A Fidesz szerint Magyar Péter becsukná az ajtót a fiatalok előtt

„Szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát és tizennyolc évesen tudtad meg, hogy van egy házad” – mondta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon.

Menczer azt is hozzátette, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint Magyar Péter és sokaknak szüksége van egy fix 3 százalékos otthonteremtési programra.

„Miért támadod? Nem bennünket támadsz, a fiatalokat támadod” – fűzte hozzá Menczer.

A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy a kormány ki akarja nyitni az ajtókat a fiatalok előtt azonban Magyar Péter ezzel szemben be szeretné csukni azokat.

„Ne támadd a programot Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te” – tette hozzá.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor