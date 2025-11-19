Széchenyi-díjas orvos oszlatta el a liberális tévhiteket a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban

Vizi E. Szilveszter Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Corvin-lánc és a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, a központi idegrendszer működésének világszerte elismert kutatója szerint nem csak a testünket, de a lelkünket is tönkreteszik a kábítószerek. A sikeres drogpolitika kulcsa a kormányzat intézkedéseken túl a tudományos élet és az egészségügy összefogásában rejlik, hiszen csak így lehet rá esély, hogy megértsük, mi okozza a drogpandémiát – fűzte hozzá Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója Facebookon közzétett videójához, amelyben Vizi E. Szilveszter mondja el a véleményét a drogellenes harcról.

A Széchenyi-díjas orvos tartotta az MCC drogügyi konferenciájának nyitóelőadást. Ezzel kapcsolatban a videóban kifejtette, ma a kábítószer minden ország fiatalságát támadja, ezért egy ilyen konferencia megszervezése jelzésértékű.