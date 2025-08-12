Ft
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány KNEECAP fesztivál Orbán videóüzenet Izrael

„F*ck Orbán" – a Kneecap kemény üzenettel reagált a kitiltásra (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 07:25

A kormány által kitiltott ír raptrió videóüzenetben szólt a Sziget közönségéhez.

2025. augusztus 12. 07:25
null

A Sziget Fesztivál utolsó napján sem maradtak el a politikai töltetű bekiabálások, és a magyar kormányt gyalázó rigmusok. A Kneecap nevű ír raptrió, amely korábban Palesztina-párti és Izrael-ellenes megnyilvánulásairól vált ismertté, idén nem léphetett színpadra a fesztiválon, mivel a kormány kitiltotta a tagjait az országból.

Sajtóhírek szerint a zenekar ennek ellenére mégis „jelen volt” a Szigeten, még ha nem is személyesen. Korábban ugyanis jelezték Instagram-oldalukon, hogy hétfő este 23:05-kor üzennek majd a Buzz Színpadon. Ez végül Casey Lowery brit zenész koncertjén történt meg: a fellépő rövid bevezető után ugyanis levonult a színpadról, és a kivetítőn megjelent a Kneecap rövid videóüzenete. Ebben a tagok úgy fogalmaztak, bárcsak ott lehetnének a világ egyik legjobb fesztiválján, amelyen annak idején először léptek fel Európában.

A közönség többször is hangos „Fuck Orbán” kiáltással reagált a kivetítőn megjelenő üzenetre.

Az üzenetben hozzátették, hogy erre azért nincs lehetőségük, mert – ahogy fogalmaztak – „egy gyűlölettel teli ember, Orbán Viktor megakadályozta”. A zenekar szerint azért tiltották ki őket három évre Magyarországról, mert felszólaltak Izrael tömeggyilkos akciója ellen. Úgy vélik, Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen, amit Orbán és kormánya támogat. A videóban egy további megjegyzést is tettek, miszerint a kormány a Pride meghiúsításával is próbálkozott, de sikertelenül.

A Kneecap az üzenetet azzal zárta, hogy össze kell fogni Orbán, Izrael és a népirtás ellen, szabadságot követelve Palesztinának.

A végén elhangzott az ír nyelvű „Tiocfaidh ár lá” kifejezés is, amelynek jelentése „Eljön a mi napunk”, és amelyet korábban az Ír Köztársasági Hadsereg és a Sinn Féin párt is használt.

A videót itt tekintheti meg:

@szeretlekmagyarorszag.hu Üzent és végül így vagy úgy csak fellépett a KNEECAP a Sziget fesztiválon @KNEECAP @szigetofficial #szigetfestival #sziget2025 #orbanviktor #nekedbelegyen #mocskosfidesz ♬ eredeti hang - Szeretlek Magyarország.hu

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP

***

lofejazagyban-2
2025. augusztus 12. 08:18
"bátor" kis taknyok.
Areményhal
2025. augusztus 12. 08:10
Nem tudjátok merre van Palesztina ? Na uzsgyi!
hlaci83
2025. augusztus 12. 08:09
Pont egy ilyen fesztiválon törtek a seggfej palesztinok békésen bulizó fiatalokra. Több, mint 1000-et megöltek. Amíg nem történik meg itt is, addig lehet éltetni a hamaszt….
Hohokam
2025. augusztus 12. 08:08
Az ember egy kicsit sétálgat Dublinban, és nem érti - HOGYAN lehet egy muszlim/arab/stb migránsok által megszállt Írországban (tudom, hogy ezek NI, de akkor is) ezek terroristáit támogatni?
