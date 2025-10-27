Eldőlt, mi lesz annak a több mint hatvanmillió forintnak a sorsa, amit Kós Hubert keresett

„Eddig tartott a pihi, megyünk vissza a levesbe, érkezik a terror – most még négy napig itt edzünk, aztán irány a magaslat, három hét brutál hajtás” – közölte a 22 éves magyar klasszis, szemléltetve a világhírű tréner, az amerikai Bob Bowman edzésmódszereit.

A hazai szövetség emlékeztet: Kós Hubert az összes fontos címet begyűjtötte már, miután olimpiai, világ- és Európa-bajnok, a világrekord azonban eddig hiányzott (junior világcsúcsot úszott még 2021-ben, illetve Európa-rekordokat állított fel felnőttként).

Az biztos, hogy ezt nem könnyű feldolgozni. Igaz, Torontóban is mondtam már a kétszáz után, hogy én még az olimpiai arannyal sem végeztem ezen a téren, úgyhogy beletelik majd némi időbe, míg a világcsúcsok is a helyükre kerülnek a lelkemben. Egyelőre nem hiszem el ezt az egészet… Viszont azt is hozzá kell tenni rögtön, hogy ez még mindig csak rövidpálya. Ötvenesben világcsúcsot úszni – na az a top. Persze, ettől még iszonyú jó érzés”

– fogalmazott a fiatal úszó.

Amikor Kóst szembesítették, hogy a versenyzők ösztönzésére kitalált összes létező elemet teljesítette, ezért egészen elképesztő pénzdíjat úszott össze: