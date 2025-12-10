Ft
Előfizetés
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Áder János könyvbemutató MCC

Áder János új könyve: „A haza minden előtt” – Tíz év történetei a nemzeti egységről és közös sikereinkről

2025. december 10. 20:23

A Mathias Corvinus Collegium és a Mandiner telt házas rendezvényén mutatta be Áder János volt köztársasági elnök legújabb könyvét.

2025. december 10. 20:23
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mandiner közös rendezvényén mutatták be Áder János volt köztársasági elnök legújabb könyvét, amelynek címe: A haza minden előtt – Áder János tíz elnöki éve. A kötetet Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és a szerző maga mutatta be telt ház előtt.

A volt államfő elmondta, a könyv nem egyszerű visszaemlékezés, hanem egy olvasmányos összefoglaló, amelyben Áder János az elnöki munkája során felmerült összes fontos kérdést, alkotmányjogi dilemmát és eddig kevésbé ismert történetet megoszt az olvasóval.

A kötet előszavát a szerző felesége, Herczegh Anita írta, míg a záró fejezetben korábbi munkatársai osztják meg a számukra legérdekesebb történeteket.

A nemzeti egység pillanatai

Áder János a legemlékezetesebb pillanatok között kiemelte 2015-ös auschwitzi látogatását, amelyen az izraeli főrabbival is találkozott. A volt elnök szerint elnöki munkájának egyik legfontosabb feladata a nemzeti egység erősítése volt.

Kiemelte a trianoni békediktátum 100. évfordulójára készített, három hónapig csiszolt parlamenti beszédét.

Először járt hivatalban lévő magyar államfő a csíksomlyói búcsún, ahol „el lehetett veszni a tömegben”, és érezhető volt a nemzethez tartozás ereje. Öt éven keresztül minden évben visszatért. Vicces, de egyben elgondolkodtató történetként mesélte a moldvai csángók látogatását:

Négy évszázada várunk arra, hogy vagy a király, vagy az elnök ellátogasson hozzánk”

– fogadták a helyiek.

Nem konfrontáció, hanem az alkotmány védelme

Áder János 45 alkalommal küldött vissza törvényt az Országgyűlésnek – Göncz Árpád tíz év alatt mindössze tízet. Szalai Zoltán kérdésére, hogy melyik volt a legnehezebb, a volt elnök úgy válaszolt:

minden eset más volt, más megfontolások vezették.

Nem konfrontálódni akart, hanem alkotmányos pozícióját védte részletes indoklásokkal. Sok törvényt még a végszavazás előtt módosítottak, mert előre jelezte kifogásait. Az Alkotmánybíróság a nyolc beterjesztett esetből csak egyet nem fogadott el teljes egészében.

A teremtésvédelem, mint politikai prioritás

Áder János elnöksége alatt a környezet- és klímavédelem a legmagasabb politikai szintre emelkedett. Államfőként is azt hangoztatta: a klímaváltozás csak egy szelete a teremtett világ védelmének, amely magában foglalja a vizek, a termőföld, a biodiverzitás és az erőforrások védelmét is. Ezért beszél fenntarthatóságról, nem csupán „zöldpolitikáról”.

Kiemelte a vízgazdálkodást: Magyarország egyszerre fel- és alvízi ország, vagyis egyszerre kell védekezni az árvizek és az aszályok ellen, megvédeni a vízbázist a szennyezéstől, növelni az öntözés hatékonyságát és felszámolni a vízpazarlást. Ezek több ezer milliárd forintos beruházásokat igényelnek.

A magyar nyelv és a közbeszéd állapota

„A magyar nyelv megóvása és a helyes beszéd mindannyiunk felelőssége” – fogalmazott Áder, aki az újságíróktól is Mikszáth vagy Ady mércéjét várná el. A közbeszéd állapotát aggasztónak látja:

Nincsenek érvek, tények, csak címkézés. Ma nincs vita, csak párbeszéd hiánya.”

Ellenpéldaként hozta fel Bihari Mihály jogászprofesszort, akivel több mint negyven évig tartó barátságuk ellenére is sok mindenben nem értettek egyet, de minden vita után le tudtak ülni egy vacsorára.

A Regőci Alapítvány és az árva gyerekek

A COVID-járványban elárvult gyerekek megsegítésére létrehozott Regőci Alapítvány ma már közel 1200 gyermeket támogat egészen a nagykorúságig, szakma- vagy diplomaszerzésig.

A szeretetet nem lehet pótolni”

– hangsúlyozta Áder, ugyanakkor a megemelt árvaellátás, özvegyi nyugdíj és az alapítvány együttes támogatása vidéken már megakadályozza, hogy a az érintett családok anyagi válságba kerüljenek.

A beszélgetés végén Áder János felsorolt olyan eredményeket is, amelyek szerinte minden magyar örömére szolgálhatnak – pártállástól függetlenül:

Közös sikerek, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk

  • Gyorsforgalmi utak: ma már szinte minden megyeszékhely és az országhatár elérhető rajtuk
  • A bölcsődei férőhelyek száma több mint kétszeresére nőtt
  • Több mint 600 felújított orvosi rendelő
  • Budapest: Puskás Aréna, Duna Aréna, Magyar Zene Háza, Várkert Bazár, Szépművészeti Múzeum román csarnoka, komáromi Csillagerőd gipszgyűjteménye
  • Kaposvár: a felújított Csiky Gergely Színház ma Közép-Európa legmodernebb vidéki színháza

Nyitott szemmel kell járni, és észre kell venni a jót is, ami körülöttünk történt”

– zárta gondolatait. 

Az elmúlt 15-16 év közvagyon-gyarapodását a kiegyezés utáni évtizedekhez (1867-1914) hasonlította, amelyek még ma is meghatározzák Magyarországot.

Nyitókép forrása: MCC

