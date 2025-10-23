Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kós Hubert úszás világkupa

Pénzelik az ellenfeleket, hogy legyőzzék a magyart

2025. október 23. 18:37

Kós Hubertet a hétvégén többször is „megkoronázhatják” Torontóban, de a győzelmeiért járó pénzdíjat nem veheti fel.

2025. október 23. 18:37
null

Kós Hubert a rövidpályás úszó világkupa-sorozat nyitó versenyén, az Indiana állambeli Carmelben mindhárom hátúszószámot (50, 100 és 200 méter) megnyerte, sőt még 100 vegyesen is szerzett egy bronzérmet, majd egy héttel később a sorozat második, westmonti állomásán lemásolta ezt a teljesítményt, hátúszásban triplázott, 100 vegyesen pedig harmadik lett.

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy az olimpiai és kétszeres világbajnok magyar úszó vezeti az összetett pontversenyt a világkupa harmadik, egyben záró versenye előtt, amelyet ezen a hétvégén (október 23–25.) rendeznek Kanadában, Torontóban. Kós a vk-pontrendszer alapján 

  • Carmelben 58.4 (ezzel az állomás összetett győztese lett), 
  • Westmontban 58 pontot szerzett (ezzel második lett összetettben ezen a viadalon), 

így két állomást követően 116.4 pontja van.

Kósnak így minden esélye megvan, hogy Torontóban megszerezze az összetett győzelmet,

ami a magyar úszók közül eddig csak Hosszú Katinkának sikerült, igaz, neki 2012 és 2016 között ötször is.

Ezt is ajánljuk a témában

Az összetett győzelem mellé jelentős pénzdíj is járna – derül ki az M4 Sport cikkéből. A versenykiírás szerint az első helyezett 100 ezer amerikai dollárt (körülbelül 33.6 millió forint), a második 70 ezer, a harmadik 30 ezer, a negyedik 15 ezer, az ötödik 14 ezer, a hatodik 12 ezer, a hetedik 11 ezer, a nyolcadik 10 ezer dollárral lesz gazdagabb. De ez nem minden, a versenyzőknek az állomásokon elért összetett helyezésük alapján is jár külön pénzdíj, plusz aki világcsúcsot úszik, annak további 10 ezer dollár üti a markát.

Emellett ott van még a „koronákért” zajló verseny is: ha egy úszó mind a három állomáson megnyer egy számot, akkor 10 ezer dollárt kap. A World Aquaticsnál gondoltak azokra a versenyzőkre is, akiknek a koronára már nincs esélyük, de azt még megakadályozhatják: 

2500 dolláros (840 ezer forint) különdíjban részesül az, aki a sorozat utolsó állomásán legyőz egy olyan úszót – például Kós Hubertet –, aki a világkupa-sorozat korábbi két versenyén egyaránt megnyerte az adott számot.

A most zajló sorozatban a férfiak mezőnyében már csak Kósnak van esélye három koronát is szerezni. Tavaly a négyszeres olimpiai bajnok francia klasszisnak, Léon Marchand-nak jött ez össze (100, 200 és 400 vegyesen is mindenhol nyert). 2023-ban a nőknél az ausztrál Kaylee McKeown tarolt hátúszásban (50-en, 100-on és 200-on is győzött mind a három állomáson, erre készül most Kós is), míg a férfiaknál mellúszásban a kínai Csin Haj-jan vitt mindent.

Kós Hubert az első állomáson az összetett első helyéért 12 ezer dollárt kapott, a második állomáson a második helyért 10 ezret. Ehhez jöhetne hozzá Torontóban az állomáselsőségért járó 12 ezer dollár mellett a 100 ezer dolláros összetett fődíj, valamint a három korona a három hátúszó számban (ez számonként további 10 ezer dollárt érne). 

Ez összesen 164 ezer dollárt, azaz nagyjából 55 millió forintot jelentene, csakhogy ezt az összeget most biztosan nem kapná meg a magyar úszó (és valószínűleg később sem), mert az Egyesült Államokban az egyetemi sportolóknak tiltják a pénzdíjak felvételét.

Kós várhatóan 2026 márciusától kerül ki az egyetemi rendszerből, onnantól már nem lesz akadálya a pénzdíjak felvételének.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel kapcsolatban a 22 éves sportoló nemrég elmondta, ő nem is a pénzdíjakért indul a vk-sorozatban, hanem sokkal inkább azt szeretné felmérni, mennyit fejlődött rövidpályán az utóbbi időben.

„Amerikában hivatalosan amatőr sportoló vagyok. Eddig az Egyesült Államokban is tanulói vízummal tartózkodtam, de most már kérvényeztem a profi sportolói vízumot, ami sok szabály alól mentesít, könnyebben utazhatok például haza is. De a pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz” – nyilatkozta Kós szeptember elején a Magyar Nemzetnek.

A torontói világkupaversenyt csütörtöktől vasárnap hajnalig élőben közvetíti az M4 Sport.

Nyitókép: MANAN VATSYAYANA / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!