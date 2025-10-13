Hiába keresett milliókat Kós Hubert, ezért nem kap egy fillért sem
2025. október 13. 22:24
A magyarok klasszisa egyetemi úszóként egymás után nyerte a versenyeket a világkupán. Kós Hubert azonban ezért nem kap pénzt.
A Magyar Nemzet hívta fel arra a figyelmet, hogy Kós Hubert három aranyérem mellett egy bronzérmet is szerzett az elmúlt hétvégén, az Indiana állambeli Carmelben rendezett úszó világkupa-sorozat első állomásán, amivel vezeti az összetett pontversenyt a férfiak között. Az eredményeiért a pénzt azonban nem veheti fel.
Kós papíron a pénzdíjas világkupa első fordulójában nyújtott teljesítményével máris keresett 12 ezer dollárt, átszámítva mintegy négymillió forintot, és harcban van a 100 ezer dolláros (átszámítva nagyjából 33 millió forintnyi) fődíjért is – írja cikkében a Magyar Nemzet, majd kijelentette:
Kós hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket.
Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez, amelyben idén ő volt az év úszója. Az amerikai szabályozás szerint így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból. Jövő márciusban kerülhet ki az egyetemi rendszerből, amikor Marchand-hoz hasonlóan profi státusba kerülhet, és akkor már pénzt is kereshet a pénzdíjas versenyeken.”
Kós a pénzdíjakról
Kós erről néhány hete a Magyar Nemzetnek is beszélt.
A pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz.”
Kós az első fordulóban megnyerte mindhárom hátúszószámot a rövid pályás viadalon, míg 100 vegyesen az országos csúcsot alaposan megdöntve (51,29) lett harmadik.
A világkupa-sorozatot két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik. Carmel után a most következő hétvégén a Chicago melletti Westmontban versenyez a mezőny. A viadal október 23. és 25. között Torontóban zárul.
Kós Hubert olimpiai bajnokként is megmaradt szerény sportolónak. Nem szeret terhet rakni a vállára, de nagy álma, hogy 2027-ben a magyar közönség előtt is felérjen a csúcsra. A szingapúri vizes világbajnokság egyetlen magyar aranyérmesével beszélgettünk.