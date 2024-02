Zacher: Orvosi szinten legalizálni kellene a marihuánát

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, április 1-jétől legalizálják a kannabiszfogyasztás Németországban. Ennek apropóján is kérdezték Zacher Gábor toxikológust az RTL Reggeli című műsorában. A szakember kifejtette, hogy valamilyen enyhítésre szükség lenne nálunk is,

első lépésként orvosi szinten kellene legalizálni a marihuánát,

második lépésként pedig jó lenne elérni a marihuána dekriminalizálását – sorolta az addiktológus, aki hozzáfűzte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég aláírta a kannabisz orvosi célú használatát engedélyező törvényt, így ezentúl legálisan füvezhetnek a katonák is a fronton.

Erről Magyarországon is beszélni kell: tudományos alapokon, nem politikai alapon”

– szögezte le.