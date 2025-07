A számok nem hazudnak: ezért vette vissza a legjobbkor a repülőteret a kormány

A Világgazdaság által is közölt közleményből az is kiderült, hogy az első negyedéves rekord után továbbra is töretlen felfelé ívelést mutat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma: az első félévben 9 071 236 utast kezeltek, ami a tavalyi adatot 15 százalékkal haladja meg, és közelíti a tíz évvel ezelőtti teljes éves utasforgalmat.

A ferihegyi repteret üzemeltető társaság kiemelte, hogy a hatodik havi utasszám önmagában is rekordot jelent:

a júniusi 1 697 371 fős utasforgalom 9 százalékkal több, mint 2024-ben.

A nyár első hónapjának legnépszerűbb célállomásai London, Isztambul és Milánó voltak – tették hozzá.

A növekedés hátterében Magyarország népszerűsége, az erősödő turizmus és a magyarok egyre növekvő utazási kedve áll, amelyet minden idők legszélesebb kínálattal rendelkező nyári menetrendje is támogat – sorolták.

A kommünikében arra is kitértek, hogy a légi áruszállítás is csúcsokat dönt 2025-ben: a Budapest Airport júniusban mintegy 35 ezer tonna árut kezelt, ami 40 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez viszonyítva.

De mint írták, az első féléves cargoteljesítmény minden korábbi rekordot megdöntött: 199 319 tonnával közel 50 százalékos növekedést mutatott 2024 első hat hónapjához képest, meghaladja a 2022-es teljes évi adatot, és majdnem eléri 2023 éves kezelt árumennyiségét. Mindez tovább erősíti a Budapest Airport és a BUD Cargo City régiós cargo elosztóközpont szerepét – húzta alá a társaság.

Egyik beruházás követi a másikat

Mint ismert, tavaly júniusban jelentette be a kormány, hogy húsz év után ismét visszavásárolta a repülőteret. A 3,1 milliárd eurós tranzakcióban azonban nemcsak a magyar állam, hanem a francia tulajdonú Vinci Airports is részt vett, amely 20 százalékos, míg az állam 80 százalékos tulajdonrészt szerzett.

A cég fő feladata az üzemeltetés, amiben igencsak jártas, tekintve, hogy a világ 14 országában több mint 70 repteret működtet. A franciáknak ráadásul igencsak nagy tervei vannak, ugyanis a következő tíz évben megépítik a 3-as terminált, amire nagy szükség van.

A Világgazdaság által közölt „legszerényebb” becslés szerint is

2030-ra a reptér utasforgalma eléri a 20 milliót, amit a jelenlegi kapacitások mellett egyre nehezebb lesz kiszolgálni.

De mint emlékeztettek, itt nem áll meg Ferihegyet érintő beruházás sorozat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idén június 3-án tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy

a kormány elindítja a reptéri vasúti beruházást, ám az eredeti tervekkel ellentétben nem állami forrásból,

hanem magánbefektetők bevonásával, koncessziós szerződés keretében valósítanák meg.

A felhívásokat még idén kiírnák. A lap úgy tudja, hogy az egyik jelentkező éppen a Vinci lehet, a nevéhez ugyanis Franciaországban több vasúti beruházás kivitelezése kötődik, tehát nem lenne idegen ez a feladat sem a repterek üzemeltetésére szakosodott cégtől.

De nem csak a vasúti beruházás javítaná a közlekedési feltételeket Ferihegyen. Nagy Márton szintén a június eleji sajtóeseményen jelentette be, hogy cargorepteret építene a kormány, mivel Budapest szerepe cargo szempontból felértékelődött, így az egész régió e-kereskedelmi központjává válhatna a reptér – tekintett előre a lap.