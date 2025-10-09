Egy olimpiai bajnok ki, egy be: kihirdették a kínai válogatott keretét, a Liu testvéreket is érinti a nagy döntés

Ez ám a történelmi nap, amit a Liu testvérek sem felednek! Tudja, hogy mit ünnepel a magyar sport február 22-én?
Felejtethetetlen pillanatok és emlékek elevenednek meg. Két jó válasz is létezik. Mutatjuk, mikről nevezetes ez a dátum!
Az olimpiai kvalifikációs Világkupa-sorozat előtt salamoni döntéseket hoztak a rövid pályás gyorskorcsolya-nagyhatalom szakvezetői. A kínai válogatott stábja döntött Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sorsáról is, a magyaroknak nem lehetnek vérmes reményeik.
Mint a Magyar Nemzet írja, a rövid pályás gyorskorcsolyázók csütörtökön kezdődő olimpiai kvalifikációs Világkupa-sorozata előtt a kínai válogatott is kihirdette keretét. A döntés természetesen érintette az elmúlt két játékokon még Magyarországnak történelmi aranyérmeket szerző Liu testvéreket, Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort is. Emlékezetes, a magyar anyától és kínai apától született fivérek 2022 végén azt követően váltottak országot nagy port kavarva, edzőstül-mindenestül, hogy az év februárjában, Pekingben még magyar színekben versenyeztek, s szerezte meg Shaoang 500 méteren az első téli ötkarikás egyéni aranyérmünket (de testvérével együtt a négy évvel korábban szintén történelmet író győztes váltónak is alapemberei voltak).
Ezt is ajánljuk a témában
Felejtethetetlen pillanatok és emlékek elevenednek meg. Két jó válasz is létezik. Mutatjuk, mikről nevezetes ez a dátum!
Shaoang az azóta eltelt időben kettő, Shaolin egy világbajnoki címet nyert a kínaiaknak, de előbbi például az idei vb-n egy emlékezetes bronzérmet is szerzett. Így a tavalyi és idei világversenyes, illetve válogatós teljesítményük alapján
végül mindketten be is kerültek a kínaiak hatfős Világkupa-keretébe.
Ezzel kapcsolatban két érdekesség is van: míg a Pekingben két olimpiai bajnoki címet is szerző, 1000 méteren és a vegyes váltóval is aranyérmes Ren Zsi-vej a válogatókon annyira formán kívül volt, hogy ezúttal már a Vk-keretbe sem került be, ezzel szemben
a dél-koreai születésű, 2018-ban még eredeti hazája színeiben és Lim Hjo Dzsunként olimpiai bajnok klasszis immár Lin Hsziao-csün néven ott van a csapatban Liuékkal együtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Liu Shaoang komolyabb sérülést kockáztatott, ami akár az olimpiai felkészülését is veszélyeztethette volna – de végül hős lett belőle.
Ami a magyar csapatot illeti, a mieink sajnos ezúttal mérsékelt reményekkel vágnak neki a kvalifikációs sorozatnak. Liuék távozása az optimista felhangok ellenére nyilvánvalóan megrengette a sportág hazai bázisát, s ha ez önmagában nem lenne elegendő, nyáron még a reálisan nézve egyedüli éremesélyes klasszisunk, Jászapáti Petra keresztszalagja is elszakadt edzés közben, tönkre téve ezzel milánói reményeit.
Ezt is ajánljuk a témában
A szövetség kimondta: a téli olimpiáról lemaradó magyar klasszisnak egyéniben is lett volna esélye érmet szerezni.
Ezt is ajánljuk a témában
Hazánk elképesztő eredményeket ért el rövidpályás gyorskorcsolyázásban, de új korszak kezdődött – mondja Bánhidi Ákos ágazati igazgató. A Liu testvérek egykori edzőjével a magyar korcsolyasport jelenét és versenyképességét értékeltük.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor