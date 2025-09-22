Amióta először rendeztünk vb-t, arra várok, hogy magyarok előtt nyerhessek érmet! – Kós Hubert a Mandinernek

Kós Hubert 2003-ban született Telkiben. Három és fél évesen kezdett úszni, a Jövő SC-től 10 esztendősen igazolt az Újpesti TE-hez, ahol Magyarovits Zoltán irányításával pallérozódott 2022 őszéig. 2023 óta Michael Phelps korábbi trénerével, Bob Bowmannel készül, kezdetben Arizonában, most pedig Texasban, itthon a BVSC igazolt úszója. A 2019-es nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon ezüst érmet szerzett 100 méter pillangón, 100 háton, 200 és 400 méter vegyesen. A tokiói olimpián 200 méter vegyesen junior-Európarekordot, majd juniorvilágcsúcsot úszott. Első felnőttérmét a 2021 végi rövidpályás Eb hozta, ahol 400 méter vegyesen bronzérmes lett, egy évre rá pedig 50 méteres medencében Európabajnoki címet szerzett 200 méter vegyesen. 2023-ban világ-, 2024-ben olimpiai bajnok lett 200 méteres hátúszásban, majd a budapesti rövidpályás világbajnokságon vb-rekorddal győzött 200 háton, 100 méteren pedig ezüstérmes lett.

Le sem vette a szemét a projektorról: úgy nézte a 200 méteres hátúszás döntőjét nemrég a BVSC­-Zugló sporttelepén, mintha először látta volna.

Mindig jó visszanézni! És elég bosszantó, hogy az utolsó ötvenen megint meghaltam… Kár, hogy az ember egész évben dolgozik, és csak egy másodpercet tud vele javítani. A viccet félretéve: igazából könnyű dolgom van ilyen csapattal a hátam mögött, nekem csak az úszásra kell koncentrálnom.

Akkor a szingapúri vb-n nem cipelte Magyar­ország súlyát a vállán? Előzetesen csak öntől várhattunk aranyat, majd utólag kiderült, érmet is…

Nem szeretek arra gondolni, hogy terhet raknak rám. Mindig saját magamért próbálok úszni, és a saját céljaimat akarom elérni – így sokkal könnyebb feldolgozni ezeket a pillanatokat. Úgy mentem volna ki a kétszáz hát döntőjére, hogy mi lesz, ha nem nyerek? Mi lesz Magyarországon, ha nem hozok haza aranyérmet? Így nem is nyertem volna. Nem szabad ekkora terhet pakolnom magamra, szerintem soha nem is fogok. Ha nem sikerül, nem sikerül, ettől függetlenül próbálok mindig egyre jobb lenni. Érdekes módon nem is a 200 háton elért arany, hanem a 200 vegyesen megszerzett bronzérem volt a kedvenc pillanatom a világbajnokságon. Az egyetemi csapattársaimmal úszhattam, olyan volt az egész, mint egy játék, egy baráti találkozó, nem is izgultam. És amikor láttam, hogy mi hárman fordulunk az elején az utolsó 50 méterre, tudtam, hajráznom kell, nehogy én maradjak le közülünk a dobogóról. Fantasztikus pillanat volt, amikor mindhárman felállhattunk rá!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ha terhet nem cipelt is, azért mégiscsak megmentette a magyar úszósport becsületét, ezt még Kapu Tibor is elismerte egy ajándékkal a „világűrből”.

Az igazán jólesett! Imádom Tibort, jóban vagyunk, találkoztunk korábban Texasban, közel voltunk egymáshoz. Kifejezetten jó ember, olyan pali, aki tényleg mindent tud mindenről, és emellett mintha a jóbarátod lenne. Szóval boldog voltam, hogy küldött nekem egy pólót, ki is tettem otthon, különleges ajándék. Szerintem ő sokkal nagyobb dolgot ért el a nyáron, mint én, hiszen én már korábban is nyertem világbajnokságot, az űrben viszont csak két magyar járt előtte. Boldoggá tesz, hogy jóban lehetek egy ilyen hőssel. Visszatérve arra, hogy megmentettem volna a magyarok becsületét: abban bízom, hogy lesznek még olyan úszóink, akikkel váltóban is odaérhetünk. Abban reménykedem, hogy lesz egy olyan vegyes váltónk, amely Európa-bajnokságot nyerhet, vagy egy világbajnokságon felállhat a dobogóra.