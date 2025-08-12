Ft
Kijöttek a számok: Magyarország a világ élvonalába került

2025. augusztus 12. 08:27

Neves nemzetközi rangsorban jegyeznek minket a világ gazdasági húzónevei között.

2025. augusztus 12. 08:27
null

Megjelent a Henley Opportunity Index 2025, amely a világ vezető befektetési alapú letelepedési és állampolgársági programjait rangsorolja annak alapján, hogy mennyire képesek elősegíteni a hosszú távú sikerességet.

Az értékelés hat kulcstényezőre épül: a prémium oktatás elérhetősége, a foglalkoztatási esélyek, a jövedelmi potenciál, a karrierfejlődési lehetőségek, a gazdasági mobilitás és az életminőség.

Az idei listán Magyarország a figyelemre méltó, 14. helyen szerepel, ezzel bekerült a világ élvonalába.

Ez önmagában is komoly elismerés, hiszen a rangsor élmezőnyét jellemzően olyan országok uralják – például: Svájc, Luxemburg vagy Szingapúr –, amelyek évtizedek óta működtetnek kiforrott és nemzetközileg elismert programokat.

A lehetőség nemcsak a befektetőket vonzza, hanem hosszú távon gyermekeik és utódaik számára is jobb hozzáférést biztosíthat a világ élvonalába tartozó oktatási intézményekhez, valamint jobb karrier- és mobilitási lehetőségekhez.

A konkrét számokat tekintve Svájc 85 százalékos összteljesítménnyel áll a 46 országot felvonultató lista élén; őt követi Szingapúr 79, az Egyesült Államok 78, Ausztrália 76, Kanada 73 és Nagy-Britannia 70 százalékkal.

Magyarország 58 százalékos pontszámmal érdemelte ki a 14. helyezést, megelőzve Görögországot és Portugáliát.

***

Fotó: FERENC ISZA / AFP

llnnhegyi
2025. augusztus 12. 09:42
Hasít a NER!
csapláros
2025. augusztus 12. 09:39
turulminator 2025. augusztus 12. 09:04 ..."Egyetlen magyart sem erint"... A faszomat nem érint, bazdmeg! NÉLKÜLÜK nem lennének új AUTOMATIZÁLT munkahelyek, ahol meresztgetheted a faszodat, akár ki is verheted, mert csak arra kell ügyelned, hogy a gombok mindig ZÖLDEN világítsanak ! Nélkülük a töködön is lámpa lenne, hogy Bivalybürgözdön egy elhagyott marha istállóban, ahonnan hagytad, hogy kiöljék a teheneket, futószalagon szerelgethetnél, holmi kis bisz-baszokat a trágyahalomban, hajnali 4-től, éjfél után 2 óráig. És ahol legföljebb magad alá szarhatsz és vizelhetsz, mert a szalagot nem hagyhatod el, te Isten barma...
karakter-2
•••
2025. augusztus 12. 09:07 Szerkesztve
Jó lehet tévedek, nem tudom, töröltem.
salátás
2025. augusztus 12. 09:06
jaj nekem zsolaszarnak megint új neve van. tényleg olyanok, mint a herpesz.
