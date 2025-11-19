Alex Berenson: A drogliberalizáció súlyos veszélyeket rejt – az MCC konferenciáján cáfolta a marihuánáról terjedő mítoszokat

Egy birodalom, amit majdnem tönkretett a kábítószer
Az író emlékeztetett arra, hogy a történelemben már volt arra példa: a drog kis híján tönkretett egy egész birodalmat. Kína és az ópium viszonya a modern történelem egyik legfontosabb és legtragikusabb fejezete, amely az Ópiumháborúkhoz és az ország gyarmati sorba süllyedésének kezdetéhez vezetett.
A 18. században az európaiak, leginkább a britek nagy mennyiségben importáltak Kínából luxuscikkeket: teát, selymet és porcelánt. Kína viszont nem keresett európai árukat, ami súlyos kereskedelmi deficitet okozott az európaiak számára. A Brit Kelet-indiai Társaság Indiában nagy mennyiségű ópiumot kezdett termeszteni, és azt illegálisan csempészte Kínába. Az ópiummal fizettek a kínai árukért, így megfordult a kereskedelmi mérleg. A kínai császári kormányzat megpróbálta betiltani az ópiumkereskedelmet, de a 19. század közepén két háború is kitört emiatt. Végül Kína félgyarmati sorba süllyedt a nyugati hatalmakkal szemben.
Az ópiumfogyasztás a társadalom széles rétegeiben elterjedt, komoly egészségügyi, szociális és morális problémákat okozva. Csak a Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulása után kezdődött meg az ópiumtermelés és -fogyasztás radikális felszámolása, a mákföldek felszántásával és szigorú intézkedésekkel.
„A ’60-as években a kommunista Kínában kivégezték a drogkereskedőket. A nyugati országok azonban nem vezethetik be ezt a módszert” – jegyezte meg Alex Berenson. Szerinte már az is nagy előrelépés lenne, ha Amerikában nem reklámoznák a különböző THC-tartalmú szereket, elvetnék a drogliberalizációs kezdeményezéseket és nyíltan beszélnének a kábítószer káros hatásairól.