Nagy meglepetés érte a külföldieket a Sziget Fesztiválon – ennek következménye lesz Magyarországra nézve

Ezekben a percekben ér véget Magyarország legnagyobb és legismertebb rendezvénye, a Sziget Fesztivál, több tízezer fiatal indul haza, hogy megossza tapasztalatait és élményeit az itt töltött napokról. Ez azt jelenti, hogy a világ számos pontjára eljut majd a hír: ez az ország egyáltalán nem az a hely, mint amit a nyugati sajtó tudósításai alapján hittek volna.

Ebben a hat napban nagyon sok fesztiválozóval beszélgettünk, és a jelentős többség azt mondta, egyáltalán nem erre számított. Miközben a Politico és Washington Post típusú sajtó heti rendszerességgel ír arról, hogy a putyini diktatúrában semmit sem szabad, és milyen rossz itt élni, addig a külföldiek a nálunk töltött időszakban – sokan a Sziget előtt külön rászántak néhány napot Budapest felfedezésére – rájöttek arra, hogy ennél jóval árnyaltabb a kép.