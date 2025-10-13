Hiába keresett milliókat Kós Hubert, ezért nem kap egy fillért sem

A Magyar Nemzet hívta fel arra a figyelmet, hogy Kós Hubert három aranyérem mellett egy bronzérmet is szerzett az elmúlt hétvégén, az Indiana állambeli Carmelben rendezett úszó világkupa-sorozat első állomásán, amivel vezeti az összetett pontversenyt a férfiak között. Az eredményeiért a pénzt azonban nem veheti fel.

Kós Hubert (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Kós papíron a pénzdíjas világkupa első fordulójában nyújtott teljesítményével máris keresett 12 ezer dollárt, átszámítva mintegy négymillió forintot, és harcban van a 100 ezer dolláros (átszámítva nagyjából 33 millió forintnyi) fődíjért is – írja cikkében a Magyar Nemzet, majd kijelentette:

Kós hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket.

Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez, amelyben idén ő volt az év úszója. Az amerikai szabályozás szerint így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból. Jövő márciusban kerülhet ki az egyetemi rendszerből, amikor Marchand-hoz hasonlóan profi státusba kerülhet, és akkor már pénzt is kereshet a pénzdíjas versenyeken.”