„Az angolok lennének a legrosszabb forgatókönyv” – ilyen lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntő

A felmérések rámutattak, a találkozó nézettebb, mint az amerikaifoci csúcseseménye, a SuperBowl!

Ez a mérkőzés költözik a 2019-ben átadott Puskás Arénába!

BL-döntő: több mint egy mérkőzés!

A globális esemény főszervezője az UEFA, ám a magyar társrendező MLSZ vállán is hatalmas a felelősség. Hónapok óta folyamatos az egyeztetés, rendszeres a stadionbejárás, a magyar rendező együttműködik a hatóságokkal, a biztonsági szolgálatokkal, tárgyal a megnövekedő utasforgalom miatt a Budapest Airporttal és a BKK-val – a csúcsmérkőzés városi szinten is számos feladatot ad. Ilyenkor a rendező város megmozdul és életre kel. A találkozó körítése napokon átívelő közösségi élmény – ebben az esetben fokozottan igaz, a mérkőzés nem csak 90 percről szól.

A Hősök terén négynapos Champions Festivalt rendeznek, óriáskivetítőkkel és élő közvetítéssel készülnek, a két döntős szurkolói számára a Városligetben, illetve az MTK Sportparkban alakítanak ki gyülekezési pontot, a Papp László Sportarénában pedig a meccs előtt napon megrendezik a legendák mérkőzését.