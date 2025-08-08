Ft
A Fidesz szerint Magyar Péter becsukná az ajtót a fiatalok előtt

2025. augusztus 08. 13:25

„Ne támadd a programot Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te” – fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. augusztus 08. 13:25
null

„Szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát és tizennyolc évesen tudtad meg, hogy van egy házad” – mondta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon. 

Menczer azt is hozzátette, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint Magyar Péter és sokaknak szüksége van egy fix 3 százalékos otthonteremtési programra. 

„Miért támadod? Nem bennünket támadsz, a fiatalokat támadod” – fűzte hozzá Menczer. 

A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy a kormány ki akarja nyitni az ajtókat a fiatalok előtt azonban Magyar Péter ezzel szemben be szeretné csukni azokat. 

„Ne támadd a programot Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te” – tette hozzá. 

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor

Ehetős Odó
2025. augusztus 08. 14:02
Nincs mindenkinek amarillosz-termesztő idős hölgyismerőse…
nyugalom
2025. augusztus 08. 13:29
Az is egy kitalalt mese volt szotyolapetitől! Komcs banda haracsolt!
