Európa-bajnokunk hálás, amiért hagyták gyászolni, és utána segítettek neki feldolgozni a történteket

„Nem hiszem, hogy bármi jöhetett volna rosszabbul” – újabb pofon a magyar válogatottnak a Liu testvérek elvesztése után
A szövetség kimondta: a téli olimpiáról lemaradó magyar klasszisnak egyéniben is lett volna esélye érmet szerezni.
Járni már tud, futni még, a jövőn pedig sem sportolóként, sem magánemberként nem gondolkozott el rövidpályás gyorskorcsolyázó-klasszisunk. A 26 éves Jászapáti Petra élete legnehezebb időszakáról vallott.
Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, szárazföldi edzésen – egy olyan gyakorlat közben, amit már több százszor csinált – Jászapáti Petra elülső keresztszalagja elszakadt a térdében júliusban. Az Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó akkor úgy nyilatkozott, a diagnózis őt, a csapatot és a családját is letaglózta. A 26 éves sportolónak emiatt ki kell hagynia a februári milánói-cortinai téli olimpiát. A súlyos sérülése után rehabilitációját végző Jászapáti nehéz időszakon van túl, rosszul érintette, hogy nem lehet ott az ötkarikás játékokon, de most már próbál a felépülésére és a jövőjére koncentrálni.
Ezt is ajánljuk a témában
A szövetség kimondta: a téli olimpiáról lemaradó magyar klasszisnak egyéniben is lett volna esélye érmet szerezni.
„Három hónapja volt az operáció, az elején járok a rehabilitációnak, hiszen ez kilenc-tizenkét hónapos felépülési idő lesz.
Járni már tudok, futni még nem, lassan az is jönni fog. A sérülésem levett a lábamról, az olimpia így teljesen kikerült a képből. A vállam után sikerült nagyon jól visszajönni, jól mentek az edzések és az egyik tréning alatt történt meg a baj. Voltak nagyon nehéz napjaim, az volt a legjobb az egészben, hogy mindig voltak mellettem emberek, a férjem, a családom, a barátaim, kitartott a szövetség is mellettem, hagyták, hogy gyászoljak és utána segítettek ebből kijönni.
Még tart, mert vannak nehéz napok, jó volt nézni a világkupát, ugyanakkor fájt, ez lett volna az első lehetőségem kvalifikálni magam az olimpiára. De próbálok a következő dologra koncentrálni, igyekeztem minél hamarabb elfogadni a történteket, ezen érdemes minél hamarabb túlesni, hogy ez megtörtént, nem lehet visszaforgatni az idő kerekét. Megpróbáltam ennek függvényében kitűzni a következő célom, ami a rehabilitáció volt, azt el is kezdtem, amint lehetett” – fogalmazott Jászapáti Petra az M1 aktuális csatornának.
Hozzátette: olykor még mérges, ha nem érzi a javulást, ilyenkor emlékezteti magát, hogy türelmesnek kell lennie. Hangsúlyozta azt is, hogy a folyamat nem felgyorsítható, három héttel ezelőtt még voltak nehéz estéi, de egyre jobban hajlik a térde.
„Ez nem egy lineáris folyamat, van, amikor stagnál a térdem, ilyenkor kicsit mérgesebb vagyok, de emlékeztetnem kell magam, hogy türelmesnek kell lenni. A legfontosabb hogy a végén ép és egészséges legyen a térdem, amit még hatvan-hetven évig tudok használni”
– mutatott rá, majd kitért arra is, hogy a következő világkupa-versenyeken már szeretné
Később pedig így folytatta: „Sem sportolóként, sem máshogy nem volt még rá erőm, hogy a jövőn gondolkozzak. A következő célom a lehető legjobb rehabilitáció, és az, hogy teljes körűen felépüljek belőle, utána meglátjuk a folytatást.”
November 20. és 23. között a lengyelországi Gdanskban, majd egy héttel később a hollandiai Dordrechtben versenyeznek a sportág legjobbjai.
Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd