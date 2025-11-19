Ft
labdarúgás Bajnokok Ligája Puskás aréna

„Az angolok lennének a legrosszabb forgatókönyv” – ilyen lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntő

2025. november 19. 17:08

A világ legnézettebb sporteseményét rendezik meg május 30-án a magyar fővárosban. Az európai Szuperkupa, az Eb-meccsek és az Európa-liga után jöhet a budapesti BL-döntő.

2025. november 19. 17:08
null
Szabó Péter

A következő évben újra Magyarországra szegeződik a sportvilág kiemelt figyelme, ismét hatalmas várakozás előz meg egy budapesti világeseményt: 2026-ban labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőnek ad otthont a Puskás Aréna. A kulisszák mögött zajló előkészületekről Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója és Marik Péter, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség rendezvényszervezési igazgatója mesélt a közép-európai térség vezető sportkonferenciájaként ismert Sport Forum Hungary egyik kerekasztal-beszélgetése során. BL-döntő, amely több mint 90 perc.

BL-döntő
Legutóbb a Luis Enrique vezette francia Paris Saint-Germain nyerte meg a labdarúgó BL-döntőt
Fotó: Ina Fassbender/AFP

Elképesztő felsorolás:

  • a 2020-as Szuperkupa-döntő,
  • a 2021-es Európa-bajnoki mérkőzések és
  • a 2023-as Európa-liga döntő után

2026-ban a legrangosabb nemzetközi labdarúgókupa fináléja is a magyar fővárosba érkezik. Az MLSZ 2023-ban döntött úgy, hogy megpályázza a BL-döntőt az Európai Labdarúgó Szövetségnél, azaz az UEFA-nál, amelyet a szervezet egy évvel később ítélt oda Budapestnek.

A felmérések rámutattak, a találkozó nézettebb, mint az amerikaifoci csúcseseménye, a SuperBowl!

Ez a mérkőzés költözik a 2019-ben átadott Puskás Arénába!

BL-döntő: több mint egy mérkőzés!

A globális esemény főszervezője az UEFA, ám a magyar társrendező MLSZ vállán is hatalmas a felelősség. Hónapok óta folyamatos az egyeztetés, rendszeres a stadionbejárás, a magyar rendező együttműködik a hatóságokkal, a biztonsági szolgálatokkal, tárgyal a megnövekedő utasforgalom miatt a Budapest Airporttal és a BKK-val – a csúcsmérkőzés városi szinten is számos feladatot ad. Ilyenkor a rendező város megmozdul és életre kel. A találkozó körítése napokon átívelő közösségi élmény – ebben az esetben fokozottan igaz, a mérkőzés nem csak 90 percről szól.

A Hősök terén négynapos Champions Festivalt rendeznek, óriáskivetítőkkel és élő közvetítéssel készülnek, a két döntős szurkolói számára a Városligetben, illetve az MTK Sportparkban alakítanak ki gyülekezési pontot, a Papp László Sportarénában pedig a meccs előtt napon megrendezik a legendák mérkőzését.

A négycsapatos kispályás tornán korábbi BL-döntősök lépnek pályára, olyan neveket csodálhatunk meg, mint Zinedine Zidane, Andrés Iniesta, Franck Ribéry, Cafú, Kaká, Luis Figo, Roberto Carlos vagy Edwin van der Sar.

Az eseményre – amelyre München után második alkalommal kerül sor Budapesten – 10 ezer szerencsés néző vásárolhat majd jegyet.

Kik juthatnak be a budapesti BL-döntőre?

A Puskás Aréna 67 ezres, ám a szervezői igények miatt nagyságrendileg hatezer hely nem használható a normál módon: világszerte akkora a médiafelhajtás, hogy a kispadok mögötti oldalon extra kommentátori pozíciókat kell kiépíteni. A legutóbbi alkalommal, a müncheni BL-döntőn például 96 közvetítőállást alakítottak ki. A szurkolóknak így a maradék 61 ezer hely marad, ebből 18-18 ezer illeti a két döntőbe jutott csapatot, az UEFA 13 ezer helyet igényel a szponzorainak, így a további fenntartott székek miatt

a semleges szurkolók összesen mindössze 2000 jegyre pályázhatnak.

Amit már korábban bejelentettek: rendhagyó módon a korábbi 21 órás BL-döntős kezdés Budapesten már „szurkolóbarátabb” lesz, 18 órakor kezdődik a mérkőzés, így az esetleges hosszabbítás is kedvezőbb körülmények között megrendezhető. Ami nem meglepő: a stadion környékén hatalmas lezárások várhatóak, az UEFA rendkívül szigorú szabályokat vezetett be a beléptetést illetően – a párizsi BL-döntőn tapasztalt problémák miatt külön körzeteket alakítanak majd ki a stadion körül, amelyen belülre csak az érvényes jeggyel rendelkezők léphetnek be.

A két angol döntős lenne a legrosszabb forgatókönyv a számunkra”

– jelentette ki Szabó Vilmos, az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója, aki azt mesélte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szigetországi klubok szurkolótáborai számítanak a legbalhésabbnak.

„Rengeteget készülünk a magas kockázatú szurkolótáborokra, aztán április környékén, ahogy szűkül a kör, már látni fogjuk, hogy nagyjából mi várható május végén. Ezt a csapatoknak a stadionban kijelölt szektoroknál is figyelembe vesszük majd. Négynapos fesztiválra készülünk a meccsel összefüggésben, általában egy nappal korábban érkeznek a szurkolók, várhatóan tovább is maradnak és rengeteget költenek.

Ami a magyar főváros hatalmas előnye, hogy nincs szükség különösebb infrastrukturális fejlesztésre, minden rendelkezésre áll.

Az UEFA egyébként a szoborparkban egy valóságos VIP-falu épít, de mi is készülünk meglepetésekkel” – tette hozzá Szabó Vilmos.

Abban mindkét szakember egyetértett, hogy az elmúlt évek tapasztalati alapján szeretnek Magyarországra járni az európai szövetség küldöttei, mert minden lehetőség egy központi helyen áll a szurkolók és a szervezők rendelkezésére. Az eddigiek is nagy előkészületet igénylő események voltak, de a Bajnokok Ligája mégis más szint.

A reptéri készültségtől kezdve rengeteg mindent figyelembe kell venni az előkészületek során, de a munkánk 90 százaléka a kukában végzi, mert csak néhány héttel a mérkőzés előtt derül ki, hogy pontosan milyen forgatókönyvre kell számítani.

Nagyságrendileg 200 magángép és 60 chartergép várható a meccs miatt, nem túlzás, az egész világ erre a mérkőzésre figyel majd!” – hangsúlyozta Marik Péter, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség rendezvényszervezési igazgatója.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

