„Ebből viszont világosan következik, hogy a hasonló föltételezés – a jobboldal a soron következő választáson nem adja át a hatalmat – nem az aktuális politikai helyzetből következik, hanem a liberális értelmiség harminc éve meglévő belső meggyőződéséről, vagy inkább hitéről van szó. Előbb van a meggyőződés, és csak utána az aktuális helyzethez alkalmazás minden olyan választáson, ahol a jobboldal van hatalmi pozícióban.

Tévedés tehát azt gondolni, hogy Fleck Zoltán aktuálpolitikai nyilatkozatot tett. Valójában egy három évtizedes gondolatot fogalmazott sokadszor újra. Ami természetesen nem menti föl annak ódiuma alól, hogy mélyen antidemokratikus módon az erőszakot igényli és igenli, még akkor sem, ha nyilvánvalóan semmi ilyesmire nem fog sor kerülni.”

Nyitókép: Képernyőfotó