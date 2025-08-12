Kijöttek a számok: Magyarország a világ élvonalába került

Megjelent a Henley Opportunity Index 2025, amely a világ vezető befektetési alapú letelepedési és állampolgársági programjait rangsorolja annak alapján, hogy mennyire képesek elősegíteni a hosszú távú sikerességet.

Az értékelés hat kulcstényezőre épül: a prémium oktatás elérhetősége, a foglalkoztatási esélyek, a jövedelmi potenciál, a karrierfejlődési lehetőségek, a gazdasági mobilitás és az életminőség.

Az idei listán Magyarország a figyelemre méltó, 14. helyen szerepel, ezzel bekerült a világ élvonalába.

Ez önmagában is komoly elismerés, hiszen a rangsor élmezőnyét jellemzően olyan országok uralják – például: Svájc, Luxemburg vagy Szingapúr –, amelyek évtizedek óta működtetnek kiforrott és nemzetközileg elismert programokat.

A lehetőség nemcsak a befektetőket vonzza, hanem hosszú távon gyermekeik és utódaik számára is jobb hozzáférést biztosíthat a világ élvonalába tartozó oktatási intézményekhez, valamint jobb karrier- és mobilitási lehetőségekhez.

A konkrét számokat tekintve Svájc 85 százalékos összteljesítménnyel áll a 46 országot felvonultató lista élén; őt követi Szingapúr 79, az Egyesült Államok 78, Ausztrália 76, Kanada 73 és Nagy-Britannia 70 százalékkal.

Magyarország 58 százalékos pontszámmal érdemelte ki a 14. helyezést, megelőzve Görögországot és Portugáliát.