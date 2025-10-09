Egy olimpiai bajnok ki, egy be: kihirdették a kínai válogatott keretét, a Liu testvéreket is érinti a nagy döntés

Mint a Magyar Nemzet írja, a rövid pályás gyorskorcsolyázók csütörtökön kezdődő olimpiai kvalifikációs Világkupa-sorozata előtt a kínai válogatott is kihirdette keretét. A döntés természetesen érintette az elmúlt két játékokon még Magyarországnak történelmi aranyérmeket szerző Liu testvéreket, Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort is. Emlékezetes, a magyar anyától és kínai apától született fivérek 2022 végén azt követően váltottak országot nagy port kavarva, edzőstül-mindenestül, hogy az év februárjában, Pekingben még magyar színekben versenyeztek, s szerezte meg Shaoang 500 méteren az első téli ötkarikás egyéni aranyérmünket (de testvérével együtt a négy évvel korábban szintén történelmet író győztes váltónak is alapemberei voltak).

Liu Shaolin Sándor és Liu Shoang történelmi magyar sikerek letéteményesei voltak (Fotó: Vincent Janninck/MTI/MTVA)