Eldőlt az első dominó, hamarosan újabbak jöhetnek a magyar-amerikai kapcsolatban

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti közvetlen összeköttetés a világjárvány kitörésével szűnt meg. Előtte nemcsak Philadelphiával, hanem Chicagóval és New York-kal is volt összeköttetés.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője rámutatott: a philadelphiai járat bejelentése túlmutat egy új vonal felvételén. Egyszerre érinti a közlekedéspolitikát, a gazdasági versenyképességet és a turizmust is. Közép-Európa több fővárosa (Bécs, Prága, Varsó) évek óta élvezi a közvetlen amerikai kapcsolatok előnyeit, míg Budapest a járvány óta teljesen nélkülözte ezeket.

Az USA Magyarország egyik legfontosabb tengerentúli piaca. A közvetlen járat rövidíti az utazást, még feltűnőbbé teszi országunkat a turisták és befektetők térképén, erősíti Budapest pozícióját a régiós üzleti versenyben, és gyorsítja a légiáru-szállítást is.

Hozzátette: a lépés szorosan illeszkedik a ferihegyi repülőtér állami visszavásárlásának stratégiájába, amely a nemzetközi összeköttetések bővítését célozza. A philadelphiai járat az első kézzelfogható eredmény, és belépőt jelenthet New York, Chicago vagy akár a nyugati part felé is. A közvetlen járatok nem pusztán távolságot rövidítenek, hanem kontinenseket, embereket és vállalkozásokat hoznak közelebb egymáshoz.