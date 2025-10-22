Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kós Hubert Sport Forum Hungary bob bowman Schmidt Ádám

Világsztárok edzői tartanak előadást Budapesten

2025. október 22. 14:24

Bob Bowman online vesz részt a Groupama Arénában rendezett eseményen. Világsztárok edzői tartanak előadást a Sport Forum Hungary 2025 konferencián Budapesten.

2025. október 22. 14:24
null

A világ egyik legsikeresebb úszóedzője elfogadta a Sportért Felelős Államtitkárság meghívását a Magyar Edzők Szakmai Napjára. Bob Bowman, akinek oroszlánrésze volt Michael Phelps és Kós Hubert olimpiai bajnoki címeiben, november 19-én megosztja tudását a magyar edzőkkel a Sport Forum Hungary 2025 konferencián. A népszerű amerikai úszóedző online vesz részt a Groupama Arénában rendezett eseményen, ahol elárulja, mi a siker titka és válaszol a közönség kérdéseire is – tájékoztatta szerkesztőségünket a Sportért Felelős Államtitkárság.

Kós Hubert edzője is előadást tart
Kós Hubert edzője is előadást tart (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A Sport Forum Hungary 2025, a közép-európai térség vezető sportkonferenciája, idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre és célja a nemzetközi és hazai sportélet kulcsszereplőinek összekapcsolása, hogy az együttműködés és az innováció erejére építve közösen alakítsa ki a jövő fenntartható, intelligens és globálisan összekapcsolt sportvilágát”

– írják.

A konferencia szakmai partnere a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (Sportintézet). A hazai sportvezetés amellett, hogy a sztárelőadókat testközelbe hozza a magyar edzőknek és akadémiai szakembereknek, meghatározott számban ingyenes részvételi lehetőséget is biztosít részükre a kétnapos rendezvényen, amely Közép-Európa legnagyobb sportszakmai fóruma.

November 19-én külön szekciót kap a Sportért Felelős Államtitkárság által életre hívott Magyar Edzők Szakmai Napja, amely idén a tehetséggondozás, az elit teljesítmény és a győztes mentalitás témáit járja körül.

„A sportirányításban kiemelt célunk, hogy az anyagi és erkölcsi elismerés mellett a sportolókkal foglalkozó szakemberek szakmai fejlődését is támogassuk. Ezért hívtuk korábban életre a Magyar Edzők Szakmai Napját, amely idén különleges lehetőséget kínál minden résztvevőnek, hiszen a sportszakma legkiválóbb képviselőitől, a világ legsikeresebb edzőitől hallhatnak műhelytitkokat” – hangsúlyozta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Nem akármilyen edzők

Olyan előadókat hallgathatnak meg a résztvevők, mint 

  • Bob Bowman, Michael Phelps és Kós Hubert olimpiai bajnokok edzője,
  • Suvi Mikkonen, Márton Viviana olimpiai bajnok taekwondós edzője,
  • Per Johansson, a Győri Audi ETO KC többszörös BL-győztes mestere, valamint
  • James Jones, a magyar BMX Freestyle-válogatott edzője.

Ezt is ajánljuk a témában

A nap zárásaként átadják a sportállamtitkárság által alapított Gerevich György Nevelőedzői Díjakat, amelyekkel azokat a szakembereket ismerik el, akik évek óta példamutató munkával formálják a fiatal sportolókat. A díjátadó a Sport Forum Awards gálával közösen kerül megrendezésre, amely azért jött létre, hogy Magyarországon egyedülálló, objektív szempontrendszer alapján elismerje azokat a sportolókat, csapatokat és szervezeteket, akik kiemelkedő sport, és marketing értéket képviselnek. 

A második napon, november 20-án az I. Sport és Tudomány Konferencia következik, amelyen a hangsúly a sportolók holisztikus fejlesztésén és a mentális felkészítésen lesz. Norvég, német, brit és magyar szakértők, köztük Tord Ellingsen, Dirk Bauermann és Johnny Gorman osztják meg tapasztalataikat a sportpszichológiától a csapatdinamikáig.

Fotó: Olivier Chassignole/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!