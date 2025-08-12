Ft
Nagy meglepetés érte a külföldieket a Sziget Fesztiválon – ennek következménye lesz Magyarországra nézve

2025. augusztus 12. 05:29

Több tízezer fiatal mesélheti el a világ minden táján a Sziget Fesztiválról hazaérkezve, hogy Magyarország egyáltalán nem az a szörnyű hely, mint amilyennek beállítja a nyugati sajtó.

2025. augusztus 12. 05:29
null
Klein Ron

Ezekben a percekben ér véget Magyarország legnagyobb és legismertebb rendezvénye, a Sziget Fesztivál, több tízezer fiatal indul haza, hogy megossza tapasztalatait és élményeit az itt töltött napokról. Ez azt jelenti, hogy a világ számos pontjára eljut majd a hír: ez az ország egyáltalán nem az a hely, mint amit a nyugati sajtó tudósításai alapján hittek volna.

Ebben a hat napban nagyon sok fesztiválozóval beszélgettünk, és a jelentős többség azt mondta, egyáltalán nem erre számított. Miközben a Politico és Washington Post típusú sajtó heti rendszerességgel ír arról, hogy a putyini diktatúrában semmit sem szabad, és milyen rossz itt élni, addig a külföldiek a nálunk töltött időszakban – sokan a Sziget előtt külön rászántak néhány napot Budapest felfedezésére – rájöttek arra, hogy ennél jóval árnyaltabb a kép.

Magyarországon ugyanis kedvesen fogadják a turistákat, kiváló a közbiztonság és a tömegközlekedés, nem bántják az LMBTQ-közösség tagjait, a rendőrök sem vegzálják a fesztiválozókat, sőt, ha egy koncerten valaki a Fideszt akarja szidni, azt is szabadon megteheti.

Tele a TikTok és a Facebook olyan felvételekkel, amelyeken a fesztiválozók bevallják, egyáltalán nem ilyen országgal és Szigettel számoltak. Mi is megírtuk, hogy bár több külföldi nem értette, miért kell részegen, egy buliban a politikával foglalkozni, arra egyáltalán nem gondolt, hogy ilyen szabadon lehet szidni a kormányt Budapesten. A másik riportunkból pedig az derült ki, hogy a külföldi fiatalok nem értenek egyet a magyar kormánnyal a Pride ügyében – a Sziget egyébként is rendkívül népszerű az LMBTQ-közösségben –, ám az orosz-ukrán háborúval és az illegális migrációval kapcsolatban most már támogatják az álláspontját.

Amúgy volt olyan fesztiválozó, aki az alapján választotta ki, hol bulizna nyáron, hogy melyik országot tartja a legbiztonságosabbnak – Magyarországon speciel senkinek nem kellett attól félnie, hogy autóval hajtanak az ünneplő tömegbe. Sokan ettől függetlenül tartottak attól a nyugati híreket olvasva, hogy milyen a közhangulat az országban, ám ők a Szigeten azt tapasztalták, hogy a magyar fiatalok nagyon tudják élvezni az életet, és nem fogják vissza magukat, ha a 4-5 ezer forintos koktélokat kell iszogatni.

Az persze nem meglepő, hogy a kormányellenes sajtó ekkora hatást képes elérni, és ehhez nem is kell a külföldi portálokat követni. A Telex például úgy döntött, az idei nyári szezont arra a narratívára építi fel, hogy minden fesztiválozó utálja a Fideszt, megállás nélkül gyártja az ilyen tartalmú cikkeket és videókat. Mint megírtuk:

valójában egy fesztiválnap több tucat fellépője közül néhánynál hangzik el a „mocskos Fidesz”, és ott sem a többség kiabálja – aki viszont nem jár fesztiválozni, de olvassa a Telexet, tényleg azt hiheti, hogy a fiatalok kivétel nélkül utálják a kormányt.

A 24 sem különb, elképesztő propagandavideót tett közzé a Kneecap ügyében: egy nagyjából félperces blokkot leszámítva végig palesztinpártiként hivatkoznak az ír együttesre, pedig nem ez volt a probléma velük, hanem az, hogy a terroristaszervezeteket éltetik a koncertjeiken. Ráadásul a 24 megpróbálja úgy beállítani a Kneecap kitiltását, mintha ez a kormány „magánakciója” lett volna, pedig erről némi túlzással nemzeti konszenzus alakult ki jobb- és baloldalon egyaránt: még a nyíltan kormányellenes művészek is aláírták azt a petíciót, amiben tiltakoznak a banda szigetes fellépése ellen. Az pedig természetesen egy szóval sem hangzik el a videóban, hogy már több európai szervező is tiltólistára tette az íreket, legutóbb Ausztriában mondták le a Kneecap koncertjét.

A Sziget a kormány bejelentését követően közleményében azt írta, a döntés nemcsak a Sziget nemzetközi hírnevét veszélyezteti, hanem Magyarország megítélését is rombolhatja – nos, ennek semmiféle jelét nem tapasztaltuk. Azt viszont igen, hogy mekkora sikere volt a nagyszínpadon a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, amelynek vezetője a botrány kirobbanásakor bejelentette, hogy csak abban az esetben hajlandóak fellépni a Sziget Fesztiválon, ha a formáció koncertjét törlik a programból.

Indoklása szerint a Kneecap korábbi gyűlöletkeltő megnyilvánulásai összeegyeztethetetlenek a művészet és a fesztiválok alapértékeivel, és nem kívánnak olyan eseményen szerepelni, ahol ilyen tartalmak kapnak teret. „Az antiszemita, uszító tartalmak nem tartoznak a véleménynyilvánítás szabadságának körébe, és nincs helyük olyan eseményen, amely a kulturális sokszínűséget és a befogadást hirdeti” – szögezte le.

Az ügyben egyébként személyesen is szerettük volna megkérdezni Kádár Tamás főszervezőt, aki a Yettel sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy nincs ideje válaszolni, de küldjük el írásban a kérdéseinket – megtettük, ám reakció azóta sem érkezett.

Nyitókép: illusztráció, Sziget Facebook-oldala

