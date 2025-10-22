Világsztárok edzői tartanak előadást Budapesten

A világ egyik legsikeresebb úszóedzője elfogadta a Sportért Felelős Államtitkárság meghívását a Magyar Edzők Szakmai Napjára. Bob Bowman, akinek oroszlánrésze volt Michael Phelps és Kós Hubert olimpiai bajnoki címeiben, november 19-én megosztja tudását a magyar edzőkkel a Sport Forum Hungary 2025 konferencián. A népszerű amerikai úszóedző online vesz részt a Groupama Arénában rendezett eseményen, ahol elárulja, mi a siker titka és válaszol a közönség kérdéseire is – tájékoztatta szerkesztőségünket a Sportért Felelős Államtitkárság.

Kós Hubert edzője is előadást tart (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A Sport Forum Hungary 2025, a közép-európai térség vezető sportkonferenciája, idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre és célja a nemzetközi és hazai sportélet kulcsszereplőinek összekapcsolása, hogy az együttműködés és az innováció erejére építve közösen alakítsa ki a jövő fenntartható, intelligens és globálisan összekapcsolt sportvilágát”

– írják.

A konferencia szakmai partnere a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (Sportintézet). A hazai sportvezetés amellett, hogy a sztárelőadókat testközelbe hozza a magyar edzőknek és akadémiai szakembereknek, meghatározott számban ingyenes részvételi lehetőséget is biztosít részükre a kétnapos rendezvényen, amely Közép-Európa legnagyobb sportszakmai fóruma.