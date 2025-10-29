Európa-bajnokunk hálás, amiért hagyták gyászolni, és utána segítettek neki feldolgozni a történteket

Még tart, mert vannak nehéz napok, jó volt nézni a világkupát, ugyanakkor fájt, ez lett volna az első lehetőségem kvalifikálni magam az olimpiára. De próbálok a következő dologra koncentrálni, igyekeztem minél hamarabb elfogadni a történteket, ezen érdemes minél hamarabb túlesni, hogy ez megtörtént, nem lehet visszaforgatni az idő kerekét. Megpróbáltam ennek függvényében kitűzni a következő célom, ami a rehabilitáció volt, azt el is kezdtem, amint lehetett” – fogalmazott Jászapáti Petra az M1 aktuális csatornának.

Jászapáti Petra még hatvan-hetven évig használná a sérült térdét

Hozzátette: olykor még mérges, ha nem érzi a javulást, ilyenkor emlékezteti magát, hogy türelmesnek kell lennie. Hangsúlyozta azt is, hogy a folyamat nem felgyorsítható, három héttel ezelőtt még voltak nehéz estéi, de egyre jobban hajlik a térde.

„Ez nem egy lineáris folyamat, van, amikor stagnál a térdem, ilyenkor kicsit mérgesebb vagyok, de emlékeztetnem kell magam, hogy türelmesnek kell lenni. A legfontosabb hogy a végén ép és egészséges legyen a térdem, amit még hatvan-hetven évig tudok használni”

– mutatott rá, majd kitért arra is, hogy a következő világkupa-versenyeken már szeretné