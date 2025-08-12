„Nem hiszem, hogy bármi jöhetett volna rosszabbul” – újabb pofon a magyar válogatottnak a Liu testvérek elvesztése után

Az ágazati igazgató ugyanakkor azt is kijelentette, a többieknek most már előre kell nézniük, becsülettel el kell végezniük a felkészülést, a „short trackben pedig sok minden történt már”, így az olimpián is bármi előfordulhat.

Mint ismert, országot váltott, így immár a kínai válogatottat erősíti a korábban magyar színekben olimpiai bajnoki címet szerző testvérpár, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is.

A szakember beszélt a tavaly honosított két dél-koreai gyorskorcsolyázóról, Kim Minszokról és Mun Vundzsunról is, akik meglátása szerint jó formában vannak. Erről a közelmúltban ő maga is meggyőződhetett, mert négynapos látogatást tett a Koreai Köztársaságban.

„Kim elszántan és borzasztó erővel készül a szezonra. Az ő esetében nem volt kérdés, hogy hazájában fog edzeni, mert nekünk nincs megfelelő infrastruktúránk, azaz pályánk”

– fogalmazott a háromszoros olimpiai érmes gyorskorcsolyázóról Bánhidi.

A rövidpályás válogatottnál számításba vett Mun is szülőhazájában edz, ugyanis Bánhidi szerint

az ottani edzésmódszerek annyira eltérnek az európaitól, hogy a sportoló nem érezte jól magát Magyarországon.

A szakvezető kiemelte, Mun mostani formája alapján jó döntés volt, hogy hazaengedték, mert egy „magabiztos, mosolygós fiatalember” várta őket a látogatásuk során. „A szeptemberi, magyarországi tesztversenyen itt lesz, akkor a többiekkel együtt fog a váltóban is szerepelni, majd az első kvalifikációs verseny előtt Québecben fogunk edzőtáborozni, ott is velünk lesz. Ilyen szintű klasszis korcsolyázóknál ennyi közös edzőtábornak elégnek kell lennie az összeszokáshoz” – jegyezte meg Bánhidi Ákos.

Kim és Mun honosítását tavaly nyáron jelentette be a magyar szövetség, előbbi a márciusi távonkénti világbajnokságon két 12. helyet szerzett, míg Munnak az Európa-bajnoki 11. hely volt a legjobbja. A téli olimpia február 6. és 22. között lesz Milánóban és Cortinán.

(MTI)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd (archív)