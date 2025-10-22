Világsztárok edzői tartanak előadást Budapesten

Hiába keresett milliókat Kós Hubert, ezért nem kap egy fillért sem
Bob Bowman online vesz részt a Groupama Arénában rendezett eseményen. Világsztárok edzői tartanak előadást a Sport Forum Hungary 2025 konferencián Budapesten.
A világ egyik legsikeresebb úszóedzője elfogadta a Sportért Felelős Államtitkárság meghívását a Magyar Edzők Szakmai Napjára. Bob Bowman, akinek oroszlánrésze volt Michael Phelps és Kós Hubert olimpiai bajnoki címeiben, november 19-én megosztja tudását a magyar edzőkkel a Sport Forum Hungary 2025 konferencián. A népszerű amerikai úszóedző online vesz részt a Groupama Arénában rendezett eseményen, ahol elárulja, mi a siker titka és válaszol a közönség kérdéseire is – tájékoztatta szerkesztőségünket a Sportért Felelős Államtitkárság.
A Sport Forum Hungary 2025, a közép-európai térség vezető sportkonferenciája, idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre és célja a nemzetközi és hazai sportélet kulcsszereplőinek összekapcsolása, hogy az együttműködés és az innováció erejére építve közösen alakítsa ki a jövő fenntartható, intelligens és globálisan összekapcsolt sportvilágát”
A konferencia szakmai partnere a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (Sportintézet). A hazai sportvezetés amellett, hogy a sztárelőadókat testközelbe hozza a magyar edzőknek és akadémiai szakembereknek, meghatározott számban ingyenes részvételi lehetőséget is biztosít részükre a kétnapos rendezvényen, amely Közép-Európa legnagyobb sportszakmai fóruma.
November 19-én külön szekciót kap a Sportért Felelős Államtitkárság által életre hívott Magyar Edzők Szakmai Napja, amely idén a tehetséggondozás, az elit teljesítmény és a győztes mentalitás témáit járja körül.
„A sportirányításban kiemelt célunk, hogy az anyagi és erkölcsi elismerés mellett a sportolókkal foglalkozó szakemberek szakmai fejlődését is támogassuk. Ezért hívtuk korábban életre a Magyar Edzők Szakmai Napját, amely idén különleges lehetőséget kínál minden résztvevőnek, hiszen a sportszakma legkiválóbb képviselőitől, a világ legsikeresebb edzőitől hallhatnak műhelytitkokat” – hangsúlyozta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.
A nap zárásaként átadják a sportállamtitkárság által alapított Gerevich György Nevelőedzői Díjakat, amelyekkel azokat a szakembereket ismerik el, akik évek óta példamutató munkával formálják a fiatal sportolókat. A díjátadó a Sport Forum Awards gálával közösen kerül megrendezésre, amely azért jött létre, hogy Magyarországon egyedülálló, objektív szempontrendszer alapján elismerje azokat a sportolókat, csapatokat és szervezeteket, akik kiemelkedő sport, és marketing értéket képviselnek.
A második napon, november 20-án az I. Sport és Tudomány Konferencia következik, amelyen a hangsúly a sportolók holisztikus fejlesztésén és a mentális felkészítésen lesz. Norvég, német, brit és magyar szakértők, köztük Tord Ellingsen, Dirk Bauermann és Johnny Gorman osztják meg tapasztalataikat a sportpszichológiától a csapatdinamikáig.
Fotó: Olivier Chassignole/AFP