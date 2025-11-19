Széchenyi-díjas orvos oszlatta el a liberális tévhiteket a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban

„Nem érdemelnek kíméletet” – vadonatúj törvény lépett életbe a drogterjesztőkkel szemben
Két osztályfőnöki órával nem lehet ellensúlyozni a kábítószerezést népszerűsítő médiát – mondta Horváth László az MCC drogügyi konferenciáján.
Az MCC drogügyi konferenciáján tartott előadást Vizi E. Szilveszter. Szalai Zoltán főigazgató videójában a Széchenyi-díjas orvos több dolgot is helyretett a témában.
Vizi E. Szilveszter Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Corvin-lánc és a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, a központi idegrendszer működésének világszerte elismert kutatója szerint nem csak a testünket, de a lelkünket is tönkreteszik a kábítószerek. A sikeres drogpolitika kulcsa a kormányzat intézkedéseken túl a tudományos élet és az egészségügy összefogásában rejlik, hiszen csak így lehet rá esély, hogy megértsük, mi okozza a drogpandémiát – fűzte hozzá Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Facebookon közzétett videójához, amelyben Vizi E. Szilveszter mondja el a véleményét a drogellenes harcról.
A Széchenyi-díjas orvos tartotta az MCC drogügyi konferenciájának nyitóelőadást. Ezzel kapcsolatban a videóban kifejtette, ma a kábítószer minden ország fiatalságát támadja, ezért egy ilyen konferencia megszervezése jelzésértékű.
A kábítószerrel elveszik a lelkünket, tönkreteszik a testünket és a fiatalságot elrabolják”
– fogalmazott.
Vizi E. Szilveszter arra figyelmeztetett, nem igaz, hogy veszélytelen csupán kipróbálni a kábítószer-fogyasztást, ugyanis,
aki egyszer megpróbálja, máskor is meg akarja próbálni”.
Szerinte a kábítószer-fogyasztás orvosi szempontból egy olyan világjárvány,a melynek a végét nem látjuk.
Rámutatott, Amerikában több mint 100 ezer halottja van az opioid-krízisnek.
Vizi E. Szilveszter szerint
a magyar kormány jó irányba tett lépéseket azzal, hogy zéró toleranciát hirdetett és nem a legalizálás felé indult el,
de az orvos arra is rámutatott, hogy a kormányzati és rendőri intézkedésekhez az orvosi és tudományos szférának is társulnia kell, hogy megoldhassák a problémát.
A videót alább tekintheti meg:
