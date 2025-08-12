Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gondolat erőszak köztársasági elnök Fleck Zoltán Sulyok Tamás nyilatkozat helyzet

Tévedés azt gondolni, hogy Fleck Zoltán aktuálpolitikai nyilatkozatot tett

2025. augusztus 12. 09:22

Valójában egy három évtizedes gondolatot fogalmazott sokadszor újra.

2025. augusztus 12. 09:22
null
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„Ebből viszont világosan következik, hogy a hasonló föltételezés – a jobboldal a soron következő választáson nem adja át a hatalmat – nem az aktuális politikai helyzetből következik, hanem a liberális értelmiség harminc éve meglévő belső meggyőződéséről, vagy inkább hitéről van szó. Előbb van a meggyőződés, és csak utána az aktuális helyzethez alkalmazás minden olyan választáson, ahol a jobboldal van hatalmi pozícióban. 

Tévedés tehát azt gondolni, hogy Fleck Zoltán aktuálpolitikai nyilatkozatot tett. Valójában egy három évtizedes gondolatot fogalmazott sokadszor újra. Ami természetesen nem menti föl annak ódiuma alól, hogy mélyen antidemokratikus módon az erőszakot igényli és igenli, még akkor sem, ha nyilvánvalóan semmi ilyesmire nem fog sor kerülni.”

Nyitókép: Képernyőfotó

Kapcsolódó vélemény

Nizalowski Attila

Mandiner

Idézőjel

Még egyszer a Fleck-ügyről, avagy miért veszélyes Fleck Zoltán a magyar társadalomra

A jogszociológia és jogfilozófia védelmében azért említeni kell, hogy éltek a mi országunkban régen igazi szakemberek is. Nizalowski Attila írása.

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 12. 10:12 Szerkesztve
"Ami természetesen nem menti föl annak ódiuma alól, hogy mélyen antidemokratikus módon az erőszakot igényli és igenli, még akkor sem, ha nyilvánvalóan semmi ilyesmire nem fog sor kerülni.” A "nyilvánvalóan" szó csípi a szemem. Elbizakodottságot, a veszélyérzet hiányát jelző vészcsengő! Nem kéne alábecsülni a veszélyt: akik a Lenin fiúk szellemi örökösei, azok meg fogják tenni, ha egyszer hatalomra kerülnek. És ez a veszély akkor is fennáll folyamatosan, ha MOST nem nyernek, mert egyszer majd valamikor összejöhet nekik. Akkor lehetne megynyugodni, ha VÉGLEG elhárulna egy ilyen veszély. Mindegy, hogy miféle jogi bűvésztrükkel, de valahogy ki kellene iktatni egy "alkotmányos puccs" lehetőségét egyszer s mindenkorra!!! Nem tudom hogyan, nem vagyok jogász de OLDJÁTOK MEG, bazdmeg, méghozzá addig, ameddig még áll a 2/3-ad!
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. augusztus 12. 10:10
AIDS-s buzi, már nincs sok ideje hátra, ezért úgy gondolja, hogy pusztuljon vele... legalábbis Magyarország...
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. augusztus 12. 10:05
És ebbe szállt bele ez a jogtalan jogász! Amit ráadásul egy hazugságra épít.
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. augusztus 12. 10:03
Bencsik nem akarja észrevenni, hogy az erőszak, a gyilkolás gondolatát valakik megint terjesztik!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!