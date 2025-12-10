Áder János új könyve: „A haza minden előtt” – Tíz év történetei a nemzeti egységről és közös sikereinkről

Áder János elnöksége alatt a környezet- és klímavédelem a legmagasabb politikai szintre emelkedett. Államfőként is azt hangoztatta: a klímaváltozás csak egy szelete a teremtett világ védelmének, amely magában foglalja a vizek, a termőföld, a biodiverzitás és az erőforrások védelmét is. Ezért beszél fenntarthatóságról, nem csupán „zöldpolitikáról”.
Kiemelte a vízgazdálkodást: Magyarország egyszerre fel- és alvízi ország, vagyis egyszerre kell védekezni az árvizek és az aszályok ellen, megvédeni a vízbázist a szennyezéstől, növelni az öntözés hatékonyságát és felszámolni a vízpazarlást. Ezek több ezer milliárd forintos beruházásokat igényelnek.
A magyar nyelv és a közbeszéd állapota
„A magyar nyelv megóvása és a helyes beszéd mindannyiunk felelőssége” – fogalmazott Áder, aki az újságíróktól is Mikszáth vagy Ady mércéjét várná el. A közbeszéd állapotát aggasztónak látja:
Nincsenek érvek, tények, csak címkézés. Ma nincs vita, csak párbeszéd hiánya.”