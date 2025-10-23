Pénzelik az ellenfeleket, hogy legyőzzék a magyart

Kós Hubert a rövidpályás úszó világkupa-sorozat nyitó versenyén, az Indiana állambeli Carmelben mindhárom hátúszószámot (50, 100 és 200 méter) megnyerte, sőt még 100 vegyesen is szerzett egy bronzérmet, majd egy héttel később a sorozat második, westmonti állomásán lemásolta ezt a teljesítményt, hátúszásban triplázott, 100 vegyesen pedig harmadik lett.

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy az olimpiai és kétszeres világbajnok magyar úszó vezeti az összetett pontversenyt a világkupa harmadik, egyben záró versenye előtt, amelyet ezen a hétvégén (október 23–25.) rendeznek Kanadában, Torontóban. Kós a vk-pontrendszer alapján

Carmelben 58.4 (ezzel az állomás összetett győztese lett),

Westmontban 58 pontot szerzett (ezzel második lett összetettben ezen a viadalon),

így két állomást követően 116.4 pontja van.