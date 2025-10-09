Ft
Jászapáti Petra téli olimpia Liu Shaolin Olimpiai Kvalifikációs Sorozat rövid pályás gyorskorcsolya világkupa

Egy olimpiai bajnok ki, egy be: kihirdették a kínai válogatott keretét, a Liu testvéreket is érinti a nagy döntés

2025. október 09. 19:28

Az olimpiai kvalifikációs Világkupa-sorozat előtt salamoni döntéseket hoztak a rövid pályás gyorskorcsolya-nagyhatalom szakvezetői. A kínai válogatott stábja döntött Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sorsáról is, a magyaroknak nem lehetnek vérmes reményeik.

2025. október 09. 19:28
null

Mint a Magyar Nemzet írja, a rövid pályás gyorskorcsolyázók csütörtökön kezdődő olimpiai kvalifikációs Világkupa-sorozata előtt a kínai válogatott is kihirdette keretét. A döntés természetesen érintette az elmúlt két játékokon még Magyarországnak történelmi aranyérmeket szerző Liu testvéreket, Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort is. Emlékezetes, a magyar anyától és kínai apától született fivérek 2022 végén azt követően váltottak országot nagy port kavarva, edzőstül-mindenestül, hogy az év februárjában, Pekingben még magyar színekben versenyeztek, s szerezte meg Shaoang 500 méteren az első téli ötkarikás egyéni aranyérmünket (de testvérével együtt a négy évvel korábban szintén történelmet író győztes váltónak is alapemberei voltak). 

Liu Shaolin Sándor és Shaoang, még magyarként
Liu Shaolin Sándor és Liu Shoang történelmi magyar sikerek letéteményesei voltak (Fotó: Vincent Janninck/MTI/MTVA)

A Liu testvérek teljesítményét is nézték

Shaoang az azóta eltelt időben kettő, Shaolin egy világbajnoki címet nyert a kínaiaknak, de előbbi például az idei vb-n egy emlékezetes bronzérmet is szerzett. Így a tavalyi és idei világversenyes, illetve válogatós teljesítményük alapján 

végül mindketten be is kerültek a kínaiak hatfős Világkupa-keretébe.

Ezzel kapcsolatban két érdekesség is van: míg a Pekingben két olimpiai bajnoki címet is szerző, 1000 méteren és a vegyes váltóval is aranyérmes Ren Zsi-vej a válogatókon annyira formán kívül volt, hogy ezúttal már a Vk-keretbe sem került be, ezzel szemben 

a dél-koreai születésű, 2018-ban még eredeti hazája színeiben és Lim Hjo Dzsunként olimpiai bajnok klasszis immár Lin Hsziao-csün néven ott van a csapatban Liuékkal együtt.

Ami a magyar csapatot illeti, a mieink sajnos ezúttal mérsékelt reményekkel vágnak neki a kvalifikációs sorozatnak. Liuék távozása az optimista felhangok ellenére nyilvánvalóan megrengette a sportág hazai bázisát, s ha ez önmagában nem lenne elegendő, nyáron még a reálisan nézve egyedüli éremesélyes klasszisunk, Jászapáti Petra keresztszalagja is elszakadt edzés közben, tönkre téve ezzel milánói reményeit.

JÁSZAPÁTI Petra
Jászapáti Petra elülső keresztszalagja elszakadt, nem lehet ott a világkupában és Milánóban (MTI/Koszticsák Szilárd)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

