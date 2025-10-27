Ft
10. 27.
hétfő
Kós Hubert úszás hátúszás Torontó világkupa

Eldőlt, mi lesz annak a több mint hatvanmillió forintnak a sorsa, amit Kós Hubert keresett

2025. október 27. 15:02

Úszóklasszisunk jó eséllyel szinte semmit nem kap abból a hatalmas összegből, amit a világkupa-sorozatban nyert. Kós Hubert megerősítette: a 184 ezer dolláros pénzdíja a jelen állás szerint a World Aquatics kasszájában marad.

2025. október 27. 15:02
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, óriási fölénnyel nyerte meg a világkupa-összetettjét Kós Hubert, aki a három állomáson kilencből kilenc hátúszó-számban diadalmaskodott, továbbá megdöntötte a 200 és a 100 világrekordját. A Magyar Úszószövetségnek adott interjúból kiderül, az elmúlt három hét kizárólag a versenyzésről szólt, a győzelmekért és a csúcsdöntésekért csinálta, a pénz semmilyen szerepet nem játszott.

Kós Hubert, világkupa, pénzdíj, hatvanmillió forint
Kós Hubert nem a pénzért csinálja, több mint hatvanmillió forintot hagy a kasszában / Fotó: François-Xavier Marit / AFP

Kós Hubert: Nem a pénzért csináltam

Kós az általa nyert elképesztő összegről – 184 ezer dollár (61,55 millió forint jelenlegi árfolyamon) – nem is nagyon beszélt a MÚSZ-nak: annyihoz juthat hozzá, amennyit az NCAA, azaz az amerikai egyetemi sportszövetség igen szigorú szabályai engednek (azaz most jó eséllyel szinte semmihez).

„Eddig tartott a pihi, megyünk vissza a levesbe, érkezik a terror – most még négy napig itt edzünk, aztán irány a magaslat, három hét brutál hajtás” – közölte a 22 éves magyar klasszis, szemléltetve a világhírű tréner, az amerikai Bob Bowman edzésmódszereit.

A hazai szövetség emlékeztet: Kós Hubert az összes fontos címet begyűjtötte már, miután olimpiai, világ- és Európa-bajnok, a világrekord azonban eddig hiányzott (junior világcsúcsot úszott még 2021-ben, illetve Európa-rekordokat állított fel felnőttként).

Az biztos, hogy ezt nem könnyű feldolgozni. Igaz, Torontóban is mondtam már a kétszáz után, hogy én még az olimpiai arannyal sem végeztem ezen a téren, úgyhogy beletelik majd némi időbe, míg a világcsúcsok is a helyükre kerülnek a lelkemben. Egyelőre nem hiszem el ezt az egészet… Viszont azt is hozzá kell tenni rögtön, hogy ez még mindig csak rövidpálya. Ötvenesben világcsúcsot úszni – na az a top. Persze, ettől még iszonyú jó érzés”

– fogalmazott a fiatal úszó.

Amikor Kóst szembesítették, hogy a versenyzők ösztönzésére kitalált összes létező elemet teljesítette, ezért egészen elképesztő pénzdíjat úszott össze: 

  • az összetett elsőség 100 ezer dollárt jelent, 
  • az egyes állomások összegzésénél elért két első és egy második hely 34 ezret ér, 
  • a három korona (50, 100 és 200 háton mindhárom állomáson ő nyert) további 30 ezret, 
  • a két világrekord pedig 10-10 ezer dollárt,

így felelt:

„Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, arról, hogy lássam, hol tartok edzettségben, mennyit tudtam fejlődni rövidpályán – a pénzdíj egyáltalán nem izgatott. Tudom, ez egy elég szép összeg, az egyetemi szabályok azonban elég szigorúak a tekintetben, hogy mennyi pénzt kaphatok a versenyzés után.

Azaz most két dolog számít: az úszóteljesítmény és az, hogy mindenben kövessem az NCAA előírásait – azt majd az összeférhetőséget vizsgáló complience részleg megmondja, jogosult vagyok-e bármennyire a díjazásból, vagy sem. Ebben egyébként semmi újdonság nincs, hiszen 2022-ben is részt vettem a világkupán, és az akkor nyert, igaz, a mostanihoz képest jóval szerényebb pénzdíjam is bent maradt a WA kasszájában hasonló okokból.”

Hangsúlyozta: nem szeretne azzal komolyabb anyagi kockázatot vállalni, hogy esetleg elveszítse a texasi ösztöndíját, illetve kizáratni magát az egyetemi csapatból. 

Úgy gondolom, lesz még sok jó évem az úszásban az egyetem befejezését követően, indulhatok még sok versenyen és nyerhetek elég pénzdíjat – ez a sorozat, az itt szerzett tapasztalatok pedig tökéletesen szolgálták a felkészülésemet és azt, hogy még jobb versenyző lehessek

– zárta le a több mint 61 millió forintos pénzdíjról szóló témát Kós Hubert.

Nyitókép: Manan Vatsyayana / AFP

