják a kábítószert.

„Sajnos, a rendelkezés éppen fordított hatást ért el, mert lecsökkentette a drog árát a piacon, így többen férhetnek hozzá a szerhez” – közölte az író.

Erősebb marihuána és a fiatalok kulturális stigmái

Alex Berenson leginkább a 2019-ben megjelent „Tell Your Children: The Truth About Marijuana, Mental Illness, and Violence” (Mondd el gyermekeidnek: Az igazság a marihuánáról, a mentális betegségekről és az erőszakról) című könyve miatt vált ismertté a marihuána, illetve a drogliberalizáció témájában.

Az amerikai szerző előadásában kitért arra, hogy a modern marihuána sokkal erősebb, mint a korábbi évtizedekben volt. 

Ennek oka, hogy a növények tetrahidrokannabinol (THC) tartalma jelentősen megnőtt: korábban a THC 5 százalék körül alakult, ugyanakkor manapság nem ritka a 20, sőt akár a 25 százalék is.

„Kelj fel és tépj be!” – egyre többen mondogatják ezt az amerikai fiatalok. Berenson úgy véli, hogy a társadalomban könnyen kialakulhatnak kulturális stigmák, amelyek miatt marginalizálni fogják a fiatalabb generációkat, mondván: ők mindig be vannak tépve.

Az USA lakosságának fele már legalább egyszer „betépett”

A túlzott alkoholfogyasztás nem jó, mert sok esetben kocsmai verekedéshez vezet. A cannabis még rosszabb, mert a kiszámíthatatlansága miatt komoly veszélyeket rejt„ó”

 – mondta Berenson, aki szerint a marihuána – különösen a magasabb THC-tartalmú változatai – pszichotikus zavarokat okozhat. Például hozzájárulhat a skizofrénia kialakulásához és növelheti az erőszakos bűncselekmények elkövetésének kockázatát is.

A statisztikák szerint az USA lakosságának fele már kipróbálta a cannabist legalább egyszer. A felmérések azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban legalább 20 millióan – 60 százalékban férfiak – napi szinten fogyasztanak marihuánát.

Az alkoholfogyasztás azért csökkent az utóbbi időben nálunk, mert sok drog jött be a piacra. Sajnos a fiatalok közül soknak csak az a célja, hogy betépjen és egész nap videójátékokkal játsszon. Nősülés és családalapítás eszükbe sem jut”

 – tette hozzá Alex Berenson, aki határozottan minden fórumon a marihuána legalizációja ellen érvel. Fontos – fűzte hozzá a szerző -, hogy mondjuk el az igazságot a veszélyekről.

Egy birodalom, amit majdnem tönkretett a kábítószer

Az író emlékeztetett arra, hogy a történelemben már volt arra példa: a drog kis híján tönkretett egy egész birodalmat. Kína és az ópium viszonya a modern történelem egyik legfontosabb és legtragikusabb fejezete, amely az Ópiumháborúkhoz és az ország gyarmati sorba süllyedésének kezdetéhez vezetett.

A 18. században az európaiak, leginkább a britek nagy mennyiségben importáltak Kínából luxuscikkeket: teát, selymet és porcelánt. Kína viszont nem keresett európai árukat, ami súlyos kereskedelmi deficitet okozott az európaiak számára. A Brit Kelet-indiai Társaság Indiában nagy mennyiségű ópiumot kezdett termeszteni, és azt illegálisan csempészte Kínába. Az ópiummal fizettek a kínai árukért, így megfordult a kereskedelmi mérleg. A kínai császári kormányzat megpróbálta betiltani az ópiumkereskedelmet, de a 19. század közepén két háború is kitört emiatt. Végül Kína félgyarmati sorba süllyedt a nyugati hatalmakkal szemben.

Az ópiumfogyasztás a társadalom széles rétegeiben elterjedt, komoly egészségügyi, szociális és morális problémákat okozva. Csak a Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulása után kezdődött meg az ópiumtermelés és -fogyasztás radikális felszámolása, a mákföldek felszántásával és szigorú intézkedésekkel.

„A ’60-as években a kommunista Kínában kivégezték a drogkereskedőket. A nyugati országok azonban nem vezethetik be ezt a módszert” – jegyezte meg Alex Berenson. Szerinte már az is nagy előrelépés lenne, ha Amerikában nem reklámoznák a különböző THC-tartalmú szereket, elvetnék a drogliberalizációs kezdeményezéseket és nyíltan beszélnének a kábítószer káros hatásairól.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

