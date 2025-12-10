Áder János új könyve: „A haza minden előtt” – Tíz év történetei a nemzeti egységről és közös sikereinkről

Áder János a legemlékezetesebb pillanatok között kiemelte 2015-ös auschwitzi látogatását, amelyen az izraeli főrabbival is találkozott. A volt elnök szerint elnöki munkájának egyik legfontosabb feladata a nemzeti egység erősítése volt.

Kiemelte a trianoni békediktátum 100. évfordulójára készített, három hónapig csiszolt parlamenti beszédét.

Először járt hivatalban lévő magyar államfő a csíksomlyói búcsún, ahol „el lehetett veszni a tömegben”, és érezhető volt a nemzethez tartozás ereje. Öt éven keresztül minden évben visszatért. Vicces, de egyben elgondolkodtató történetként mesélte a moldvai csángók látogatását:

Négy évszázada várunk arra, hogy vagy a király, vagy az elnök ellátogasson hozzánk”

– fogadták a helyiek.