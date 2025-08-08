Ft
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest fordulat célpont pozíció Philadelphia

Eldőlt az első dominó, hamarosan újabbak jöhetnek a magyar-amerikai kapcsolatban

2025. augusztus 08. 14:11

Magyarország még feltűnőbbé válik az amerikai turisták számára azzal, hogy jövő májustól ismét közvetlen járat indul majd Budapest és Philadelphia között.

2025. augusztus 08. 14:11
null
Ferentzi András

Ismét lesz közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. A jó hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be csütörtökön. A gazdaságilag sem elhanyagolható megállapodás ugyanakkor politikai üzenet is. Ezt jártuk körbe szakértővel. 

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti közvetlen összeköttetés a világjárvány kitörésével szűnt meg. Előtte nemcsak Philadelphiával, hanem Chicagóval és New York-kal is volt összeköttetés. 

 

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője rámutatott: a philadelphiai járat bejelentése túlmutat egy új vonal felvételén. Egyszerre érinti a közlekedéspolitikát, a gazdasági versenyképességet és a turizmust is. Közép-Európa több fővárosa (Bécs, Prága, Varsó) évek óta élvezi a közvetlen amerikai kapcsolatok előnyeit, míg Budapest a járvány óta teljesen nélkülözte ezeket.  

Az USA Magyarország egyik legfontosabb tengerentúli piaca. A közvetlen járat rövidíti az utazást, még feltűnőbbé teszi országunkat a turisták és befektetők térképén, erősíti Budapest pozícióját a régiós üzleti versenyben, és gyorsítja a légiáru-szállítást is. 

Hozzátette: a lépés szorosan illeszkedik a ferihegyi repülőtér állami visszavásárlásának stratégiájába, amely a nemzetközi összeköttetések bővítését célozza. A philadelphiai járat az első kézzelfogható eredmény, és belépőt jelenthet New York, Chicago vagy akár a nyugati part felé is. A közvetlen járatok nem pusztán távolságot rövidítenek, hanem kontinenseket, embereket és vállalkozásokat hoznak közelebb egymáshoz.

Gazdasági hatások

A közvetlen Budapest–Philadelphia járat visszatérése több szinten is érezhető fordulatot hoz Magyarország számára. Gazdasági, turisztikai, logisztikai és geopolitikai értelemben is érezhetjük majd a hatását. Az amerikai turisták komoly fizetőképes keresletet jelentenek minden célországnak, a közvetlen járat pedig nemcsak több órával rövidíti az utazási időt, hanem növeli az utazás kényelmességét is. 

Emiatt több amerikai vendég érkezhet, ráadásul nem csupán nyáron, hanem a tavaszi és őszi szezonban is.  

Az új járat üzleti életben is versenyelőnyt teremt. A régióban Bécs és Varsó már régóta élvezi a transzatlanti járatok előnyeit, Budapest most csökkentheti lemaradását, növelve vonzerejét befektetők, konferenciák és multinacionális cégek regionális központjai számára.  A logisztikai előnyök sem elhanyagolhatók. A nagy értékű, sürgős áruk mostantól gyorsabban jutnak el az amerikai piacra, bővítve a magyar exportlehetőségeket.  

A fentiek mellett a reputációs és geopolitikai hatás is jelentős. Egy egész éves transzatlanti járat presztízskérdés, és erős diplomáciai üzenet. Ez a lépés a ferihegyi repülőtér visszavásárlásának első kézzelfogható eredménye, és újabb amerikai célpontok előtt nyithatja meg az utat.  

Jöhetnek az újabb állomások?

A philadelphiai járat bejelentése véleményem szerint egyértelműen az első dominó egy hosszabb láncolatban. A kormány a ferihegyi repülőtér visszavásárlásakor egyértelművé tette, hogy a célja a hosszú távú járathálózat bővítése 

– mondta a Mandiner kérdésére Sebestyén Géza. 

Ha az American Airlines új vonala sikeres lesz, az más légitársaságokat is arra ösztönözhet, hogy kövesse a példájukat. A szakértő szeront rövid távon a legesélyesebb célpont New York és Chicago lehet, középtávon Washington D.C. és Miami, hosszabb távon pedig akár a nyugati part is bekapcsolódhat.  

 

Nyitókép:Michael Reynolds/MTI/MTVA

