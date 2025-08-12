„Nem hiszem, hogy bármi jöhetett volna rosszabbul” – újabb pofon a magyar válogatottnak a Liu testvérek elvesztése után

Elképesztő balszerencse: összetörtek a magyar klasszis olimpiai álmai
Most eltört a térde, a szíve és az olimpiai álmai is darabokban vannak.
Bánhidi Ákos ágazati igazgató szerint Jászapáti Petra közelmúltbeli súlyos sérülésénél nagyobb baj nem érhette volna az olimpiai kvalifikációs versenyekre készülő magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatottat.
Nem hiszem, hogy ennél komolyabb baj érhetett volna minket. Az előzetes kalkuláció alapján Petra kiemelkedett az eredményességi lista elején, és nem tudok mást mondani, minthogy ez nagyon rosszul jött. Nem hiszem, hogy bármi jöhetett volna rosszabbul
– számolt be hétfőn a Nemzeti Sportrádióban csalódottságáról a szakvezető. Kiemelte, hogy a térszalagaszakadása miatt a februári, milánói téli olimpiáról lemaradó korcsolyázónak egyéniben is lett volna esélye érmet szerezni.
„Elsősorban őt sajnálom borzasztóan, mert rengeteget és nagyon lelkiismeretesen dolgozott, másodsorban pedig nyilván sajnálom magunkat is, mert mindenki minden tudását beletette az ő felkészülésébe is, és a váltóban is ő a legfontosabb építőegység” – mondta Jászapátiról Bánhidi.
Még mindig nem lehet tudni, mekkora a baj.
Az ágazati igazgató ugyanakkor azt is kijelentette, a többieknek most már előre kell nézniük, becsülettel el kell végezniük a felkészülést, a „short trackben pedig sok minden történt már”, így az olimpián is bármi előfordulhat.
Mint ismert, országot váltott, így immár a kínai válogatottat erősíti a korábban magyar színekben olimpiai bajnoki címet szerző testvérpár, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is.
A szakember beszélt a tavaly honosított két dél-koreai gyorskorcsolyázóról, Kim Minszokról és Mun Vundzsunról is, akik meglátása szerint jó formában vannak. Erről a közelmúltban ő maga is meggyőződhetett, mert négynapos látogatást tett a Koreai Köztársaságban.
„Kim elszántan és borzasztó erővel készül a szezonra. Az ő esetében nem volt kérdés, hogy hazájában fog edzeni, mert nekünk nincs megfelelő infrastruktúránk, azaz pályánk”
– fogalmazott a háromszoros olimpiai érmes gyorskorcsolyázóról Bánhidi.
A rövidpályás válogatottnál számításba vett Mun is szülőhazájában edz, ugyanis Bánhidi szerint
az ottani edzésmódszerek annyira eltérnek az európaitól, hogy a sportoló nem érezte jól magát Magyarországon.
A szakvezető kiemelte, Mun mostani formája alapján jó döntés volt, hogy hazaengedték, mert egy „magabiztos, mosolygós fiatalember” várta őket a látogatásuk során. „A szeptemberi, magyarországi tesztversenyen itt lesz, akkor a többiekkel együtt fog a váltóban is szerepelni, majd az első kvalifikációs verseny előtt Québecben fogunk edzőtáborozni, ott is velünk lesz. Ilyen szintű klasszis korcsolyázóknál ennyi közös edzőtábornak elégnek kell lennie az összeszokáshoz” – jegyezte meg Bánhidi Ákos.
Kim és Mun honosítását tavaly nyáron jelentette be a magyar szövetség, előbbi a márciusi távonkénti világbajnokságon két 12. helyet szerzett, míg Munnak az Európa-bajnoki 11. hely volt a legjobbja. A téli olimpia február 6. és 22. között lesz Milánóban és Cortinán.
(MTI)
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd (archív)