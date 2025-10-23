Pénzelik az ellenfeleket, hogy legyőzzék a magyart

Ezzel kapcsolatban a 22 éves sportoló nemrég elmondta, ő nem is a pénzdíjakért indul a vk-sorozatban, hanem sokkal inkább azt szeretné felmérni, mennyit fejlődött rövidpályán az utóbbi időben.
„Amerikában hivatalosan amatőr sportoló vagyok. Eddig az Egyesült Államokban is tanulói vízummal tartózkodtam, de most már kérvényeztem a profi sportolói vízumot, ami sok szabály alól mentesít, könnyebben utazhatok például haza is. De a pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz” – nyilatkozta Kós szeptember elején a Magyar Nemzetnek.
A torontói világkupaversenyt csütörtöktől vasárnap hajnalig élőben közvetíti az M4 Sport.
Nyitókép: MANAN VATSYAYANA / AFP