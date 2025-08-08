Eldőlt az első dominó, hamarosan újabbak jöhetnek a magyar-amerikai kapcsolatban

Breaking: közvetlen repülőjárat indul Budapestről Amerikába!
Nagy Márton hatalmas bejelentést tett.
Magyarország még feltűnőbbé válik az amerikai turisták számára azzal, hogy jövő májustól ismét közvetlen járat indul majd Budapest és Philadelphia között.
Ismét lesz közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. A jó hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be csütörtökön. A gazdaságilag sem elhanyagolható megállapodás ugyanakkor politikai üzenet is. Ezt jártuk körbe szakértővel.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Márton hatalmas bejelentést tett.
Az Egyesült Államok és Magyarország közötti közvetlen összeköttetés a világjárvány kitörésével szűnt meg. Előtte nemcsak Philadelphiával, hanem Chicagóval és New York-kal is volt összeköttetés.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője rámutatott: a philadelphiai járat bejelentése túlmutat egy új vonal felvételén. Egyszerre érinti a közlekedéspolitikát, a gazdasági versenyképességet és a turizmust is. Közép-Európa több fővárosa (Bécs, Prága, Varsó) évek óta élvezi a közvetlen amerikai kapcsolatok előnyeit, míg Budapest a járvány óta teljesen nélkülözte ezeket.
Az USA Magyarország egyik legfontosabb tengerentúli piaca. A közvetlen járat rövidíti az utazást, még feltűnőbbé teszi országunkat a turisták és befektetők térképén, erősíti Budapest pozícióját a régiós üzleti versenyben, és gyorsítja a légiáru-szállítást is.
Hozzátette: a lépés szorosan illeszkedik a ferihegyi repülőtér állami visszavásárlásának stratégiájába, amely a nemzetközi összeköttetések bővítését célozza. A philadelphiai járat az első kézzelfogható eredmény, és belépőt jelenthet New York, Chicago vagy akár a nyugati part felé is. A közvetlen járatok nem pusztán távolságot rövidítenek, hanem kontinenseket, embereket és vállalkozásokat hoznak közelebb egymáshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Tavaly óta egyik beruházás éri a másikat Ferihegyen és környékén. Sőt, rekordokban sincs hiány.
A közvetlen Budapest–Philadelphia járat visszatérése több szinten is érezhető fordulatot hoz Magyarország számára. Gazdasági, turisztikai, logisztikai és geopolitikai értelemben is érezhetjük majd a hatását. Az amerikai turisták komoly fizetőképes keresletet jelentenek minden célországnak, a közvetlen járat pedig nemcsak több órával rövidíti az utazási időt, hanem növeli az utazás kényelmességét is.
Emiatt több amerikai vendég érkezhet, ráadásul nem csupán nyáron, hanem a tavaszi és őszi szezonban is.
Az új járat üzleti életben is versenyelőnyt teremt. A régióban Bécs és Varsó már régóta élvezi a transzatlanti járatok előnyeit, Budapest most csökkentheti lemaradását, növelve vonzerejét befektetők, konferenciák és multinacionális cégek regionális központjai számára. A logisztikai előnyök sem elhanyagolhatók. A nagy értékű, sürgős áruk mostantól gyorsabban jutnak el az amerikai piacra, bővítve a magyar exportlehetőségeket.
A fentiek mellett a reputációs és geopolitikai hatás is jelentős. Egy egész éves transzatlanti járat presztízskérdés, és erős diplomáciai üzenet. Ez a lépés a ferihegyi repülőtér visszavásárlásának első kézzelfogható eredménye, és újabb amerikai célpontok előtt nyithatja meg az utat.
A philadelphiai járat bejelentése véleményem szerint egyértelműen az első dominó egy hosszabb láncolatban. A kormány a ferihegyi repülőtér visszavásárlásakor egyértelművé tette, hogy a célja a hosszú távú járathálózat bővítése
– mondta a Mandiner kérdésére Sebestyén Géza.
Ha az American Airlines új vonala sikeres lesz, az más légitársaságokat is arra ösztönözhet, hogy kövesse a példájukat. A szakértő szeront rövid távon a legesélyesebb célpont New York és Chicago lehet, középtávon Washington D.C. és Miami, hosszabb távon pedig akár a nyugati part is bekapcsolódhat.
Nyitókép:Michael Reynolds/MTI/MTVA