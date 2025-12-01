Európát érintő súlyos problémára hívta fel a figyelmet a magyar államtitkár

Schmidt Ádám sportállamtitkár szerint nem csupán Magyarországon, hanem egész Európában komoly problémák vannak a sportszakember-képzéssel, melynek javítása érdekében rendeztek sportszakmai napot az edzőknek november 19-én a Sport Forum Hungaryn.

A sportvezető a Nemzeti Sportrádióban adott hétfői interjúban emellett beszélt az LA10 programról, illetve a közösségi sport fejlődéséről és fejlesztéséről is, elsőként pedig a magyar labdarúgó-válogatott balul végződött, novemberi világbajnoki selejtezőjére reagált. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ugyan a csapatnak a szakemberek szerint is reális esélye volt a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, ami egy 96. percben kapott gól miatt nem sikerült, ugyanakkor